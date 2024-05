Tự Do cho Việt Nam Bắt Đầu bằng Tự Do cho Phạm Đoan Trang

Ngày 27 tháng 5, là ngày sinh nhật 46 tuổi trong tù của Phạm Đoan Trang, sinh nhật thứ ba sau song sắt. Theo báo cáo mới nhất của PEN America, cô nằm trong số 19 nhà văn hiện đang bị bỏ tù ở Việt Nam vì viết lách.

PEN America xếp Việt Nam là quốc gia chuyên bỏ tù nhà văn hạng thứ ba vào năm 2024. Ủy Ban Bảo Vệ Nhà báo (CPJ) xếp Việt Nam là Quốc Gia Chuyên Bỏ Tù Nhà Báo thứ năm trên toàn thế giới vào năm 2024. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới (RSF) xếp Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc và Myanmar trong danh mục Chỉ số Tự do Báo Chí Thế Giới năm 2024. Bức tranh tổng thể về quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam ngày càng trở nên ảm đạm hơn trong thập kỷ qua. Các bộ luật hình sự, chẳng hạn như Điều 117 về tội tuyên truyền chống nhà nước và Điều 331 về lạm dụng các quyền tự do dân chủ, được sử dụng thường xuyên để chống lại các nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động bất đồng chính kiến, và thậm chí cả người dân Việt bình thường.





Trong khi Việt Nam gần đây đã tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ, Úc và Nhật Bản, các bộ luật hình sự nêu trên trong hệ thống tư pháp hình sự của Việt Nam lại thuộc về thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Trong thời đại toàn cầu hóa này, ngôn ngữ dùng để buộc tội hình sự về suy nghĩ và ý kiến của người dân chiếu theo các bộ luật hình sự này lẽ ra phải bị bãi bỏ. Nếu Việt Nam muốn trở thành đối tác toàn cầu với nhiều nước phương Tây thì cần phải tránh xa luật hình sự buộc tội kiểu Stalin. Để bắt đầu, Việt Nam nên thả các nhà báo và nhà văn ra khỏi nhà tù, và Phạm Đoan Trang phải là một trong những người đầu tiên.





Phạm Đoan Trang bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2020, vài giờ sau khi Chương Trình Đối thoại Nhân Quyền Hoa Kỳ-Việt Nam thường niên được tổ chức tại Hà Nội. Việc cô bị bắt và bỏ tù năm đó là những nỗ lực trắng trợn nhằm bịt miệng tiếng nói mạnh mẽ của cô. Bất chấp sự lên án của quốc tế, cô vẫn tiếp tục phải chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt, sức khỏe của cô ngày càng xấu đi trong thời gian bị giam giữ. Với tư cách là thành viên hiện tại của Hội đồng Nhân Quyền, Việt Nam phải trả tự do cho người nhận Giải Thưởng Ngòi Bút Tự Do của PEN America Barbey năm nay, người đoạt Giải Tự Do Báo Chí Quốc Tế năm 2022 của CPJ và Giải thưởng Tự Do Báo chí RSF năm 2019.

Đoan Trang vẫn bị giam cầm trong những điều kiện khắc nghiệt vì sự kiên định với cam kết vì tự do và dân chủ. Mặc dù phải đối mặt với nhiều nguy hiểm cá nhân, Đoan Trang đã chọn ở lại Việt Nam và đấu tranh cho quyền lợi của đồng bào mình thay vì xin tị nạn ở nước ngoài. Việc bắt giữ Cô vào năm 2020 và bản án 9 năm tù vào năm 2021 với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” chỉ làm nổi bật sự cống hiến kiên cường của Cô cho nhân quyền và quyền tự do ngôn luận.





Công việc của Đoan Trang, bao gồm việc thành lập các tạp chí trực tuyến Tạp chí Việt Nam và Tạp chí Luật Khoa, là công cụ giáo dục và trao quyền cho công dân Việt Nam về quyền làm người căn bản của họ.









Hôm nay, chúng tôi kêu gọi mọi người trên toàn thế giới ủng hộ Phạm Đoan Trang bằng cách tham gia chiến dịch #WritetoTrang (#ViếtgửiTrang) để viết thư và gửi bưu thiếp cho cô ấy. Những lời nói đoàn kết của bạn có sức mạnh thể hiện sự ủng hộ toàn cầu cho sự nghiệp của cô ấy. Những tin nhắn của bạn cũng sẽ mang lại sự động viên rất cần thiết và cho Đoan Trang đồng thời cho thấy rằng thế giới vẫn chưa quên Cô. Viết thư cho Cô cũng có thể gây áp lực lên chính quyền Việt Nam để dẫn đến việc trả tự do cho Cô.

Xin vui lòng gửi thư của bạn đến:



Phạm Đoan Trang

Nhà tù An Phước

xã An Thái

huyện Phú Giáo

Tỉnh Bình Dương

Việt Nam



Bạn cũng có thể xuất bản thư của mình trực tuyến bằng cách sử dụng #WritetoTrang. Vui lòng truy cập trang web Sáng kiến Pháp lý cho Việt Nam (the Legal Initiatives for Vietnam (LIV) để biết thêm thông tin về việc tham gia chiến dịch này và đọc thông tin cập nhật tình hình của Trang. Sự ủng hộ của các bạn rất quan trọng trong nỗ lực chung của chúng ta nhằm chống lại áp bức và vận độngcho một Việt Nam tự do và dân chủ.



VB trích đăng lại.

Nguồn: từ trang The Vietnamese – Independent Jornalism Matters, bài của Quynh Vi Trần.