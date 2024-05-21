DU LỊCH HAWAII MÙA HÈ 2024
21/05/202413:48:00(Xem: 258)
MyVan Entertainment & Travel
Hân hạnh giới thiệu
CHUYẾN DU LỊCH HAWAII MÙA HÈ 2024
ĐỒNG HÀNH CÙNG CA SĨ MAI THIÊN VÂN & JIMMY
Từ ngày 23 tháng 7 đến 28 tháng 7
HÀNH TRÌNH THAM QUAN NHỮNG ĐỊA DANH NỔI TIẾNG TẠI
HAWAII – HONOLULU –POLYNESIAN CULTURALCENTER – NORTH SHORE
NHỮNG ĐẶC SẢN CỦA MIÊN NHIỆT ĐỚI, THƯỞNG THỨC TRÁI CÂY TƯƠI NGON, RESORT 4 SAO VÀ NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ THÚ VỊ ĐANG CHỜ ĐÓN QUÝ VỊ.
Mọi chi tiết ghi danh xin vui lòng liên lạc: Jimmy: 801-916-2745 Hoặc Nga: 714-261-7888.
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