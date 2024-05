Bài số 2:

Chuẩn bị cho ngày 30 tháng tư 2025

Ủy ban 25 San Jose.



1)Chúng ta sẽ có 1 năm chuẩn bị từ tháng tư 2024 đến tháng tư 2025.Ghi dấu tưởng niệm toàn bộ các chương trình từ 1 đến 30 tháng tư-2025. Toàn thể các tổ chức và đoàn thể được mời tham dự qua các đề tài khác nhau.

2)Nhu cầu quan trọng là gây quỹ tổ chức mục tiêu 200 ngàn mỹ kim. Sẽ tổ chức gây quỹ vào tháng 8 năm 2024. Nhân dịp kỷ niệm tháng 8 năm 1980 là ngày cơ quan IRCC chính thức trở thành Nonprofit

3) Đã có 6 nhân sĩ xa gần từ khắp thế giới ghi danh tham dự vào ủy ban 25. Công tác vận động tài chánh, đóng góp ý kiến, tài liệu và có thể từ xa về thăm dự hoặc hiện diện qua các phương tiện viễn liên điện toán.Cũng có thể tổ chức các chương trình riêng tại địa phương.

4)Ủy ban kính mới tất cả các đoàn thể quân dân chánh địa phương tham dự. Mọi tổ chức sẽ đảm trách phần riêng biệt hoặc kết hợp tổ chức. Hiện nay tin chưa chính thức cộng đồng công giáo vùng San Jose sẽ đảm trách phối hợp 2 ngày cuối tuần sinh hoạt chính tại San Jose History Park San Jose với sự phối hợp với Việt Museum. Tại đây sẽ có sự hợp tác các các tôn giáo cùng với toàn thể các tổ chức cộng đồng.

5)Tháng tư năm 2025 ghi dấu nửa thế kỷ của toàn thể người Việt hải ngoại sẽ là dịp mọi người cùng tham dự. Chúng tôi đã được các vị dân cử liên bang, tiểu bang, quận hạt và các thành phố nhận lời tham dự vào Ủy ban 25 và hết lòng yểm trợ.

6)Những đề tài quan trọng gồm có các cuộc triển lãm căn bản như sau.

Triển lãm: Quê hương bỏ lại, Đất nước đem theo, Hoạt động Phục quốc, Thuyền nhân ty nạn, Đấu tranh nhân quyền, Xây dựng cộng đồng, Chính nghĩa cờ vàng, Thành công trên đất mới.Quân đội, Giáo dục, Dân cử, Thương mại. Khoa học, Chính trị, Văn hóa, Văn nghệ, Xã hội. Hội nhập. Định cư v v.

7)Ghi Chú: Chúng tôi cần các ý kiến bổ túc và xin tiếp nhận các tài liệu hình ảnh lịch sử. Rất cần các di vật cụ thể như lon Gô, quần áo, giấy ra trại của tù cải tạo. Các giấy tờ bản chính và hình ảnh thời bao cấp. Bản chính các tem phiếu, các bản án tử hình hay các giấy bắt giam hình sự. Cũng rất cần các hình ảnh và tác phẩm để dựng lại các trai ty nạn Đông Nam Á. Rất cần các ý kiến sáng tạo và các mối quen biết để liên lạc thí dụ cần dựng lều ty nạn trại Pendleton tại CA…

8)Đặc biệt sẽ phát hành Giai phẩm Bảo tàng 1975-2025 ghi dấu nửa thế kỷ trên đường xây dựng Việt Museum. Tập san Lịch sử chiến tranh Việt Nam qua hình ảnh và song ngữ từ 1945 qua 1954 đến 1975 và sau cùng thời hậu chiến đến 2025. Tác phẩm song ngữ Người Việt tại Santa Clara County bao gồm San Jose City và cả 15 thành phố phụ cận. Cuốn Lịch lịch sử song ngữ riêng năm 2025. Rất cần các thành viên hợp tác soạn thảo

9)Trên đây mới là các ý kiến phác họa sơ lược. Sẽ còn thêm nhiều chi tiết tiếp theo. Trân trọng thông báo.

Chuẩn bị 30 tháng tư 2025

Bài số 1(đăng lại)



Cơ quan IRCC/Viet Museum/ Dân Sinh Media

Thành lập Ủy ban 25 tại San Jose, Bắc CA.

Ghi dấu nửa thế kỷ người Việt tại Hoa Kỳ.



Sinh hoạt, Hội thảo, Chiếu Phim, Triển lãm, Văn Nghệ

Thời gian: Từ 1 đến 30 tháng tư 2025.



Sau đây là dự thảo một số chương trình tiêu biểu đề nghị sẽ thực hiện.Rất cần toàn thể các tổ chức và cá nhân quan tâm cùng hợp tác. Chúng ta đã trải qua 50 năm trên đất tự do, nên có một lần cùng nhau ghi dấu xứng đáng với những người đã hy sinh trong cuộc đổi đời dâu bể. Từ 1954 chia đôi đất nước qua 1975 bỏ nước ra đi.

Các đề nghị sẽ thực hiện:

1)Ngọn cờ Vàng gửi thế hệ tương lai: Một ngàn thanh thiếu niên Việt Nam từ các trung tâm Việt Ngữ, các học khu, các đoàn thể thanh niên học sinh, các chương trình thiếu niên tôn giáo, các hướng đạo sinh sẽ tham dự lễ thượng kỳ tại tòa thị sảnh San Jose là kinh đô điện tử thế giới. Lễ trao quốc kỳ VNCH từ quý vị Cao niên đến tay các thế hệ tương lai. Tổ chức dưới thư mời và hiện diện của thị trưởng và các vị dân cử địa phương.

2) Khu vườn lịch sử của thuyền nhân và tị nạn:

Tổ chức 3 ngày lịch sử Con đường ty nạn với nhiều tiểu cảnh. Đêm chôn dầu vượt biển. Phim ảnh và triển lãm những con thuyền. Hoạt động cứu người vượt biển. Tiểu cảnh Bi Dong và các trại ty nạn. Dựng lều nhà binh là nơi tạm trú của ty nạn. Vv… Các lều của đoàn thể quân trường, binh chủng, các hội ái hữu trường học và các địa phương.

3)Triển lãm về để tài Quê hương bỏ lại và đất nước mang theo. Bỏ lại những gì.Thời bao cấp, kinh tế mới, đổi tiền, tù tập trung. Đem theo những gì. Cờ Vàng , Việt Ngữ, Văn Hóa, Nhạc Vàng.Gửi quà về quê hương. Tinh thần chống cộng. Những cuộc kháng chiến đầu tiên và con đường hội nhập. Những bát phở đầu tiên, tờ báo ngày, Radio, tv hàng ngày đầu tiên…

4)Những thành quả đáng hãnh diện. Sẽ mời tất cả các nhân vật thành công trên xứ người. Trong quân đội, chính trị, thương mại. Văn nghệ vv cùng về tham dự.

5)Hội thảo song ngữ. Nhận định về quê hương hiện nay và tương lai của cộng đồng. Các diễn gia danh tiếng từ các đại học có chương trình Việt Nam. 6)Triển lãm hội họa, nhiếp ảnh. Các tác phẩm được giải quốc tế. Các giải văn học và các tác giả sách thành công bằng các ngôn ngữ.

7)Triển lãm các cuộc nổi dậy và tranh đấu nhân quyền

Trên đây là phác họa các ý niệm. Xin góp ý kiến. Xin nhận công tác và xin cùng hội họp gây Quỹ để thực hiện.

Ủy ban sẽ mời nhiều đoàn thể và cá nhân hợp tác.



Ghi chú về San Jose City, Santa Clara County.

Đây là vùng đất đặc biệt sinh thành của một cộng đồng Việt Nam đầu tiên trên đất MỸ. Có ngàn người Việt vào làm việc trong ngành điện tử. Trước cả miền Bolsa quận hạt Orange.

Cùng với sự trưởng thành của kỹ nghệ điện tử, cộng đồng Việt Nam lớn mạnh cùng các hãng xưởng trong 16 thị xã và thành phố thuộc quận Santa Clara. CA có 68 quận thì tại đây có tỷ lệ dân Việt chiếm 7% so với quân Cam chỉ có 6%. Tỷ lệ người Việt đi làm cao nhất và số người Việt làm chủ nhà và có con em tốt nghiệp đại học dẫn đầu so với cộng đồng Việt tại các tiểu bang toàn quốc. Đặc biệt cần ghi dấu quận Santa Clara đã tổ chức 6 kỳ trưng cầu ý kiến trong 3 năm để dành ra ngân khoản 70 triệu để xây dựng trung tâm VASC. Trung tâm phục vụ Việt Mỹ. Đây là công sở chính phủ duy nhất có tên Việt Nam với cờ vàng và dấu hiệu V chữ vàng ngoài cổng. Hầu hết các nhân viên đều xử dụng song ngữ và có nhiều chương trình cho người Việt tại địa phương. Riêng đô thị San Jose cũng có số người Việt dẫn đầu thế giới và toàn thể County trên 16 thành phố có hàng trăm công ty điện tử danh tiếng toàn cầu.Chúng ta có vinh dự và may mắn sống tại miền thung lũng điện tử nên họp đoàn ghi dấu nửa thế kỷ trên quê hương mới. Trân trọng thông báo và kính mời hợp tác.



Giao Chỉ, San Jose.

giaochi12@gmail.com

Giám đốc IRCC since 1976