Phụ Nữ Da Màu Quan Tâm Đến Những Vấn Đề Gì Trong Kỳ Bầu Cử Tháng 11-2024?

Diễn giả Sung Yeon Choimorrow



Quận Cam, California (VB) – Trong những năm gần đây, khối cử tri phụ nữ da màu có tiếng nói ngày càng mạnh mẽ trong những kỳ bầu cử. Lá phiếu của họ có tính chất quyết định tại một số tiểu bang chiến trường. Theo kết quả của một cuộc thăm dò vừa được thực hiện bởi Diễn Đàn Quốc Gia Của Phụ Nữ Mỹ Gốc Á Thái Bình Dương (National Asian Pacific American Women's Forum- NAPAWF), các cử tri nữ AAPI, da đen và gốc Latin đại diện cho một khối cử tri hùng mạnh, nhưng lại cảm thấy các nhà hoạch định chính sách hiện nay đang chưa quan tâm đủ đến các vấn đề hệ trọng đối với họ.



Vào ngày 10 tháng 5 2024, tổ chức Phục Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (Ethnic Media Services -EMS) đã có buổi họp báo qua zoom. Tại cuộc họp báo, một nhóm chuyên gia đại diện cho các cộng đồng phụ nữ da màu công bố kết quả của cuộc thăm dò, tiết lộ các vấn đề hàng đầu đối với cử tri nữ da màu, và thảo luận về cách mà các ứng cử viên có thể thu hút khối cử tri quan trọng này.



Các diễn giả chính trong buổi họp báo:

Sung Yeon Choimorrow, Giám Đốc Điều Hành, National Asian Pacific American Women's Forum

Regina Davis Moss, Chủ Tịch and CEO, In Our Own Voice: National Black Women's Reproductive Justice Agenda

Lupe M. Rodriguez, Giám Đốc Điều Hành, National Latina Institute for Reproductive Justice

Celinda Lake, Chủ Tịch, Lake Research Partners

Roshni Nedungadi, Trưởng Nhóm Nghiên Cứu, HIT Strategies

Diễn giả Lupe Rodriguez



Các diễn giả thay phiên nhau trình bày kết quả thu thập được trong một cuộc thăm dò ý kiến từ ngày 8 tháng 3 đến 2 tháng 4, được thực hiện trên 850 phụ nữ da đen, 850 phụ nữ gốc Á Thái Bình Dương (AAPI), 850 phụ nữ gốc Latin. Theo đó, đa số cử tri phụ nữ da màu cho biết họ rất quan tâm đến cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Có thể dự đoán rằng số lượng người đi bầu sẽ rất cao so với các nhóm cử tri khác. Họ muốn sử dụng lá phiếu để chọn ra những người đại diện thực hiện được những vấn đề mà họ đang muốn thay đổi trong xã hội Mỹ ngày nay.



Những vấn đề mà phụ nữ da màu quan tâm nhất trong kỳ bầu cử tháng 11 2024 sắp tới:

- Kết quả thăm dò cho thấy 92% phụ nữ da đen, 89% AAPI, 88% gốc Latin cho biết vấn đề công ăn việc làm là quan trọng đối với họ. 90% phụ nữ da đen, 82% AAPI, 83% gốc Latin muốn chi phí mua hoặc thuê nhà phải nằm trong khả năng chi trả của các gia đình Mỹ. Nói chung, họ rất quan tâm đến vấn đề giá cả, chi phí cho cuộc sống hàng ngày.

- Một vấn đề cũng quan trọng không kém đó là quyền sinh sản của người phụ nữ. Đại đa số cử tri phụ nữ da màu ủng hộ quyền kiểm soát sinh sản, quyền được tiếp cận với các cơ sở, phương tiện kiểm soát sinh sản với mức giá phải chăng.

- Một số vấn đề khác cũng được phụ nữ da màu quan tâm đó là kiểm soát bạo lực súng đạn; kiểm soát bạo lực tội phạm trong xã hội; vấn đề nữ quyền, bình đẳng xã hội về giới tính; vấn đề chăm sóc sức khỏe và quyền bình đẳng trong y tế...



Cuộc thăm dò cho thấy so với cách đây 20 năm, mức độ ảnh hưởng của khối cử tri phụ nữ da màu đến kết quả bầu cử là rất lớn, đặc biệt ở những tiểu bang chiến trường. Họ có thể là những người làm thay đổi cuộc chơi. Bởi vì phụ nữ ngày nay quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề chính trị xã hội, không những chỉ hăng hái đi bầu mà còn tích cực tham gia vào các phong trào xã hội để đòi quyền lợi cho mình.

Diễn giả Regina Davis Moss



Khi được hỏi liệu có sự khác biệt giữa khối cử tri phụ nữ da màu và da trắng hay không, các diễn giả cho rằng nhìn chung phụ nữ Hoa Kỳ bất kể màu da đều quan tâm đến một số vấn đề giống nhau, thí dụ như quyền sinh sản, an toàn xã hội, sự bình đẳng về giới tính… Tuy nhiên, phụ nữ da màu có vẻ quan tâm đến vấn đề vật giá, chi phí nhiều hơn. Thí dụ, phụ nữ da màu quan tâm đến quyền phá thai, đồng thời muốn được tiếp cận dễ dàng với các cơ sở kiểm soát sinh sản với chi phí phù hợp.



Những khối phụ nữ thuộc các cộng đồng sắc tộc khác nhau cũng có mức độ quan tâm đến những vấn đề khác nhau. Thí dụ, khối cử tri phụ nữ gốc Latin cho thấy họ đặc biệt quan tâm mạnh đến quyền kiểm soát sinh sản. Phụ nữ da đen đặc biệt quan tâm đến tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử, bạo lực trong xã hội.



Riêng khối phụ nữ gốc Châu Á Thái Bình Dương (AAPI), 5 sắc dân được bao gồm trong cuộc thăm dò là Trung Hoa, Đại Hàn, Ấn Độ, Phi Luật Tân và Việt Nam. Ngoài những mối quan tâm chung, thăm dò cho thấy phụ nữ gốc Việt có khuynh hướng quan tâm nhiều đến chi phí đời sống; trong khi phụ nữ gốc Hàn quan tâm đến các vấn đề dân chủ; phụ nữ gốc Ấn Và gốc Hoa quan tâm các vấn đề nữ quyền; phụ nữ gốc Phi quan tâm đến các chính sách di dân…



Một phóng viên gốc Việt cho biết cử tri gốc Việt (trong đó có cả nữ cử tri gốc Việt) thường có khuynh hướng bầu theo đảng phái, có nghĩa là trước giờ nếu đã theo đảng Cộng Hòa (hoặc Dân Chủ) thì sẽ đi bầu cho những ứng viên Cộng Hòa (hoặc Dân Chủ). Các cộng đồng khác có khuynh hướng giống vậy không? Theo các diễn giả, những cộng đồng cử tri khác thường không theo khuynh hướng đảng phái, mà bầu cho những ứng cử viên có nghị trình tranh cử phù hợp với nguyện vọng của mình. Thí dụ, phụ nữ gốc Latin quan tâm đến quyền kiểm soát sinh sản, ủng hộ di dân, thì họ sẽ bầu cho những ứng cử viên ủng hộ cho những vấn đề này.



Trong lời nhắn nhủ dành cho các cộng đồng nữ cử tri da màu, các diễn giả cho rằng tiếng nói của khối cử tri này hiện nay đang có sự ảnh hưởng quan trọng đến kết quả bầu cử 2024. Vì thế, phụ nữ da màu hãy sử dụng lá phiếu của mình để chọn ra những vị dân cử ủng hộ những giá trị mà mình theo đuổi, có những chính sách phục vụ cho quyền lợi của cá nhân, gia đình và cộng đồng. Sử dụng sức mạnh của lá phiếu là cách thực thi quyền công dân thiết thực nhất ở quốc gia tự do dân chủ như Hoa Kỳ. (VB)