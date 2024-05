Đang Tìm Một Bữa Ăn Ngon Để Hưởng Thụ Trải Nghiệm Đánh Bài/Vui Nghỉ? Great Oak Steakhouse, Đã Mở Cửa Trở Lại, Hoàn Toàn Mới, Khung Cảnh Thanh Lịch, Ẩm Thực Tuyệt Vời

Khu vực ngồi ăn riêng tại The Great Oak Steakhouse.

‘Bít-tết thượng hạng ’ . Trứng cá Caviar. Thịt bò Wagyu. Tôm hùm. Chỉ riêng tên gọi những món này nghe cũng đã thấy ngon rồi. Tuy vậy, khi đem phối hợp với một khung cảnh hiện đại, hoàn toàn mới, và trên 200 loại rượu vang bên trong nhà hàng Great Oak Steakhouse được tân trang toàn bộ này, thực khách sẽ có được một trải nghiệm ẩm thực để nhớ mãi và để trở lại.

Pechanga Resort Casino hãnh diện giới thiệu lại nhà hàng đặc trưng của mình, The Great Oak Steakhouse, sau một công trình tân trang toàn diện kéo dài bảy tháng. Từ mặt tiền phía trước tới nhà bếp phía sau, cả không gian rộng 8,000 sqft này đã được làm mới lại hoàn toàn. Bên trong phòng ăn, các tông màu: vàng, đồng thau và đất, ấm áp và phong phú, đan xen với các màu sắc nhẹ nhàng bổ sung, đưa sự chú ý của mắt nhìn lên tới ánh sáng của những chùm đèn treo hoành tráng. Một cạnh mặt tiền, đóng khung một bức tranh kết cấu kính trong khảm vẽ những mảng màu sắc nghệ thuật tuyệt vời dài 30 ft cao 5 ft nhìn ra sòng bài, do một nghệ sĩ ngành tranh kính San Diego tại địa phương thiết kế và thực hiện hoàn toàn bằng tay, đã thể hiện ẩn ý đầu tiên của nhà hàng đối với Cây Sồi Vĩ Đại linh thiêng của Bộ Tộc.

Khi đã vào trong nhà hàng, khách có thể bắt đầu thỏa mãn sở thích ăn uống của mình tại khu 'bar & lounge' mới, nằm tách rời khu vực ăn chính. Khu lounge cung cấp các món như thịt bò Wagyu 'tartare’ hay Hàu nướng bằng than cây sồi bắt đầu từ 3 giờ chiều mỗi ngày. Khách có thể lựa chọn trong số 16 chỗ ngồi tại quầy bar và 36 chỗ ngồi bên trong lounge. Thực đơn bao gồm 15 loại cocktail, với nhiều loại được pha chế từ các nguyên vật liệu có nguồn gốc địa phương.

Nhà hàng tân trang này cung cấp một thực đơn đầy các món hấp dẫn, với tám loại kiểu cắt bít-tết, cũng như nhiều loại thịt bò Wagyu, chế biến theo yêu cầu của thực khách bởi Chef Emmanuel Inocencio, một bậc thầy nấu nướng lão luyện 11 năm ở Pechanga và đội ngũ nhân viên được đào tạo trình độ cao của anh. Bít-tết, gia cầm, hải sản, rau tươi, cùng những món ăn kèm được chuẩn bị hoàn hảo bởi đội ngũ của Inocencio. Pechanga lấy phần lớn nguyên vật liệu của mình từ những nông trại địa phương.

Quý khách nào muốn trải nghiệm ẩm thực không đâu sánh kịp ở Nam Cali, có thể đặt bàn Chef’s Table cho nhóm từ 6 tới 10 người. Là một khung cảnh ăn uống bán riêng tư, nằm giữa hai hộp tường rỗng dày bằng kính, trưng bày 288 chai rượu chát đỏ , Bàn Chef’s Table cống hiến một hành trình ẩm thực 8 món với những loại rượu chát hay cocktail tuyệt vời đi kèm với các món ăn.

Có thêm hai địa điểm ăn uống khác tại cơ sở Pechanga cũng vừa mới được nâng cấp. Umi Sushi & Oyster Bar, nổi tiếng vì đoạt Giải Nhì trong cuộc thăm dò ý kiến độc giả về Nhà Hàng Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất của USA Today, đã mở rộng khu vực bar và khu vực lounge của mình. Khách có thể gọi một món nước mát hay những món khai vị tuyệt vời tại khu vực bar mới, Chủ Nhật tới Thứ Năm từ 11 a.m. tới 10 p.m., và từ 11 a.m. tới 11 p.m. trong những ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy. Trong khi ấy, Paisano's, phục vụ các món Ý chính gốc, đã trải qua công cuộc tân trang lối vào phía trước, hệ thống ánh sáng tại nhà hàng và tô điểm thêm rất nhiều thứ ở bên trong. Chef Amanda Colello, là người đã từng xuất hiện trên các show “Hell’s Kitchen” và “Chopped”, đứng đầu đội ngũ thực hiện các cống hiến ẩm thực ở Paisano’s. Cô đã mang công thức và kỹ thuật chế biến các món đặc biệt từ địa phương gốc gác trưởng thành của mình là New York đến phối hợp với những nguyên vật liệu độc đáo chỉ có thể tìm thấy ở vùng Bờ Tây.

Giờ mở cửa của The Great Oak Steakhouse trong những ngày từ Chủ Nhật tới Thứ Năm là từ 5 p.m. tới 10 p.m., và từ 5 p.m. tới 11 p.m. trong hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy. Khu bar-lounge mở cửa lúc 3 p.m. và đóng cửa cùng giờ với nhà hàng.





Muốn biết thêm thông tin hay đặt chỗ, xin vào thăm trang mạng Pechanga.com/eat/the-great-oak-steakhouse