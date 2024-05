Trump Với Lời Hứa Tái Áp Dụng Chiến Lược Từ Những Năm 1950: Nói Hay Hơn Làm!

Di dân người Mexico bị trục xuất trong Chiến dịch Wetback năm 1954. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

Khi vận động tranh cử ở Iowa vào tháng 9 năm ngoái, cựu Tổng thống Donald Trump đã hứa hẹn với cử tri rằng nếu tái đắc cử, ông sẽ thực hiện một chiến dịch trục xuất di dân lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, dựa theo mô hình của Eisenhower. Lời hứa hẹn này đã được Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử năm 2016, và nay đang được lặp lại tại các cuộc vận động tranh cử trên khắp đất nước.

Chiến dịch mà Trump đang đề cập đến có tên là Operation Wetback. Đây là một chiến dịch được triển khai với các biện pháp quân sự, do chính quyền Eisenhower khởi xướng vào mùa hè năm 1954. Mục tiêu của Chiến dịch Wetback là chấm dứt tình trạng nhập cư trái phép ồ ạt thông qua việc trục xuất hàng trăm ngàn di dân người Mexico. “Wetback” là một từ lóng mang tính xúc phạm, thường được dùng để miêu tả di dân Mexico vượt biên sang Hoa Kỳ qua con sông Rio Grande. Từ này có ý nghĩa phỉ báng và kỳ thị đối với người Mexico.

Trump tuyên bố có thể tái hiện lại Chiến dịch Wetback trên quy mô lớn hơn nhiều, bằng cách thiết lập các trung tâm tạm giam di dân, và nhờ các chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang, bao gồm cả lực lượng Vệ Binh Quốc Gia, trục xuất khoảng 11 triệu di dân không có giấy tờ hiện đang sống ở Hoa Kỳ.

Đối với nhiều chuyên gia và học giả về di cư, kế hoạch của Trump vừa gây bất an vừa gây hiểu lầm. Bởi vì ngoài việc lợi dụng những nỗi lo sợ vô căn cứ và mất nhân tính về ‘một cuộc xâm lược’ của di dân, những tuyên bố cam kết đó còn xuyên tạc bối cảnh và tác động của chính sách thời Eisenhower, mà chẳng màng đến những thay đổi trong tình hình nhập cư của Hoa Kỳ hiện nay.

Chiến dịch Wetback

Vào tháng 5/1954, Bộ trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Harold Brownell đã bổ nhiệm Joseph Swing, một vị tướng đã nghỉ hưu, làm lãnh đạo Cơ Quan Di Trú Hoa Kỳ (INS) trong một “chương trình đặc biệt nhằm bắt giữ và trục xuất người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp vào đất nước từ các khu vực dọc biên giới phía nam.” Cho đến năm 2003, INS chịu trách nhiệm về nhập cư và kiểm soát biên giới, các vấn đề này hiện do nhiều cơ quan liên bang kiểm soát, bao gồm Cơ quan Phòng Vệ Biên Giới và Thuế Quan Hoa Kỳ (CBP) cũng như Sở Thi Hành Di Trú (ICE).

Swing đã đẩy mạnh hoạt động này trong suốt hàng thập niên, sử dụng các lực lượng đặc nhiệm, bao gồm các đặc vụ INS, có thể được triển khai nhanh chóng tới nơi cần thiết để xác định và trục xuất những người lao động không có giấy tờ. Chiến dịch này bắt đầu ở California, sau đó lan sang Arizona và Texas. Lực lượng đặc vụ INS đã lập các chốt kiểm soát, đột kích kiểm tra các trang trại, nhà máy, khu phố và quán xá, những nơi di dân thường làm việc hoặc họp mặt giao lưu. Theo tờ Los Angeles Times, INS cũng đã xây dựng một trại an ninh lớn có hàng rào dây thép gai để giam giữ những di dân bị bắt ở Los Angeles trước khi đưa họ đến biên giới.

Di dân bị bắt và nhồi nhét lên những chiếc xe buýt chật chội, nóng nực hoặc những chiếc thuyền ọp ẹp, sơ sài. Họ được đưa đến các cửa biên giới ở Arizona và Texas, và bị đuổi quay trở lại Mexico. Một số người bị lạc trong sa mạc Mexico ngay phía bên kia biên giới. Điển hình nhất là vụ 88 di dân chết vì say nắng trước khi chờ được Hội Hồng Thập Tự đến cứu trợ. Nhiều di dân khác được bàn giao cho chính quyền Mexico, họ được chuyển lên tàu và được đưa sâu hơn vào Mexico.

Đến giữa tháng 8, các đặc vụ INS đã trục xuất hơn 100,000 di dân trên khắp vùng Tây Nam Hoa Kỳ. Lo sợ bị bắt, hàng ngàn người đã tự mình trốn về Mexico. Hầu hết những di dân này là nam thanh niên người Mexico; nhưng INS cũng nhắm mục tiêu vào các gia đình, đuổi gần 9,000 người, bao gồm cả trẻ em, ra khỏi Thung lũng Rio Grande vào tháng 8. Ngoài ra, còn có bằng chứng cho thấy cả công dân Hoa Kỳ cũng bị cuốn vào cuộc truy quét của INS.

Chiến dịch Wetback kết thúc vài tháng sau đó. Vào tháng 1/1955, Swing tuyên bố “đã sạch bóng Wetback.” INS đã giải tán lực lượng đặc nhiệm, và việc trục xuất di dân nhập cảnh trái phép đã giảm đáng kể trong thập niên tiếp theo.

Bản chất không chỉ đơn giản là trục xuất

Operation Wetback đã gây náo động và làm gián đoạn cuộc sống của vô số người, nhưng thực ra thì chiến dịch này chỉ mang tính phô trương hơn là thực sự trục xuất.

Tuyên bố của chính phủ về việc trục xuất hơn 1 triệu di dân Mexico trong mùa hè năm 1954 không mấy chính xác. Con số 1.1 triệu là tính cho cả năm tài chánh kết thúc vào tháng 6/1954, và có một phần lớn di dân bị bắt đi bắt lại nhiều lần, đôi khi chỉ trong cùng một ngày. Ngoài ra, hơn 97% các vụ trục xuất này không có lệnh trục xuất chính thức. Thay vào đó, di dân tự nguyện hoặc bị ép buộc rời khỏi Hoa Kỳ ngay sau khi bị bắt giữ.

Bất chấp những lời lẽ như Trump vẫn thường nói về “cuộc xâm lược của dân Mễ vượt biên,” mục tiêu thực sự của Chiến dịch Wetback không phải là đuổi sạch di dân Mexico ra khỏi Hoa Kỳ, mà là để khiến nông dân Hoa Kỳ, đặc biệt là ở Texas, cảm thấy sợ hãi mà bắt đầu thuê lao động nhập cư một cách hợp pháp.

Chiến lược này phần lớn đã có hiệu quả. Một chi tiết quan trọng nhưng thường bị bỏ qua về Operation Wetback, là chiến dịch này diễn ra cùng lúc với Bracero Program, một chương trình lớn giữa Hoa Kỳ và Mexico về lao động tạm thời. Từ năm 1942 đến năm 1964, các chủ lao động Hoa Kỳ đã ký kết hơn 4.6 triệu hợp đồng ngắn hạn với hơn 400,000 công nhân nông trường người Mexico. Gần 3/4 số hợp đồng này được ký trong khoảng thời gian từ năm 1955 đến năm 1964 – sau khi INS thực hiện Chiến dịch Wetback.

Về bản chất, việc ‘trục xuất’ trong Chiến dịch Wetback sẽ không thể ngăn chặn hoàn toàn tình trạng di dân nhập cư trái phép, nếu không cho họ cơ hội để vào Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Một di dân bị ảnh hưởng bởi Chiến dịch Wetback đã bình luận rằng: “Tôi sẽ quay lại một cách hợp pháp, nếu có thể. Còn không thì tôi sẽ lại tiếp tục vượt biên.”

INS đã công nhận tác động tích cực của Chương trình Bracero trong việc giảm bớt tình trạng nhập cư phi pháp. Trong một cáo báo năm 1958, cơ quan cho hay “nếu có hạn chế về số lượng lao động Bracero được phép nhập cư, sẽ có sự gia tăng đáng kể số lượng di dân nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ.”

Không phải ngẫu nhiên mà tình trạng di dân vượt biên bất hợp pháp tạm lắng trong Chiến dịch Wetback, rồi lại bùng lên khi Chương trình Bracero kết thúc vào năm 1964. Người Mexico vẫn có động cơ mạnh mẽ để di cư sang Hoa Kỳ, nhưng giờ họ phải vượt biên bất hợp pháp thay vì thông qua các kênh hợp pháp. Chương trình Bracero kết thúc đã dẫn đến sự gia tăng đều đặn số lượng bắt giữ di dân vượt biên trái phép tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico: 1 triệu vụ vào năm 1976 và 2 triệu vụ vào năm 2000.

Bài học thực tế

Nếu tái đắc cử tổng thống, Trump sẽ có thẩm quyền hợp pháp để trục xuất di dân nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, những trở ngại về hậu cần, chính trị và pháp lý hiện nay đã lớn hơn rất nhiều so với những năm 1950, nên việc thực hiện một chiến dịch trục xuất quy mô lớn như hứa hẹn của Trump sẽ chỉ là ‘nói suông.’

Đầu tiên, hầu hết những di dân nhập cư trái phép hiện đang sống ở các thành phố đông đúc, việc rà soát, kiểm tra cũng khó thực hiện hơn. INS đã học được bài học này khi Chiến dịch Wetback chuyển từ khu vực nông thôn phía Tây Nam sang các khu vực thành thị ở Trung Tây và Tây Bắc Thái Bình Dương vào tháng 9/1954. Mặc dù đã điều động hàng trăm đặc vụ đến những địa điểm này và áp dụng các chiến thuật tương tự, các đặc vụ INS vẫn chật vật trong việc tìm kiếm và bắt giữ di dân.

Thứ hai, di dân nhập cư bất hợp pháp ở Hoa Kỳ hiện nay phân tán và đa dạng hơn nhiều so với tình hình những năm 1950. Ngày nay, người Mexico không còn chiếm đa số trong số những di dân nhập cư trái phép, và có gần một nửa không sống ở 6 khu vực trung tâm như California, Texas, Florida, New York, New Jersey và Illinois.

Thứ ba, hầu hết những di dân cư trú bất hợp pháp ở Hoa Kỳ không phải là từ vượt biên như mọi người vẫn thường nghĩ. Thực tế, ước tính có khoảng 42% là nhập cảnh hợp pháp, nhưng sau đó ở lại trái phép khi visa hết hạn. Khoảng 17% khác đã được cấp phép theo các diện tạm thời để không bị trục xuất ngay lập tức.

Cuối cùng, việc trục xuất hàng loạt có khả năng làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ hơn nhiều so với những năm 1950. Trong quá khứ, nhiều liên đoàn và tổ chức của người lao động gốc Mexico ở Hoa Kỳ đều phản đối việc nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, ngày nay, hầu hết đã chuyển sang ủng hộ di dân. Tương tự với chính phủ Mexico, họ đã từng nhiệt tình hỗ trợ cho Chiến dịch Wetback, nhưng liệu bây giờ họ có vui vẻ đón nhận một số lượng lớn di dân bị trục xuất không phải là người Mexico?

Trump chẳng ‘ưng bụng’ bất kỳ biện pháp nào nhằm mang đến cho di dân bất hợp pháp một lựa chọn để có thể nhập cư hợp pháp. Điều này cũng có nghĩa là họ sẽ cứ tiếp tục tìm cách vượt biên trái phép mà thôi.





Nguyên Hòa biên dịch