Thư Viện Việt Nam Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập (1999-2024)

Garden Grove (Thanh Huy) - - Vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024, tại hội trường Thư Viện Việt Nam số 10872 Westminster Ave, Suite 214 & 215, Garden Grove, CA 92843, Thư Viện Việt Nam đã tổ chức buổi tiếp tân Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập.

Điều hợp chương trình do nhà báo Du Miên. Tham dự buổi kỷ niệm ngoài quý vị nhân sĩ các thành viên, các thiện nguyện viên, các vị mạnh thường quân còn có quý vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, một số quý vị dân cử, quý cơ quan truyền thông và đồng hương.





Sau đó Nhà Báo Du Miên lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của quý vị quan khách, quý vị mạnh thường quân bảo trợ cùng đồng hương, thân hữu, quý cơ quan truyền thông, trong dịp nầy ông giới thiệu một vị khách quý của Thư Viện Việt Nam đến từ San Jose đó là Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Minh Lợi, người đã âm thầm yểm trợ cho Thư Viện Việt Nam 1 năm tiền thuê nhà và cứ thế đến nay đã 10 năm liên tục. Ngoài ra ông cũng có lời cảm ơn đến Hội Nữ Gia Long, Hội Ái Hữu Nha Trang… đã luôn luôn yểm trợ cho Thư Viện và còn nhiều người nữa trong phạm vi thời gian hạn hẹp ông không kể hết được, mặc khác còn nhiều vị mạnh thường quân thường xuyên giúp đỡ thư viện nhưng vì họ không muốn xưng danh…

Tiếp theo Nhà báo Du Miên, một trong 5 người sáng lập Thư Viện Việt Nam đó là: Giáo Sư Trần Lam Giang, Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng, Bác Sĩ Võ Trọng Di, Nhà Văn Nguyễn Đức Lập, Nhà Báo Du Miên, (Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng, Nhà Văn Nguyễn Đức Lập và Giáo Sư Trần Lam Giang đã qua đời) hiện tại còn 2 người, những người đứng mũi chịu sào để chống đỡ qua những cơn khó khăn, nhằm duy trì những sinh hoạt của Thư Viện Việt Nam đó là nhà báo Du Miên, Bác Sĩ Võ Trọng Di, cũng ở xa, nhưng lúc nào BS. Võ Trọng Di cùng phu nhân cũng có mặt trong những buổi sinh hoạt của thư viện.





Ông cũng không quên cám ơn Kỹ Sư Phạm Ngọc Lân, và những ân nhân ẩn danh đã liên tục nhiều năm đóng góp cho thư viện được tồn tại đến ngày hôm nay.



Sau đó nhà báo Du Miên mời ông bà Bác Sĩ Võ Trọng Di, Đốc Sự Hành Chánh Bùi Đắc Danh cùng quý quan khách và anh chị em thiện nguyện viên lên cắt bánh mừng sinh nhật Thư Viện Việt Nam tròn 25 tuổi.

Nhà báo Du Miên cho chúng tôi biết: “Hiện tại Thư Viện Việt Nam mỗi tháng phải chi khoản $ 2,500 đến $3,000, phần nhiều đều nhờ vào các mạnh thường quân. Ông nói chúng tôi có lòng sáng lập nhưng muốn đốt lửa mà không có củi thì làm sao mà lửa cháy được. Trong 25 năm qua chúng tôi phải bảo tồn khoảng 60,000 cuốn sách, đa số sách thời Việt Nam Cộng Hòa từ Việt Nam mang sang, nhiều kỷ vật, nhiều tài liệu quan trọng qua suốt chiều dài lịch sử dân tộc qua các triều đại cho đến ngày 30 tháng Tư năm 1975, ngoài ra chúng tôi còn lưu trữ những tờ báo đầu tiên tại hải ngoại. Hình ảnh, tài liệu về lịch sử thành lập Little Sài Gòn.

“Cho đến nay, thư viện không có hệ thống tổ chức, không có gì hết, nhưng vẫn tồn tại suốt 25 năm qua, chắc có phép lạ. Thư viện này là của anh em, của cộng đồng. Tôi không bao giờ nói thư viện là của chúng tôi cả, mà là thư viện của chúng ta. Tất cả những người sáng lập đều muốn đem tấm lòng của mình ra để mong thư viện giúp ích được cho cộng đồng. Vì vậy, dù có khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải duy trì bằng được thư viện này. Thư Viện Việt Nam không chỉ là nơi có đủ chỗ chứa sách, những cổ vật quý hiếm, mà còn có đủ tiền để duy trì tiền nhà, điện nước và những chi phí bắt buộc khác. Chính vì vậy nên Thư Viện rất cần được sự quan tâm tiếp tay của các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể người Việt khắp nơi trên thế giới.”

Nhà báo Du Miên tiếp: “Quý đồng hương cũng đã biết, sau 1975, CSVN đốt hủy sách của Việt Nam Cộng Hòa Từ năm 1999, một số văn nghệ sĩ bắt đầu hình thành một phòng xin sách, dưới tên gọi “Thư Viện Việt Nam”, với mục đích gom sách Việt Nam Cộng Hòa (đã và đang bị CSVN tiêu hủy).

Thư Viện Việt Nam (TVVN) đã giữ kỷ các cuốn sách mà đồng bào tị nạn khắp nơi mang tặng tận nơi, hoặc gởi qua bưu điện.”

Quý vị hảo tâm muốn đóng góp cho thư viện xin gởi chi phiếu, đề trả cho “Vietnamese Cultural Center” gởi về 10872 Westminster Ave, Suites 214 & 215, Garden Grove, CA 92843.

Hiện nay Thư Viện được điều hành bởi nhóm sáng lập và thiện nguyện gồm có: BS Võ Trọng Di, Nhà báo Du Miên, Đốc Sự Hành Chánh Bùi Đắc Danh, Bà Huỳnh Ngọc Ánh, và Anh Nguyễn Văn Phúc…





Trong dịp nầy Nhà báo Du Miên và Ngọc Hà cũng đã giới thiệu lại cuốn sách “Việt Eden, Địa Đàng Hạ Giới”, sách dày 330 trang, hình màu gồm 3 Chương: Chương I (trang 13 đến trang 81), khái quát về Bolsa Ngày Ấy đến Chợ Xuân Chiến Sĩ Cộng Hòa. Chương II (trang 83 đến trang 170) sự phát triển của Little Saigon từ năm 1980 đến năm 1999. Chương III: (trang 171 đến trang 224) tiếp nối sự phát triển của Little Saigon từ năm 1999 đến nay. Phần Phụ Lục (trang 225 đến trang 330).



Trang đầu sách: “Việt Eden Địa Đàng Hạ Giới”

Viết: “Little Saigon quả là báu vật Trời-Phật-Tổ Tiên đã ban cho đàn lưu dân Việt.

Bấy lâu nay không thiếu người tìm hiểu gốc gác của Little Saigon: hình thành như thế nào?, tự bao giờ? và nhiều nữa... Có phải Little Saigon tự nhiên mà có? Vậy thì ai đã thành lập Little Saigon? Ai đặt tên Little Saigon? Ai thực sự tranh đấu để chính quyền công nhận tên Little Saigon?“Việt Eden Địa đàng hạ giới” cống hiến cho quý bạn một số các chi tiết lý thú.” Đây là cuốn sách không thể thiếu trong các tủ sách gia đình. Tài liệu lịch sử để cho các thế hệ mai sau tìm hiểu về nguồn gốc, tổ tiên, tại sao chúng ta hiện diện nơi nầy.