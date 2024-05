Chính Sách Nghỉ Hộ Sản Và Chăm Sóc Trẻ của Hoa Kỳ So Với Thế Giới

Mầm non hôm nay, thành công tương lai. (Nguồn: pixabay.com)



Ở Hoa Kỳ, trong hầu hết các gia đình có đầy đủ phụ huynh, cả cha và mẹ đều đi làm. Gần 3/4 bà mẹ có con dưới 18 tuổi phải vừa đi làm vừa chăm sóc con cái. Đồng thời, gần 1/4 trẻ em ở Hoa Kỳ đang được nuôi dưỡng bởi các bà mẹ đơn thân. Chi phí gởi nhà trẻ thường quá đắt đỏ cho nhiều gia đình, và phần lớn các bậc phụ huynh không được hưởng chế độ nghỉ phép có lương khi cần thiết.

Trong khi đó, ở những quốc gia khác trên thế giới, hầu hết phụ nữ đang đi làm đều sẽ tự động được nghỉ phép có lương sau khi sanh con. Đặc biệt ở hầu hết các quốc gia giàu có, các cơ sở giữ trẻ, nhà trẻ, thường có chi phí gởi trẻ phải chăng.

Một nghiên cứu mới đã tập trung vào thiếu hụt các chính sách về vấn đề này ở Hoa Kỳ: chế độ nghỉ phép sau khi sanh con, và các cơ sở nhà trẻ để giúp phụ nữ quay trở lại công việc và tiếp tục phát triển sự nghiệp sau khi sanh con. Nghiên cứu chỉ ra rằng, sự thiếu hụt các chính sách hiệu quả về vấn đề này là một trong những nguyên nhân khiến Hoa Kỳ không còn là quốc gia dẫn đầu về sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động.

Nghỉ hộ sản

Hoa Kỳ là một trong số ít quốc gia trên toàn thế giới không bắt buộc các công ty, doanh nghiệp cho người lao động của mình được nghỉ phép có lương sau khi sanh con. Các quốc gia còn lại là Papua New Guinea và một số quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương.

Thời gian nghỉ hộ sản, thường kéo dài ít nhất là 3 tháng, cần được xem xét kỹ lưỡng. Ở một số quốc gia Châu Âu, phụ nữ được nghỉ hộ sản lên tới 15 tháng; nhưng thời gian nghỉ quá dài như vậy có thể hạn chế kinh nghiệm làm việc của họ và khiến họ bị phân biệt đối xử.

Luật Family and Medical Leave Act 1993 đã quy định một số người lao động có 12 tuần nghỉ phép không lương mà không bị đuổi việc. Tuy nhiên, hầu hết các gia đình đều gia đình cần thu nhập để trang trải chi phí, và không dễ dàng chấp nhận việc nghỉ không lương trong thời gian dài như vậy.

Đan Mạch là một thí dụ điển hình về mô hình chính sách tốt và hiệu quả. Ở nước này, các bà mẹ được nghỉ hộ sản có lương gần 22 tuần, còn các ông bố cũng được nghỉ phép có lương sau khi (vợ) sanh con với khoảng thời gian là 2 tuần. Ngoài ra, cả bố và mẹ đều có thêm thời gian nghỉ phép có lương sau đó, mẹ thì được 19 tuần còn bố thì được 11 tuần. Chính sách này không chỉ giúp đỡ các bậc phụ huynh có đủ thời gian và nguồn lực cần thiết để chăm sóc con cái, mà còn không khiến các bà mẹ bị “soi xét” và phân biệt đối xử khi quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ hộ sản.

Nhà trẻ

Ở nhiều quốc gia giàu có, nhà trẻ và mầm non được coi là phần quan trọng nhất của hệ thống giáo dục. Nhưng ở Hoa Kỳ, chỉ có khoảng 2/3 tổng số trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 6 được vào nhà trẻ công thuộc bất kỳ hình thức nào, kể cả mẫu giáo. Ở Pháp thì tỷ số này là gần như 100%.

Các chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển và thành công của trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp, bao gồm cơ hội học tập tốt hơn, có khả năng tìm việc làm cao hơn và mức lương tốt hơn.

Nói cách khác, khi chính phủ đầu tư vào các dịch vụ nhà trẻ và chế độ nghỉ hộ sản, họ đang tạo điều kiện cho một lực lượng lao động làm việc hiệu quả hơn, khỏe mạnh và sáng tạo cao hơn.





Cung Đô biên dịch