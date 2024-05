Việt Nam ngày 30.04.2024, những diễn biến đáng lo ngại

30.04.2024 lọt ra tin kêu cứu từ trại giam số 6 tỉnh Nghệ An nên thời gian lúc này phải dành cho việc khẩn cấp là viết thư báo động cho các tổ chức bảo vệ Nhân quyền quốc tế và các tòa đại sứ tại Hà Nội, nhờ can thiệp về vấn đề một số tù nhân lương tâm đang bị nhốt tại Việt Nam trong những phòng giam chật hẹp, che mái tôn, không có hay chỉ có một cái quạt, trong khi nhiệt độ lên tới 43 độ C ban ngày và 28 độ C ban đêm. Gần nửa tháng nay, một số tù nhân đã lên tiếng chống đối hoặc kiến nghị những phương pháp giảm nhiệt, nhưng không kết qủa.