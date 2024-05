Sáu năm sau, 1,400 đứa trẻ bị bứt khỏi gia đình vẫn chưa được đoàn tụ

Theo một nghiên cứu mới đây được công bố trên Tạp chí Y học JAMA, liệu pháp hormone, bao gồm sử dụng estrogen liều thấp, không chỉ giúp giảm các triệu chứng khó chịu trong thời mãn kinh mà còn an toàn hơn so với những quan điểm trước đây. Tiến sĩ JoAnn Manson, người đứng đầu khoa Y tế Dự phòng tại Bệnh viện Brigham và khoa Phụ nữ, nhấn mạnh: "Liệu pháp hormone đặc biệt hiệu quả và an toàn trong việc giảm các triệu chứng như phát nhiệt, đổ mồ hôi ban đêm và những biến chứng khác ở phụ nữ dưới 60 tuổi."