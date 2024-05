Người Nhập Cư Trốn Bạo Lực & Đàn Áp Đến Hoa Kỳ: Chính Quyền Liên Bang Có Thể Giúp Địa Phương Tiếp Nhận Họ

Nhập cư đã trở thành một vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử năm 2024 và là một thách thức lớn ở một số thành phố của Hoa Kỳ. Trong nhiều năm qua, chiến tranh và xung đột vũ trang, đàn áp bạo lực và nghèo đói cùng cực đã khiến hàng triệu người trên toàn thế giới phải di dời và đẩy hàng nghìn người đến Hoa Kỳ để tìm kiếm sự bảo vệ, chủ yếu là ở biên giới Mỹ-Mexico.

Các thành phố lớn như New York, Miami, Denver và Boston đang phải vật lộn để có chỗ ở cho những người mới đến và đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ. Các thành phố đang tìm cách hỗ trợ những người mới đến này – một số chỉ tạm thời, một số khác phải trong nhiều tháng, nhiều năm hoặc vĩnh viễn.

Bà Karen Jacobsen, tác giả của bài báo của tạp chí The Conversation, giáo sư tại Fletcher School of Law & Diplomacy, Tufts University- là người đứng đầu chương trình nghiên cứu tìm hiểu về tình trạng bắt buộc phải di cư, phản ứng của chính phủ đối và cách người tị nạn và người xin tị nạn hòa nhập vào môi trường mới. Trọng tâm của chương trình là các vấn đề nhập cư nhân đạo - những người vào Hoa Kỳ hợp pháp với tư cách là người xin tị nạn, người xin quy chế tị nạn hoặc theo các chương trình bảo vệ tạm thời khác nhau được gọi là “parole” (tạm tha, tạm chấp nhận).

Tổng cộng, chính quyền Biden đã tiếp nhận khoảng 1 triệu rưỡi người theo các chương trình này kể từ năm 2021. Các thành phố cần được giúp đỡ để đối phó với làn sóng người mới đến này. Với sự hỗ trợ, người tị nạn và những người được tị nạn sẽ hòa nhập thành công vào cuộc sống ở Hoa Kỳ và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế quốc gia so với kinh phí họ phải chi ra.





Nhập cư vì lý do nhân đạo:





Mọi người nhập cư vào Hoa Kỳ vì nhiều lý do và nhận được các loại thị thực nhập cư cũng như cách đối xử khác nhau khi họ đến nơi. Dưới đây là các hình thức xét duyệt nhập cư nhân đạo chính:





– Nhập cư nhân đạo tạm thời: Chính phủ liên bang có thể cấp cho một số nhóm nhất định quyền vào hoặc ở lại Hoa Kỳ nếu họ tìm thấy “lý do nhân đạo khẩn cấp hoặc lợi ích công cộng quan trọng” để làm như vậy. Những người tham gia chương trình nhập cư này phải có người hỗ trợ tài chính được phê duyệt ở Hoa Kỳ. Họ thường có thể ở lại từ một đến hai năm và có thể xin giấy phép làm việc.





Hiện tại, chính phủ liên bang đang tiếp nhận tối đa 30.000 người mỗi tháng theo chương trình nhập cư tạm thời dành cho người đến từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela. Chính quyền Biden cũng đã tiếp nhận những người từ Afghanistan và Ukraine thông qua các chương trình nhập cư tạm thời khác. Tổng cộng, chính quyền Biden đã tiếp nhận hơn 1 triệu người thông qua các chương trình này.





- Người tị nạn và người xin quy chế tị nạn: Những người có thể chứng minh rằng họ đã trải qua sự đàn áp hoặc có nỗi sợ hãi chính đáng về việc bị đàn áp dựa trên chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, đảng phái xã hội hoặc quan điểm chính trị, có thể nộp đơn xin quy chế tị nạn hoặc tị nạn tái định cư. Quyền tị nạn được cấp cho những người đã ở trong tình trạng Người tị nạn đã được xét duyệt ở nước ngoài và được chấp thuận tái định cư.





Những người đang chờ được quy chế tị nạn và những người đã được cấp tị nạn có thể nộp đơn xin phép làm việc tại Hoa Kỳ. Sau một năm ở Hoa Kỳ, họ có đủ điều kiện để nộp đơn xin thường trú hợp pháp, còn được gọi là thẻ xanh.





Tuy nhiên, những người xin tị nạn phải đến trước một thẩm phán phụ trách vấn đề nhập cư ở Hoa Kỳ, người sẽ quyết định liệu nỗi sợ hãi của họ có đủ điều kiện để họ được phép ở lại hay không. Các tòa án di trú của Hoa Kỳ được hỗ trợ rất nhiều, với hơn 2 triệu đơn xin tị nạn đang chờ xử lý. Người xin tị nạn có thể ở lại Hoa Kỳ trong khi hồ sơ của họ đang chờ xử lý, nhưng họ không thể nhận được giấy phép lao động trong sáu tháng sau khi nộp đơn xin tị nạn.





Nơi định cư cho người mới nhập cư





Như đã xảy ra ít nhất từ năm 2010, Texas và Florida là những điểm đến hàng đầu của người di cư ở Mỹ, cùng với các thành phố ở New York, Illinois và Colorado. Các quận nơi người nhập cư mới chiếm hơn 2% dân số bao gồm Queens, New York; Miami-Dade, Florida; và Denver, Colorado.









Ở các thành phố, nhiều người nhập cư theo diện nhân đạo tìm được việc làm trong ngành khách sạn và chăm sóc sức khỏe. Những người khác chuyển đến các thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn, nơi họ làm việc trong các lĩnh vực di cư lâu đời như đóng gói thịt, dịch vụ y tế và nông nghiệp.

Những người đến với ý định ở lại đều có động lực để gắn bó lâu dài và trở thành một phần của cộng đồng mới của họ. Tuy nhiên, việc thành lập nơi định cư có thể mất thời gian và nhu cầu của người mới đến có thể gây căng thẳng cho các khu dân cư trong thành phố vốn đang phải vật lộn với các vấn đề về nhà ở và việc làm. Những tháng ngay sau khi họ đến là thời điểm mà những người tị nạn mới đến cần được hỗ trợ dưới mọi hình thức.





Làm việc với các cộng đồng người di dân





Những người mới đến thường di chuyển đến các thị trấn hoặc khu vực lân cận thành phố cụ thể vì họ biết rằng người dân từ đất nước của họ đã ổn định cuộc sống ở đó. Những cư dân này quen thuộc với ngôn ngữ và văn hóa quê hương của những người mới đến và hiểu nhu cầu của họ.





Ví dụ: có hơn 40 ngàn người Ukraine ở Rochester, New York và khoảng 134 ngàn người ở thành phố New York. Hoa Kỳ cũng có cộng đồng người được tạm tha rộng lớn, bao gồm người Haiti, người Venezuela và người Cuba, cũng như cộng đồng người tị nạn tái định cư lâu đời và người nhận tị nạn từ nhiều nơi trên thế giới.





Theo bà Karen Jacobsen, cộng đồng di dân lâu đời là nguồn lực quan trọng giúp người nhập cư mới và vì vậy cần cung cấp lợi ích tối đa cho nhóm người đứng ra giúp đỡ này. Bằng cách làm việc với các cá nhân và gia đình bảo trợ để hỗ trợ những người mới đến, chính phủ liên bang và tiểu bang có thể chuyển hướng nguồn vốn hiện đang được chuyển đến các khách sạn và nơi tạm cư.





Ví dụ, Boston đã phải vật lộn trong những tháng gần đây để tiếp nhận số lượng lớn người nhập cư Haiti, đưa hàng nghìn gia đình vào các khách sạn và nhà nghỉ – một cách làm bất thường và tốn kém do nhu cầu cấp thiết. Một giải pháp thay thế có thể là cung cấp các khoản thanh toán bằng tiền mặt hoặc giảm thuế cho một số trong số 81.050 cư dân Haiti của bang để họ cung cấp chỗ ở cho những người Haiti mới đến trong vài tháng.





Các gia đình bảo trợ có thể cung cấp cho các người mới đến thông tin về các cơ quan hành chính của thành phố, tìm việc làm và giúp họ tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, bên cạnh sự thoải mái quen thuộc về ngôn ngữ và thức ăn. Những cộng đồng này có thể giúp ích rất nhiều cho người nhập cư mới khi họ đã ổn định cuộc sống và bắt đầu đóng góp cho thành phố.





Có thể áp dụng phương cách này cho các cộng đồng hỗ trợ khác và những người sẵn sàng bảo trợ người mới đến. Một hệ thống hỗ trợ cộng đồng trực tiếp, với các biện pháp bảo vệ được xây dựng để bảo vệ cả người tị nạn lẫn người bảo trợ cho họ, sẽ giúp thành phố hoặc tiểu bang ít tốn kém hơn so với việc trả tiền phòng khách sạn.





Cấp giấy phép làm việc nhanh hơn:





Đẩy nhanh quá trình cấp phép làm việc cho những người mới đến có thể rút ngắn thời gian cần hỗ trợ từ chính phủ. Theo luật liên bang, hầu hết những người chưa vào quy chế thường trú phải có giấy phép lao động để xin việc ở Hoa Kỳ.





Hiện tại, mặc dù chính quyền Biden đang cố gắng tiến hành nhanh hơn nhưng quá trình xin giấy phép làm việc này phải mất hơn 6 tháng mới được giải quyết. Một khi người nhập cư có giấy phép lao động trong tay, cộng đồng người di cư và khu dân cư tiếp nhận có thể được giảm thuế hoặc các lợi ích kinh tế khác để đổi lấy việc giúp họ tìm được việc làm.





Có những điều khác mà các thành phố và chính phủ liên bang có thể làm để hỗ trợ những người mới nhập cư vì lý do nhân đạo. Các ngân hàng có thể được khuyến khích hỗ trợ hoạt động kinh doanh của người tị nạn, như một số ngân hàng đã làm. Ví dụ: Re:start Financial là một neobank – một công ty công nghệ cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến – có trụ sở tại Austin, Texas và được thành lập vào năm 2021 bởi một nhóm người nhập cư, cho phép những người nhập cư chưa có địa chỉ thường trú hoặc số an sinh xã hội mở tài khoản ngân hàng trực tuyến miễn phí với các tài liệu phi truyền thống từ nước họ.





Với sự hỗ trợ đầy đủ, những người mới đến thường tự đứng vững và trở nên tự lập trong vòng vài tháng. Sử dụng các nguồn lực của liên bang và tiểu bang để tài trợ cho các khu dân cư tiếp nhận và cộng đồng người nhập cư trong quá trình này sẽ giúp đảm bảo rằng mọi người đều được hưởng lợi.

Nguyên Hòa biên dịch





Bài gốc: https://theconversation.com/many-immigrants-to-the-us-are-fleeing-violence-and-persecution-heres-how-the-federal-government-can-help-cities-absorb-them-220575