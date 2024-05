Một Số Điều Cần Biết Về Mổ Cườm Mắt Cataract

Phẫu thuật đục thủy tinh thể là quá trình loại bỏ phần thủy tinh thể bị đục trong mắt và thay thế bằng tinh thể nhân tạo mới. (Nguồn: pixabay.com)

Mổ cườm mắt (Cataract, bệnh đục thủy tinh thể, hay còn gọi là Đục nhãn mắt, Cườm mắt) là một trong những loại phẫu thuật phổ biến và được thực hiện nhiều nhất trên thế giới. Đa số bệnh nhân sau khi mổ đều có kết quả tích cực và ít bị biến chứng.

Ở Hoa Kỳ, hơn một nửa số người cao niên dưới 80 tuổi bị cườm mắt, và có gần 4 triệu ca phẫu thuật được thực hiện mỗi năm.

Hơn 90% bệnh nhân có thị lực 20/20 khi đeo kính sau phẫu thuật, trừ những người mắc thêm các bệnh khác về mắt khác, chẳng hạn như bệnh cao nhãn áp, bệnh võng mạc do tiểu đường, và bệnh thoái hóa hoàng điểm võng mạc AMD.

Xác suất bị viêm mủ nội nhãn sau khi mổ cườm mắt là dưới 0.1%.

Theo các bác sĩ nhãn khoa, một số bệnh nhân có thể chưa hiểu rõ về bệnh đục thủy tinh thể và phẫu thuật thay thủy tinh thể. Thí dụ, một số người cho rằng đục thủy tinh thể là một khối u phát triển trên bề mặt mắt.

Để dễ hình dung, chúng ta có thể so sánh đục thủy tinh thể với tấm kính mờ của cửa sổ phòng tắm, ánh sáng có thể chiếu qua tấm kính này nhưng các chi tiết rõ ràng hơn thì không. Hoặc khi có bão, nước biển sẽ bị khuấy động, từ trong vắt trở thành đục ngầu. Tương tự, khi bị đục nhãn mắt, phần thủy tinh thể trong mắt không còn được trong suốt, gây ảnh hưởng đến thị lực của bệnh nhân.

Về vấn đề mổ cườm mắt

Mổ cườm mắt (phẫu thuật đục thủy tinh thể) sẽ loại bỏ phần thủy tinh thể bị đục mờ và thay thế bằng thủy tinh thể mới, trong suốt, để phục hồi thị lực cho bệnh nhân. Hầu hết bệnh nhân cho biết thủ thuật này không gây đau đớn.

Mổ cườm mắt thường là một cuộc phẫu thuật tùy chọn và thường được thực hiện ngoại trú. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân thường tỉnh táo chứ không hôn mê, và được gây tê cục bộ tương tự như trong các thủ thuật nha khoa.

Trước khi phẫu thuật, bề mặt của mắt và bên trong mắt đều sẽ được gây tê. Những bệnh nhân bị chứng sợ không gian kín (claustrophobia) hoặc bệnh Parkinson có thể sẽ không phù hợp để mổ cườm mắt trong tình trạng tỉnh táo mà cần phải gây mê toàn thân.

Trước khi phẫu thuật, bệnh nhân được nhỏ thuốc làm giãn đồng tử để làm cho đồng tử mở rộng nhất có thể. Sau đó, bác sĩ sẽ dùng dao mổ rạch một đường nhỏ trên mắt, thường là ở phần góc nghiêng của mắt, để tiếp cận bao thủy tinh thể (lens capsule), một màng mỏng có độ dày tương tự như túi nilon của các cửa hàng tạp hóa.

Trong mắt, thủy tinh thể được bọc bởi một lớp mỏng gọi là bao thủy tinh thể, và phần vỏ vọc này được treo bằng các sợi nhỏ gọi là zonules, có cấu trúc giống những chiếc lò xo dùng để treo võng vào khung. Bác sĩ sẽ rạch một lỗ nhỏ trong bao thủy tinh thể (thủ thuật này được gọi là capsulotomy, mở bao thể thuỷ tinh ở mắt) để có thể tiếp cận phần thủy tinh thể bị đục. Sau đó, phần thủy tinh thể bị đục sẽ được cắt thành nhiều phần nhỏ hơn để dễ dàng loại bỏ thông qua vết cắt.

Quá trình này tương tự như khi ta sử dụng một chiếc búa nhỏ, bẻ nát một thấu kính lớn thành những mảnh nhỏ hơn để tháo ra – nghe có vẻ đáng sợ nhưng lại không gây đau đớn. Thủy tinh thể được cắt thành các mảnh nhỏ; các mảnh này sẽ được làm nhũ hóa (emulsifies) bằng công nghệ siêu âm (ultrasound), rồi được hút sạch ra ngoài bằng máy hút.

Phẫu thuật đục thủy tinh thể với công nghệ laser được cho là có kết quả tương tự như phẫu thuật đục thủy tinh thể truyền thống. Bác sĩ sẽ sử dụng tia laser để tạo ra các vết cắt chính xác trong quá trình loại bỏ thủy tinh thể bị đục.

Biến chứng là rất hiếm

Các trường hợp bị biến chứng nghiêm trọng sau phẫu thuật như nhiễm trùng, chảy máu trong mắt hoặc bong võng mạc (retinal detachment) là rất hiếm; với xác suất khoảng 1/1,000. Nhưng ngay cả khi có biến chứng xảy ra, các biện pháp y tế và can thiệp phù hợp vẫn có thể cứu vãn được thị lực của bệnh nhân.

Tuy nhiên, các biến chứng liên quan đến bao thủy tinh thể cần được quan tâm nhiều hơn. Theo một số nghiên cứu, các vấn đề liên quan đến bao thủy tinh thể được báo cáo xuất hiện trong khoảng 2% trường hợp. Nếu trong quá trình phẫu thuật, xuất hiện một lỗ hoặc vết rách ở mặt sau vỏ bọc thuỷ tinh thể (posterior capsule), dịch pha lê (vitreous, hay dịch thủy tinh thể) ở khoang phía sau của thủy tinh thể sẽ có thể chảy vào khoang phía trước.

Nếu tình trạng này xảy ra, phần dịch pha lê này phải được loại bỏ ngay (quy trình này gọi là vitrectomy, phẫu thuật loại bỏ dịch thủy tinh thể) để giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng sau phẫu thuật (postoperative complications). Nhưng quy trình vitrectomy sẽ làm tăng nguy cơ bị các biến chức khác, bao gồm bị nhiễm trùng và sưng tấy.

Sau khi mổ cườm mắt

Sau khi mổ cườm mắt, bệnh nhân thường được cho về nhà ngay. Nhưng do tác dụng của thuốc gây tê, hầu hết các trung tâm phẫu thuật yêu cầu bệnh nhân phải có người chở về chứ không tự lái xe. Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ bắt đầu sử dụng thuốc nhỏ mắt và phải đeo kính bảo vệ mắt khi ngủ trong vài tuần.

Bệnh nhân cần phải giữ mắt sạch sẽ, tránh tiếp xúc với bụi bẩn và nước. Hạn chế cúi xuống và nâng vật nặng hoặc các động tác căng cơ trong tuần đầu tiên sau phẫu thuật để tránh nguy cơ tăng huyết áp lên mặt và mắt. Nâng hoặc căng cơ quá sức có thể gây tăng huyết áp lên mặt và mắt, gây xuất huyết võng mạc, tổn thương thị lực.

Các hoạt động nhẹ nhàng tăng nhịp tim vừa phải, chẳng hạn như đi bộ, là an toàn. Tái khám để kiểm tra định kỳ thường được được tiến hành sau phẫu thuật một ngày, một tuần sau và một tháng sau để đảm bảo tiến triển phục hồi và kiểm tra xem có vấn đề gì đáng lưu ý không.

Lựa chọn thủy tinh thể thay thế

Thấu kính nhựa được sử dụng để thay thế thủy tinh thể bị đục còn được gọi là tinh thể nhân tạo (intraocular lens, IOL). Khi chọn IOL, cần phải xác định kích thước cẩn thận và cần có sự thảo luận kỹ lưỡng giữa bệnh nhân và bác sĩ sao cho chọn được IOL phù hợp để đạt được kết quả tốt nhất.

Trong quá khứ, công nghệ chế tạo IOL ban đầu chỉ có một tiêu cự, tức là chỉ tập trung vào một khoảng cách nhất định, thường là tầm xa. Nên hầu hết các bệnh nhân sử dụng các loại IOL này vẫn cần phải sử dụng kính cận khi cần nhìn gần. Đây vẫn là lựa chọn ưa thích của khoảng 90% bệnh nhân phẫu thuật đục thủy tinh thể hiện nay.

Những tiến bộ gần đây đã phát triển các loại IOL mới có khả năng đa tiêu cự, cho phép người dùng nhìn rõ ở cả xa và gần mà không cần sử dụng kính. Một số loại IOL đa tiêu cự còn được phân loại là ba tiêu cự (trifocal), bao gồm khả năng nhìn tầm xa, tầm gần và tầm trung bình. Trong những năm gần đây, tầm nhìn trung bình đã trở nên rất quan trọng đối với việc sử dụng máy tính và điện thoại.

Hầu hết bệnh nhân sử dụng IOL đa tiêu cự tiên tiến đều cảm thấy rất hài lòng. Nhưng cũng có một số ít cảm thấy khó chịu do bị rối loạn thị giác – đặc biệt là hiện tượng ánh sáng chói vào ban đêm và quầng sáng xung quanh nguồn sáng trong bóng tối. Một số người không thể chịu nổi và phải đổi sang loại IOL bình thường. Trong những tình huống này, đổi IOL là một lựa chọn hợp lý.

Nhiều nghiên cứu đang được tiến hành để xác định những người có thể được lợi nhiều nhất từ việc sử dụng IOL đa tiêu cự. Hầu hết các bác sĩ sẽ khuyến nghị bệnh nhân không nên sử dụng IOL đa tiêu cự nếu là người có khuynh hướng chú ý đến tiểu tiết, bởi vì họ thường sẽ khó bỏ qua những khuyết điểm của loại tinh thể nhân tạo này, bất chấp những ưu điểm của chúng.

Cũng như nhiều công nghệ khác, các loại IOL thế hệ mới hiện nay đã được cải thiện đáng kể so với các phiên bản trước. Trong tương lai, các thế hệ mới sẽ càng giúp cải thiện tầm nhìn tốt hơn và ít hiệu ứng phụ hơn.

Nhưng những loại IOL thế hệ mới thường không được các công ty bảo hiểm thanh toán, và bệnh nhân sẽ phải tự chi trả một khoảng đáng kể.

Việc quyết định loại IOL nào phù hợp nhất với mình có thể rất phức tạp vì có nhiều yếu tố cần xem xét. May mắn thay, trừ khi có những trường hợp bất thường như đục thủy tinh thể phát triển sau khi mắt bị tổn thương, thì quý vị sẽ không cần phải phẫu thuật đục thủy tinh thể một cách vội vã.





Cung Đô biên dịch