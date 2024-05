Khuyến Mãi Tháng Năm của Sky River Casino Quá Tuyệt: Chưa Bao Giờ Trúng Đã Thế Này

Trong lúc tờ lịch sắp được lật qua Tháng Năm, Sky River Casino đã định sẵn kế hoạch tạo hứng thú hồi hộp cho hội viên của mình bằng thật nhiều hoạt động khuyến mãi hứa hẹn đầy kích thích, sang trọng, và thanh lịch. Xin quý vị hãy chuẩn bị sẵn sàng cho nguyên cả một tháng trời mà mỗi lúc ở sòng bài đều cống hiến một cơ hội trúng một cái gì đó đặc biệt khác thường, từ những xe hơi ước mơ cho tới những túi cầm tay hàng hiệu.





Lái Về Một Xe Ước Mơ



Xin hãy tới cảm nhận năng lượng trên sàn sòng bài vọt cao vào mỗi tối Thứ Bảy trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 27 tháng 7, giữa 7 giờ tối và 10 giờ tối với chương trình biếu tặng "Đường Tới Vinh Quang $1,000,000", khi mọi hội viên được cống hiến cơ may trúng giải tối thượng là một xe hơi mới tinh. Những nét bóng bẩy của chiếc Lincoln Nautilus cùng những đường cong cơ bắp của chiếc Ford Mustang GT hay đường nét thể hiện đầy quyền uy của chiếc GMC Sierra thừa sức đáp ứng sở thích của từng người trúng. Thêm vào dáng vẻ hấp dẫn của những chiếc xe tuyệt đẹp này, mọi hội viên đều có thể nâng cao tiềm năng trúng giải của mình với 100 vé số bonus vào mỗi ngày Thứ Hai và Thứ Ba. Mà cơ may thắng giải không chỉ ngừng ở đó – vì còn có các giải tiền mặt và Free Play nữa. Cũng xin quý vị đừng quên hốt thêm vé số miễn phí hàng ngày những khi quẹt thẻ của mình ở kiosk khuyến mãi, vì mỗi lần tới vui chơi quý vị lại được cống hiến thêm một cơ may mới để rồ máy lái về một xe hơi mới.





Biếu Tặng Bộ Sưu Tập Túi Cầm Tay London Fog



Mang thêm một nét tinh tế đất nước Anh Quốc vào các hoạt động khuyến mãi Tháng Năm của Sky River, chương trình Biếu Tặng Bộ Sưu Tập Túi Cầm Tay London Fog vào các Thứ Năm hay Thứ Sáu, từ 3 giờ trưa tới 10 giờ tối sẽ cho phép mọi hội viên hoàn chỉnh bộ trang phục ra phố của mình với một nét thanh lịch vượt thời gian. Cứ kiếm được 500 Tier Credit là quý vị hội viên sẽ mỗi tuần được mang về một món túi cầm tay mới, thật nổi, từ một cái Bóp bóng bẩy tới một Túi Đeo Chéo thời trang, một Túi Satchel người người hâm mộ, hay một Túi Xách Tay đa dụng.



Nhà hàng OCEAN: Hành Trình Tận Hưởng Các Món Ngon Việt Nam









Cộng thêm vào sự hấp dẫn của Tháng Năm, nhà hàng OCEAN ở khu The Market hãnh diện giới thiệu một thực đơn mới các món Việt Nam truyền thống. Quý vị sẽ mãn nguyện thưởng thức các hương vị chính gốc với những tô phở nóng bốc hơi, những ổ bánh mì mới ra lò, và những Cuốn Tôm đậm đà hương vị ngọt ngào. Để thỏa mãn "thần khẩu" của quý thực khách, nhà hàng OCEAN mở cửa hàng ngày từ 4 giờ chiều tới 10 giờ tối trong những ngày từ Chủ Nhật tới Thứ Năm. Còn vào Thứ Sáu và Thứ Bảy thì thời gian tiếp đón thực khách sẽ kéo dài hơn, từ 11 giờ sáng tới 12 giờ khuya. Quý vị có thể khám phá thêm về hòn ngọc ẩm thực này tại https://www.skyriver.com/dining-and-drinks/the-market-at-sky-river/ocean-bar





Xin hãy vui bước tới Sky River Casino trong Tháng Năm này để trải nghiệm một thú chơi bài vượt quá lên trên các bàn bài và máy kéo. Cho dù rằng đó là sự hào hứng kích thích của trận chơi game hay cái hứng thú thưởng thức một bữa ăn thật ngon ở OCEAN, tiềm năng thắng – và ăn uống – thanh lịch quả thật là vô giới hạn. Muốn tìm biết đầy đủ chương trình các hoạt động khuyến mãi Tháng Năm và những cống hiến ăn uống ngon lành ở OCEAN, xin hãy vào thăm Sky River Casino.com