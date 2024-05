Garden Grove, Nam California (VB) - - Hằng năm cứ vào ngày Đức Phật Đản Sinh, Giáo Hội Phật

Lễ cắt băng khai mạc long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2568 (DL. 2024) tại Garden Grove Park, thành phố Garden Grove





Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) cùng Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam California đều long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản. Sau 4 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, đây là lần đầu tiên được tổ chức trở lại tại Miền Nam California. Đại lễ Phật Đản diễn ra trong hai ngày Thứ Bảy ngày 4 và Chủ Nhật ngày 5 Tháng Năm, năm 2024 tại Garden Grove Park, thành phố Garden Grove trung tâm Little Sài Gòn, trong hai ngày đại lễ diễn ra với sự chứng minh tham dự của hàng trăm chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni, hàng ngàn đồng hương Phật tử và cư dân trong vùng.





Quan khách có quý vị Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ, các vị đại diện chính quyền địa phương, quý vị dân cử, đại diện dân cử, các tổ chức Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản, các vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí.





Chứng minh tham dự buổi lễ có: Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới; Trưởng Lão HT Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ; HT. Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; HT.Thích Thông Hải, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành





GHPGVNTNHK; HT Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; HT Thích Minh Hồi, Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; HT Thích Thiện Long, Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Tài Chánh Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; HT.Thích Minh Mẫn, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK; HT Thích Giác Pháp, Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ; HT. Thích Tâm Vân, Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/Hải Ngoại,





HT. Thích Tuệ Uy, Quyền Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK





cùng phái đoàn chư tôn đức Nam Tông, HT. Thích Quảng Mẫn, Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Trưởng ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản GHPGVNTNHK năm 2024; Thượng Tọa Thích Huệ Minh, Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Phó Trưởng Ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản 2024. Tiến Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Phụ Tá Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế





GHPGVNTNHK cùng chư tôn đức tăng ni trong ban tổ chức đại lễ Phật Đản 2024 cùng quý chư tôn đức tăng, ni về từ các chùa và tự viện Nam California.

Điều hợp chương trình do Đại Đức Thích Lệ Minh và MC. Huynh Trưởng Đỗ Tân Khoa. Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê.





Chương trình bắt đầu khai mạc vào 4 giờ chiều Thứ 7 ngày 4 tháng 5 năm 2024, Ban nghi lễ tổ chức lễ rước linh từ Tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân về an vị tại khu lễ đài để ban nghi lễ tổ chức nghi thức trai đàn cầu siêu, trong lúc nấy ban tổ chức mời chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng, ni quang lâm trước lễ đài để cắt băng khai mạc, sau khi cắt băng khai mạc một chương trình văn nghệ kính mừng đản sinh do ban văn nghệ Hải Triều Âm cùng một số anh chị em nghệ sĩ trình diễn dưới sự điều hợp của Giáo Sư Nhạc Sĩ Nam Hưng.





Chủ Nhật ngày 5 tháng 5 năm 2024 vào lúc 8 giờ sáng cung đón Chư Tôn Thiền Đức và đồng hương Phật tử. Sau đó ban nghi lễ làm lễ tác bạch cung thỉnh Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm về Kỳ Viên Tịnh Xá để ban nghi lễ làm lễ tác bạch cung thỉnh chư tôn đức thực hiện nghi thức Cổ Phật Khất Thực sau đó chư tôn đức tăng, ni đi một vòng quanh công viên với bình bát trên tay, đây là một nghi thức từ hơn hai ngàn năm trước, đức Phật vì muốn cho tất cả mọi người đều có được cơ duyên cúng dường các bậc tu hành, gieo trồng phước đức…





Trong lúc nầy bên ngoài đoàn xe Jeep quân đội có gắn phù hiệu Phật đản, cờ Hoa Kỳ, cớ Quốc Gia và cờ Phật Giáo cùng đoàn xe Motorcycles của Luật Sư Đỗ Phủ dưới sự hướng dẫn của Phật tử Hoàng Văn Chương và LS. Đỗ Phủ đã diễn hành qua các đường phố trong khu Little Sài Gòn để chào mừng ngày Đại Lễ Phật Đản.





Trong lúc nầy tại lễ đài chương trình văn nghệ cúng dường Phật Đản cũng bắt đầu, mở màn Ca Sĩ Kim Loan lên hát bản “Dâng Hoa Cúng Phật” do Nhạc Sĩ Trần Chí Phúc phổ thơ Nguyên Giác Phan Hải.





Lễ Đản sanh bắt đầu vào lúc 12 giờ theo nghi thức Bắc Tông và Nam Tông. Tất cả mọi người cùng tụng trang kinh khánh đản. Sau nghi thức khánh đản là lễ Tắm Phật. Sau đó các em Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức lên trình diễn màng vũ “Dâng Hoa Cúng Dường Phật Đản”.





Tiếp theo, HT. Thiện Long lên tuyên đọc Thông Bạch Phật Đản của HT. Thích Tín Nghĩa Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, trong đó có đoạn “… Mùa Phật Đản năm nay đã về trong lòng tứ chúng đệ tử Phật. Hình ảnh sơ sinh dưới gốc cây vô ưu trong dung nhan thù diệu, sắc tướng phi phàm là bậc Thầy của Trời người tôn quý. Ngót 2648 năm Đức Thế Tôn thị hiện vào đời, để tự thân tác chứng thực đức trang nghiêm, làm nơi quy hướng cho tất cả con người nương tựa tu tập mà đạt thành quả thánh ngay trong hiện đời lạc trú. Một nền giáo lý được thuyết giảng đến cho con người, của con người và vì con người…

“Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam hôm nay, đang hoằng pháp nơi Hải Ngoại, đang sống trong một quốc gia văn minh, tiến bộ trên thế giới. Luật pháp hiện hành là một sự biểu tỏ bảo vệ đời sống con người một cách có trật tự và hữu hiệu qua hai phạm trù vật chất và tinh thần - Tôn Giáo. Từ sự thuận lợi ấy, kính mong chư Tôn Đức Tăng Già, hãy tập chú vào sự tu tập: khuyến tấn quý Phật tử tu tập; tổ chức những đạo tràng tu tập hằng quý qua bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông; mở lớp Việt ngữ để dạy các con em, thế hệ thứ hai, thứ ba nói tiếng Việt. Đây là gìn giữ nền văn hoá mẹ đẻ, văn hoá ông bà Tổ Tiên từ ngàn xưa. Kỷ niệm ngày đức Phật Đản Sinh, là soi rọi lại long mình, sống có Chánh niệm, tỉnh giác để cùng đồng hành với các dân tộc Phật giáo trên thế giới tiến tới chân trời tự do, văn minh, tiến bộ của thế kỷ 21 này. …”

Tiếp theo HT. Thích Nguyên Siêu và Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê lên trình bày về những sinh hoạt và hiện tình Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau mùa đại dịch Covid-19.

Trong phần trình bày HT Thích Nguyên Siêu nói: “về hiện tình Phật sự của Giáo Hội, đó là sự phụng hành hiến dâng từ sự hy sinh công sức, thời gian và tâm nguyện của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử hộ pháp, gồm các Phật sự:





Phật Sự Thứ 1: Hàng năm Giáo Hội đều luôn tổ chức chương trình kỷ niệm mừng ngày Phật Đản tại nơi đây, hay trên những trú xứ khác, các tự viện khác, các tiểu bang Hoa Kỳ, một cách trang nghiêm trọng thể với đông đảo Chư Tôn Đức Tăng Ni và cộng đồng Phật tử tham dự.





Phật Sự Thứ 2: Nhiều thập niên qua Giáo Hội luôn thông báo đến Chư Tôn Đức Tăng Ni về một tinh thần tu tập mà thời Đức Phật và hàng thánh chúng còn tại thế, đó là thời gian An Cư Kiết Hạ. Năm nay được sự bảo trợ của Tu Viện Đại Bi, Sư Bà Viện Chủ và Ni Sư Trụ Trì đã mở rộng vòng tay tổ chức An Cư Kiết Hạ cho Giáo Hội, trên 220 Chư Tăng Ni đã ghi danh, thể hiện giáo pháp lục hòa trong ý vị bản thể trong sáng của Tăng Già.





Phật Sự Thứ 3: Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 11 được sự bảo trợ của Đại Đức Thích Quảng Văn làm trưởng Ban Tổ Chức, viện chủ Tu Viện Vô Biên Hạnh tại Georgia thành phố Atlanta, năm nay sẽ là một năm tổ chức Khóa Tu Học được diễn ra mang một sắc thái đa dạng, mang nhiều ý nghĩa và giá trị đặc thù trên tinh thần tu học và thể hiện qua nếp sống hằng ngày của người con Phật.





Phật Sự Thứ 4: Đại Lễ Vu Lan, Pháp Hội Địa Tạng mà hơn một thập niên qua Thượng Toạ Thích Thánh Minh, Phật tử Linda Trần, Peek Family đã đảm trách, tổ chức đàn tràng cầu siêu bạt độ nguyện cho âm siêu dương thái.



Phật Sự Thứ 5: Nguyệt San Chánh Pháp, tiếng nói của Giáo Hội, do nhà văn Vĩnh Hảo làm chủ bút, xuất bản mỗi tháng một lần, nhiều năm qua đã được gởi đi và đến tận tay quý vị đọc giả các tự viện, Phật tử hằng lưu tâm và bảo trợ.





Phật Sự Thứ 6: Giáo Hội tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị Gia Đình Phật Tử tại địa phương có đoàn quán, nơi sinh hoạt một cách tương đối có thể. Các đoàn sinh Gia Đình Phật Tử quây quần dưới các mái chùa để cùng tu, cùng học, cùng sinh hoạt của tổ chức hằng tuần, hằng tháng, hằng năm.









Sau phần thuyết trình Nhạc Sĩ Trần Chí Phúc và Ca Sĩ Phong Dinh lên hát bản “Phật Giáo Việt Nam Lên Đường” do Nhạc Sĩ Trần Chí Phúc phổi thơ Phan tấn Hải.



Lễ khai mạc bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Phật Giáo Kỳ, Hoa Kỳ và phút Nhập Từ Bi Quán do các em Gia Đình Phật Tử Việt Nam thực hiện.



Phật Sự Thứ 7: Tổ chức cho những Khóa Tu thiếu nhi dưới các mái tự viện qua các tiểu bang, để con em của quý Phật tử có điều kiện học Phật Pháp bằng tiếng việt và học Việt Ngữ…"

Sau nghi thức, các em Gia Đình Phật Tử hát “Liên Khúc Khánh Đản”. Tiếp theo Diễn Văn khai mạc của Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Trưởng ban tổ chức Đại lễ Phật Đản 2024, trong diễn văn có đoạn: “… Hòa vào niềm vui chung của toàn thể Tăng Tín Đồ Phật Giáo trên khắp năm châu, nhân mùa Đản Sanh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, GHPGVNTNHK – CĐPGVN Nam Cali thành tâm tổ chức Đại Lễ Phật Đản chung theo truyền thống hằng năm. Đặc biệt năm này vì đại dịch Covid 19 nên đã gían đoạn 4 năm không có đại Lễ Phật Đản chung… Xin thay mặt ban tổ chức, hân hoan chào đón sự hiện diện của toàn thể quý liệt vị. Xin bày tỏ nơi đây lòng biết ơn sâu sắc đến đất nước Hoa Kỳ, đến quý cơ quan chính quyền, quý hội đoàn, đoàn thể, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương Phật tử xa gần đã nhiệt tâm hỗ trợ và tạo thuận lợi cho việc tổ chức đại lễ trọng đại hôm nay, đặc biệt cảm ơn Hội Đồng thành phố Garden Grove… “



"Hằng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng Vesak, người con Phật ở khắp muôn nơi đều hướng lòng về vùng đất thiêng, nơi mà cách đây hơn 26 thế kỷ, Đấng xuất thế giáng trần, đánh dấu bước ngoặt trọng đại của lịch sử nhân loại, mở ra cái nhìn mới về vũ trụ, nhân sinh, vốn đã ăn sâu trong tâm thức con người từ thời khai thiên lập địa. Nhiều học giả nghiên cứu về tôn giáo đã nhìn nhận Đạo Phật là một tôn giáo nhân bản, thiết thực và gần gũi với con người. Những tư tưởng triết lý trong lời giáo huấn của Đức Thế Tôn là bức thông điệp hàm chứa tinh thần từ bi – bình đẳng – vị tha. Chínhnhững yếu tố này đã hình thành một tôn giáo mang sắc thái hòa bình, ảnh hưởng sâu đậm trong đời sống tâm linh của nhân sinh.





Trên tinh thần đó, từ khi Phật Giáo Việt Nam du nhập vào đất nước Hoa Kỳ, đã sớm vượt qua mọi ranh giới chủng tộc, địa phương, hội nhập vào đời sống của người bản xứ . Nhiều tu viện, tịnh xá, trung tâm tu học của các đoàn thể Phật giáo, từng bước hình thành và phát triển, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh và duy trì bản sắc văn hóa của cộng đồng người Việt khắp mọi tiểu bang Hoa Kỳ.





Riêng vùng little Sài Gòn, thủ phủ của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại miền Nam Cali, từng thế hệ nối tiếp đã hình thành được một cộng đồng lớn mạnh, nhờ vào công lao của chư vị tiền bối, các bậc trưởng thượng làm tiên phong bắt nhịp cầu cho thể hệ trẻ qua những sinh hoạt đa dạng …





Kỷ niệm Phật Đản hôm nay cũng là làm cho tánh giác ngộ nơi chính mỗi chúng ta bừng sáng để thấy biết như thật, để thấy rõ bản chất của thật tướng vạn pháp trên cõi đời này, để tâm mình không vướng kẹt vào thế giới nhị nguyen trong vòng đối đãi thị phi nhơn ngã.Thế gian Vô Thường không có chế độ nào là tồn tại miên viễn, không vì chút danh lợi hão huyền để rồi đánh mất niềm tin tôn giáo nơi mình. Không vì chút cơm áo gạo tiền để đánh mất tương lai hết biết đúng sai, nẻo chánh đường tà rồi một ngày kia phải ân hận cho việc làm của ngày hôm nay, Kỷ niệm Phật Đản là tự trở về với chính mình.





Chúng ta tự lắng lòng suy nghiệm giáo lý của Phật để chuyển hóa thân tâm, cùng nhau tịnh hóa cõi nhân gian ô trược đầy biến động này. Đó là ý nghĩa đích thực nhất trong ngày kỷ niệm trọng đại này.





Xin nhất tâm cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm được tự do, dân chủ, thái bình, thịnh trị, xin thành tâm cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ mãi mãi phồn vinh, giàu đẹp, xin nhất tâm cầu nguyện cho Đạo Pháp trường tồn, Thế giới hòa bình, Chúng sanh an lạc...”





Tiếp theo ban tổ chức cung thỉnh HT. Thích Tín Nghĩa Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành lên ban Đạo Từ, trong lời Đạo Từ có đoạn HT. nói: “… Hôm nay chúng ta quy tụ về đây để chiêm bái và đảnh lễ đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni thị hiện nơi đời để hóa độ chúng sanh . Ngài là đấng cha lành là bậc thánh nhân là bậc vĩ nhân hy hữu là bậc thầy cao cả của nhân loại và chúng sinh. Đạo lý của Ngài đã được trải rộng và ảnh hưởng khắp năm châu, và ngày nay, khi nói đến Đức Phật tức là nói đến Phật giáo, là nói đến Từ Bi và Trí Tuệ…





“HT. tiếp Trước khi Đại Lão HT. Thích trí Quang hầu Phật Ngài có dạy rằng: “Trong lãnh vực hơi đời một chút, chúng ta phải nói đến ý thức dân tộc, phải luôn luôn, trong mọi hoạt động của Phật giáo đây là một nghĩa vụ tuyệt đối, chứ không phải là thời trang, một nghĩa vụ trước khi tự hào, phải nói đến sự cẩn trọng … Trong niềm cẩn trọng ấy, kính xin cầu nguyện hồng ân Đức Phật sừng sững, vững chắc luôn luôn hướng dẫn đằng trước cho chúng con…”





“…Mỗi người con Phật dù đang sống nơi quốc gia nào, trú xứ nào phải tự thắp lên đuốc tuệ, tự tâm thể hiện lòng từ tâm, hướng về tất cả chúng sinh , sao cho thế giới hòa bình, chấm dứt chiến tranh, nhân loai thực hành chánh thiện, yêu thương và nhìn nhau như anh em, trái đất xanh tươi, sống trong tình huynh đệ an hòa. Đó là cách cúng dường tối thượng hướng về ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ…”





Tiếp theo là phần phát biểu của Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Đại diện Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ cũng như lời phát biểu của TNS Janet Nguyễn; các thành viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, gồm phó thị trưởng Cindy Ngọc Trần, Nghị Viên Stephanie Klopfenstein; cựu phó thị trưởng Thu Hà Nguyễn, cựu Nghị Viên Phát Bùi cùng Nghị Viên Amy Phan West, Westminster; Ang Billy Lê đại diện Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn, BS Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Liên Bang Hoa Kỳ và Dân Biểu Tạ Đức Trí (vì bận bận công tác nên đến trễ) tất cả những vị nầy đều ca ngợi việc làm hằng năm của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ. Nhân dịp nầy quý vị dân cử cũng đã trao bằng tưởng lệ đến ban tổ chức và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ.





Sau đó Ban tổ chức mời BS. Michael Đào, Sư Cô Bích Liên, LS Đỗ Phủ cùng quý vị mạnh thường quân, quý ân nhân bảo trợ lên lễ đài để ban tổ chức trao tặng bằng tri ân về những đóng góp lớn lao cho đại lễ Phật Đản thành tựu viên mãn.





Cuối cùng Thượng Tọa Thích Huệ Minh, Thành viên Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Phó trưởng ban tổ chức lên có lời cảm tạ, trong lời cảm tạ TT. Nói: “Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng con chân thành tri ân Chư tôn đức Tăng Ni Việt Nam và các quốc gia bạn đã từ bi yểm trợ, vận động và quang lâm chứng minh Đại Lễ Phật Đản PL2568.





Chúng tôi chân thành biết ơn chư vị giới chức chính quyền thành phố Garden Grove, đã giúp đỡ và cho chúng tôi sử dụng khu Garden Grove Park, cảm ơn Đoàn Xe Jeep Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Luật Sư Đỗ Phủ và Vietnamese Harley Owners Group cùng nhiều viên chức khác, các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí đã chuyển tải tin tức Đại Lễ Phật Đản đến cho mọi người được tường lãm.





Cảm ơn BS. Michael Đào và Trung Tâm Y Tế Michael Đào, Cung kính tri ân Đại Lão HT. Thích Chơn Thành, và Đạo Tràng Chùa Liên Hoa, Thượng Tọa Thích Thường Tịnh và Đạo Tàng Chùa Phật Tổ, Ni Sư Thích Nữ Thiền Tuệ và Phật tử Chùa Phổ Linh, Cảm ơn Sư Cô Tiến Sĩ Bích Liên và Phật tử Pháp Viện Minh Đăng Quang, Tổ Đình Giác Nhiên, Cảm ơn Sư Thích Minh Tâm và Phật tử Tịnh Xá Giác Lý, Cảm ơn Sư Viện Chủ Tịnh Xá Giác An, (danh sách cảm ơn khá dài trong phạm vi bản tin chúng tôi không kể hết được) nói chung Cảm ơn quý chùa trong vùng Nam Cali, quý vị mạnh thường quân, quý ân nhân bảo trợ để cho ngày đại lễ thành tựu viên mãn.”





Trong hai ngày Đại lễ Phật Đản đồng hương đã đến viếng khu vườn Lâm Tỳ Ni do Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Viện Chủ Chùa Khánh Hỷ, thành viên Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Phó trưởng ban tổ chức Đại Lệ Phật Đản 1024 cùng Phật tử chùa Khánh Hỷ thực hiện, đây là nơi mà Phật tử đến viếng đông nhất, ngoài ra nơi mà đồng hương tham gia đông nhất đó là khu cung cấp ẩm thực, được biết trong hai ngày Đại lễ Chùa Phổ Linh do Ni Sư Thiền Tuệ làm Viện Chủ đã cúng dường 5,000 phần ăn, Tịnh Xá Giác Lý 1,500 phần ăn, Tịnh Xá Giác An 1,500 phần ăn. Thầy ThườngTịnh, Trụ Trì Chùa Phật Tổ cúng dường 500 phần trai tăng cho chư tôn đức tăng ni tham dự lễ.





Kết thúc chương trình với phần văn nghệ mừng Đản Sinh do sự điều hợp của các MC. Triệu Mỹ Ngân, Minh Hùng, Đỗ Tân Khoa, và Quốc Thái, Chương trình được đóng góp của các nghệ sĩ thân hữu, các ban hợp ca thuộc các đạo tràng các chùa trong vùng Nam California và các em Gia Đình Phật Tử.





Kết thúc chương trình vào lúc 7:30 tối./