Nghiên cứu mới cho thấy liệu pháp hormone an toàn.

Liệu pháp hormone đặc biệt hiệu quả và an toàn trong việc giảm các triệu chứng như phát nhiệt, đổ mồ hôi ban đêm và những biến chứng khác ở phụ nữ dưới 60 tuổi. Hình: istock.com

Liệu pháp hormone đặc biệt hiệu quả và an toàn trong việc giảm các triệu chứng như phát nhiệt, đổ mồ hôi ban đêm và những biến chứng khác ở phụ nữ dưới 60 tuổi. Hình: istock.com

Theo một nghiên cứu mới đây được công bố trên Tạp chí Y học JAMA, liệu pháp hormone, bao gồm sử dụng estrogen liều thấp, không chỉ giúp giảm các triệu chứng khó chịu trong thời mãn kinh mà còn an toàn hơn so với những quan điểm trước đây. Tiến sĩ JoAnn Manson, người đứng đầu khoa Y tế Dự phòng tại Bệnh viện Brigham và khoa Phụ nữ, nhấn mạnh: "Liệu pháp hormone đặc biệt hiệu quả và an toàn trong việc giảm các triệu chứng như phát nhiệt, đổ mồ hôi ban đêm và những biến chứng khác ở phụ nữ dưới 60 tuổi."





Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu thu thập trong suốt hai thập kỷ từ công trình Nghiên Cứu Sức Khỏe Phụ Nữ, một chương trình theo dõi hàng nghìn phụ nữ sử dụng liệu pháp thay thế hormone. Nghiên cứu được ngưng lại sau khi có phát hiện cho rằng phụ nữ sử dụng Prempro, một loại hormone kết hợp giữa estrogen và progestin, có nguy cơ mắc ung thư vú và đột quỵ cao hơn.





Theo Tiến sĩ Manson, những kết quả này đầy bất ngờ, đồng thời chỉ ra rằng việc tiến hành thử nghiệm ngẫu nhiên có ý nghĩa quan trọng để xác định liệu liệu pháp hormone có giảm nguy cơ bệnh tim và các tình trạng khác hay không.





Sau những phát hiện ban đầu, nhiều phụ nữ đã ngưng điều trị một cách đột ngột. Số lượng thuốc ghi toa giảm mạnh, và nhiều chuyên viên y tế ngần ngại trong việc sử dụng liệu pháp hormone để điều trị bệnh nhân của họ. Mặc dù vậy, các chuyên gia về mãn kinh cho rằng đã đến lúc cần xem xét lại liệu pháp hormone, bởi vì hiện nay có rất nhiều loại hormone khác nhau, được cung cấp với liều lượng thấp hơn và đã được chứng minh là an toàn hơn.





Tiến sĩ Lauren Streicher, giáo sư lâm sàng về sản phụ khoa tại Trường Y Feinberg thuộc Đại học Northwestern, nhấn mạnh: "Liệu pháp hormone là an toàn và có lợi." Bà nhấn mạnh rằng việc lựa chọn loại hormone phù hợp là quan trọng và nên được thảo luận kỹ





Điều quan trọng nhất là hiện nay có nhiều loại hormone khác nhau - được cung cấp với liều lượng thấp hơn - được chứng minh là an toàn hơn.