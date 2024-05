Chi 6,000 MK Mua Túi Chanel Vẫn Có Nguy Cơ Mua Trúng Hàng Giả

Túi Chanel có thể là ‘giấc mơ’ của nhiều phụ nữ, nhưng thị trường túi Chanel “đã sử dụng qua” đang rất loạn, thật giả lẫn lộn. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

Cầm trên tay một chiếc túi xách có tất cả những điểm đặc trưng của mẫu túi xách Chanel cổ điển: lớp da chần bông sang trọng, phụ kiện vàng lấp lánh, đường khâu tinh tế. Chỉ có một số chi tiết nhỏ khác lạ. Zekrayat Husein nhận xét khi nghiên cứu chiếc túi qua kính hiển vi: “Phần da quá cân đối, và kích thước của mỗi hạt trang trí rất đồng đều.” Bà cho hay, đó là một món đồ giả có chất lượng tốt, nhưng chẳng có giá trị gì khi so với một chiếc Classic Flap chính hiệu từ Chanel giá 11,000 Mỹ Kim.

Husein là cái tên quen thuộc với nhiều người thích sắm hàng hiệu đã sử dụng qua, hay còn gọi là “second hand”, hay hàng “sang tay”. Là một bà mẹ ba con, người Palestine, 43 tuổi, Husein từng là chuyên gia thẩm mỹ với biệt danh Zeko. Nhưng hiện nay, Husein được dân trong ngành kiểm định gọi với biệt danh “Coco Chanel.” Kể từ khi bắt đầu kinh doanh vào năm 2019, cô đã xem xét hơn 25,000 chiếc túi Chanel và kiểm định hàng trăm túi mỗi tuần.

Trong kinh nghiệm của Husein, có một số chi tiết để phân biệt túi thật và đồ giả, chẳng hạn như những chiếc túi Chanel được bán tại Nhật từ năm 1985 đến 2016 đều có ghi chú ngày mua và tên viết tắt của cửa hàng bên trong túi; ở hàng Chanel thật, phần MSHLG (phần kim loại vàng sáng bóng) gần giống màu sâm panh hơn là đồng, còn phần MPY (phần kim loại màu vàng không có hiệu ứng lấp lánh sáng bóng) có tông màu vàng đậm hơn; với dòng Chanel Classic Flap, những chiếc túi cỡ trung có màu khác ngoài màu đen luôn được sản xuất độc quyền tại Pháp và không bao giờ được sản xuất tại Ý; và hàng giả thường có Số Serial 10218184.

Chanel không hợp tác với Husein. Cô cho rằng thương hiệu này có lẽ không hài lòng với công việc của mình. Cô giải thích: “Tôi đảm bảo an toàn cho mọi người khi mua những món hàng đã sang tay, và có lẽ điều đó không tốt cho công việc làm ăn của họ.”

Chanel từ chối bình luận về Husein hoặc công việc của cô. Phát ngôn viên của công ty cho biết họ “khuyên khách hàng nên mua sản phẩm từ các cửa hàng được ủy quyền của Chanel; chỉ những nhân viên đã qua đào tạo ở Chanel mới có hiểu biết và khả năng nhận biết được sản phẩm thật giả của thương hiệu chúng tôi một cách chính xác.”

Hầu hết khách hàng của Husein là những người mua lại túi Chanel đã sử dụng qua từ cửa hàng hoặc trên mạng. Họ sẽ gởi hình ảnh của những chiếc túi mình đã mua qua mail cho Husein, bao gồm các hình chụp cận cảnh đường khâu, phụ kiện kim loại, và bên trong túi. Phí kiểm định túi qua hình ảnh là 50 MK, có giấy chứng nhận. Phí kiểm tra trực tiếp là 100 MK.

Theo Bain & Co., thị trường hàng hiệu sang tay đã tăng vọt lên 49.3 tỷ MK trên toàn thế giới vào năm ngoái. Các trang web như RealReal, eBay và Vestiaire Collective có bán nhan nhản rất nhiều mẫu túi được ưa chuộng, cả dòng ‘đồ cổ’ lẫn những món ‘như mới’ (like new).

Thị trường mua đi bán lại bùng nổ khi Chanel và các thương hiệu sang trọng khác đồng loạt ‘hét giá trên trời.’ Một chiếc túi cỡ trung thuộc dòng Classic Flap của Chanel hiện có giá 10,200 MK, tăng từ khoảng 5,800 MK vào năm 2019. Năm 2021, Chanel bắt đầu giới hạn số lượng túi chần bông “Timeless Classic” bán ra; ở Hoa Kỳ, mỗi khách hàng chỉ có thể mua hai chiếc mỗi năm. Hãng cho rằng đây là một ‘biện pháp phù hợp’ để kiểm soát các mặt hàng được săn đón nhiều.

Việc tăng giá và giới hạn số lượng không khiến giới nhà giàu quay lưng với Chanel. ngược lại doanh thu hàng năm của hãng đã tăng 17% vào năm 2022 lên 17.2 tỷ MK. Nhưng cú sốc về giá cả đã khiến cho thị trường mua đi bán lại trở thành lựa chọn tốt nhất cho những người có mức thu thập trung bình, họ có thể sở hữu một chiếc túi Chanel xài rồi với giá từ 3,000 đến 8.000 MK.

Đi kèm với đó là các dịch vụ kiểm định hàng hiệu của những người có khả năng phân biệt hàng thật và hàng giả một cách dễ dàng. Tuy nhiên, thủ đoạn làm hàng nhái ngày càng tinh vi khiến cho việc kiểm định thật, giả ngày càng khó khăn. Ngay cả những con buôn lành nghề cũng có thể lấy trúng lô hàng giả và vô tư bán đi mà không hề hay biết. Nạn gian lận trả hàng – khách mua hàng thật, rồi đòi trả hàng để lấy lại tiền nhưng lại mang hàng giả đi gởi trả lại cửa hàng – cũng là một vấn đề lớn trong thị trường hàng gốc.

CEO 48 tuổi ở North Haven, Conn, Tricia Jezierny cho biết: “Thị trường bây giờ đầy nhóc hàng giả mà chất lượng tinh xảo như hàng thật. Thật đáng sợ khi nghĩ tới việc mình chi ra một đống tiền để ôm về một cái túi giả.” Bà đã mua một chiếc túi Chanel vàng hồng trên Facebook với giá 6,000 MK và tìm đến Husein để nhờ kiểm tra.

Đôi khi Husein cũng làm trung gian giữa bên mua và bên bán; trước khi giao dịch diễn ra, cô sẽ kiểm tra để đảm bảo rằng các sản phẩm được giao dịch là hàng thật. Cô cũng từng ra mặt đối đầu với các ngân hàng, công ty bảo hiểm và chợ online để giúp khách hàng mua trúng hàng giả đòi lại tiền.

Husein sinh ra tại Jordan và lớn lên tại Ả Rập Saudi. Cô nhận ra phụ nữ Ả Rập Saudi thường mang theo bên mình một chiếc túi Chanel, và trông họ thật quyến rũ. Năm 2000, cô chuyển đến Hoa Kỳ sau khi kết hôn và bắt đầu buôn bán túi xách trên eBay từ năm 2005. Husein là một người đam mê sưu tập túi Chanel, và trước khi bắt đầu cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, cô từng chia sẻ miễn phí những hiểu biết về sản phẩm cho mọi người trong một nhóm trên Facebook.

Mỗi ngày, Husein kiểm tra trung bình 50 chiếc túi, và có khoảng 10 cái là hàng giả. Cô rất cảm thông với khách hàng khi họ biết mình đã mua trúng đồ giả. Husein cho hay: “Có nhiều người phải tiết kiệm mấy năm trời để sắm được chiếc túi yêu thích. Đối với họ, đó là cả một ước mơ chứ không chỉ là một chiếc túi Chanel.”

Và hàng giả cũng có năm bảy loại: hàng nhái kém chất lượng (bad fakes), hàng giả chất lượng khá (good fakes), hàng giả cao cấp (very very good fakes) và một loại mới là hàng giả siêu cấp (master fakes). Husein giải thích: “Loại hàng giả siêu cấp sử dụng loại da y chang như chất liệu da cao cấp của Chanel.”

Nhiều người đã biến sở thích hàng hiệu của mình thành ngón nghề để kiếm tiền. Paola Tapia, 35 tuổi, một chuyên gia kiểm định có trụ sở tại Atlanta, chuyên kiểm tra các sản phẩm của Chanel, Louis Vuitton và Gucci cho các cửa hàng trong khu vực và cho người dùng mua sắm trực tuyến. Michelle Peeters, một người bán lại kiêm chuyên gia kiểm định 38 tuổi ở Brooklyn, N.Y., cho biết mỗi tuần cô kiểm tra khoảng 30 chiếc túi Chanel.

Công việc kiểm định đòi hỏi cần có các dụng cụ chuyên dụng. Tapia sử dụng Entrupy, một phần mềm so sánh ảnh chụp bằng thiết bị thấu kính siêu nhỏ với hình ảnh trong cơ sở dữ liệu. Laura Chavez-Sainz, CEO kiểm định cấp cao của trang web bán hàng hiệu đã qua sử dụng Fashionphile, cho biết cô thường sử dụng kính lúp của thợ kim hoàn, đèn pin và dụng cụ nha khoa.

Cici Mone, nhà sáng tạo nội dung 40 tuổi ở New Jersey, cho biết cô đã trả 50 MK cho dịch vụ của Husein sau khi mua một chiếc túi Chanel trị giá 7,200 MK từ Fashionphile. Dù chiếc túi đã được xác thực bởi trang web bán hàng, Mone vẫn thấy lo vì túi có vẻ quá nhẹ so với hàng thật. May mắn thay, chiếc túi của Mone là hàng thật. Cô chia sẻ: “Tôi chỉ muốn thêm một lần kiểm định nữa để an tâm hơn.”

Carly Mulvenna, một người mua bán túi xách ở Chicago, cho biết cô sử dụng dịch vụ kiểm định của Designer Pawn. Mulvenna nói: “Khi mình giới thiệu là túi này đã được Designer Pawn hoặc Zeko kiểm định, khách hàng sẽ an tâm mà mua hơn.”

Giống như Husein, Michelle Peeters, CEO của Designer Pawn, cũng chuyển từ mua bán sang kiểm định túi. Thường xuyên tiếp xúc với những chiếc túi giúp cô thành thạo ‘ngôn ngữ’ của Chanel. Peeters tính phí 35 MK cho mỗi lần kiểm định có kèm theo giấy xác thực.

Chanel đang tìm cách trấn áp thị trường thứ cấp, cáo buộc rằng giới mua bán đồ cũ đang buôn bán hàng giả. Hồi tháng 2, Chanel đã thắng kiện trong vụ kiện trang web và cửa hàng What Goes Around Comes Around ở New York, và được bồi thường 4 triệu MK.

Vụ kiện cáo giữa Chanel và The RealReal từ năm 2018 vẫn đang chờ giải quyết. Gần đây, công ty cũng đã đệ đơn kiện đối với các nhà bán hàng ở Atlanta, và cũng không bỏ qua các nhà bán hàng ở New York cũng như trang web DHGate có trụ sở tại Trung Quốc.

Megs Mahoney Dusil, đồng sáng lập trang web chuyên về túi xách PurseBlog, cho biết cô nhận thấy ngày càng có nhiều tín đồ của Chanel tìm đến các tiệm bán hàng nhỏ, khiến cho nhu cầu đối với các dịch vụ như của Husein hoặc Peeters cũng cao hơn. Trên nhiều trang blog và mạng xã hội, dân tình sốt sắng truyền tai nhau những vụ hàng giả được bán trên các trang web lớn.

Thời gian này, Husein đang cảnh giác cao độ với những chiếc túi đã được nhuộm lại màu hoặc tân trang với phụ kiện không phải của Chanel, vì sử dụng chất liệu hoặc phụ kiện không chính hãng của Chanel có thể làm giảm giá trị thực của chiếc túi.

Các chuyên gia kiểm định cũng đang đề phòng nạn gian lận trả hàng. Có một số dấu hiệu đáng chú ý, chẳng hạn như khi người bán đăng nhiều sản phẩm giống nhau hoặc các mặt hàng có thẻ “tag”. Khi Fashionphile phát hiện một người bán hàng đang đăng bán một loạt túi Gucci giống nhau, họ đã cảnh báo riêng và từ chối các giao dịch bán hàng của người này. Fashionphile cũng đã liên lạc với cửa hàng có tên trên tờ biên lai mà người này đăng làm bằng chứng. Cửa hàng đó báo lại là họ đang lập hồ sơ kiện người này vì đã lừa đánh tráo túi thật.





Cung Đô sưu tầm/biên dịch