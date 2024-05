Pechanga Resort Casino Hãnh Diện Giới Thiệu "Nhạc Hội Huynh Đệ - The Brothers Concert "

Pechanga Resort Casino vô cùng hào hứng được giới thiệu chương trình “Nhạc Hội Huynh Đệ - The Brothers Concert”, với bốn diễn viên ca sĩ tên tuổi. Buổi trình diễn duy nhất này vào tối Thứ Bảy, 25 Tháng Năm, lúc 8 giờ ở rạp Pechanga Summit hứa hẹn sẽ đưa quý vị ngược thời gian trở lại kỷ nguyên những ca khúc "hit" bất hủ. Các diễn viên ca sĩ xen kẽ cống hiến những ca khúc vượt thời gian với những lúc thân mật nói chuyện trên sân khấu với khán thính giả. Chắc chắn các 'fan' sẽ cảm nghiệm một buổi tối khó quên.





Lương Hán Văn, Ngô Trác Hy, Lâm Hiểu Phong và Tạ Thiên Hoa dàn trải ba lĩnh vực nghệ thuật chính, gồm âm nhạc, điện ảnh và truyền hình, gợi lên thật nhiều những kỷ niệm trân quý, nhất là trong lòng những ai sinh ra trong các thập niên 80 và 90. Sự nghiệp của những diễn viên ca sĩ này tiêu biểu cho kỷ nguyên vàng son của ngành giải trí Hong Kong, là khoảng thời gian mà các ca khúc, phim màn ảnh và phim TV của họ đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống nhiều người.





Lương Hán Văn, được mọi người gọi bằng cái tên thân thương "Lương Bính," đã nổi danh với ca khúc 'hit' "Thất Hữu - Bảy Người Bạn - Seven Friends." Ngô Trác Hy thu hút khán giả trong những vai thám tử thật hăng và một trưởng phi cơ lôi cuốn trong các bộ phim TV, củng cố vị trí của anh trong con tim người xem. Lâm Hiểu Phong, được mệnh danh là “Bậc Thầy Giải Thưởng” tối thượng, đã mang đến vô số khoảnh khắc vui cười cho khán giả truyền hình. Tạ Thiên Hoa, còn được biết đến với cái tên Laughing Gor, đã trở thành cái tên quen thuộc khắp mọi nhà qua vai một nhân viên cảnh sát chìm.





Trước đây, ở Malaysia, họ đã khởi đầu đêm văn nghệ với "Đêm Khu Vịnh Lớn - Đại Loan Tử Đích Dạ - Night in the Greater Bay," lập tức nâng không khí lên tới đỉnh cao chót vót và đánh thức nguyên cả một biển ký ức cho người ham mê âm nhạc.





Chương trình nhạc hội gồm nhiều ca khúc 'hit' bất hủ, gồm những bài "Thất Hữu - Bảy Người Bạn - Seven Friends" của Lương Hán Văn, "Hữu Thời - Đôi Khi - Sometimes" của Ngô Trác Hy, "Độc Hành - Đi Một Mình - Walking Alone" của Tạ Thiên Hoa, và "Tuế Nguyệt Như Ca - Khúc Ca Như Năm Tháng - Songs Like A Year" của Lâm Hiểu Phong. Trong phần 'hợp ca - chorus' đặc biệt, Lương Hán Văn và Lâm Hiểu Phong trình diễn bản "Nàng Đến Nghe Nhạc Hội của Tôi - She Came to My Concert," trong khi Tạ Thiên Hoa và Ngô Trác Hy tưởng niệm vinh danh Trương Quốc Vinh với ca khúc bất hủ "Đương Niên Tình - Cuộc Tình Năm Ấy - Love of the Year."