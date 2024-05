Hình buổi lễ tưởng niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ

Westminster (Bình Sa) - -Trong tuần lễ cuối của Tháng Tư năm 2024 tại Little Sài Gòn, nhiều tổ chức Hội Đoàn, Đoàn Thể, Cộng Đồng đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng Tư trong đó có những chương trình nhạc đấu tranh được tổ chức như: Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Nhóm Hát Quỳnh Hoa, Biệt Đội Văn Nghệ tại Thư Viện Việt Nam, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại hội trường Viện Việt Học, Hội Ái Hữu Cựu Sunh Viên Quốc Gia Hành Chánh, Đoàn Du Ca Nam California, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.v.v…





Lễ Tưởng Niệm 49 Năm Quốc Hận 30 tháng Tư 1975-2024 tại Little Sài Gòn Nam Cali long trọng diễn ra đúng vào ngày Thứ Ba, 30 tháng 4 năm 2024 với hàng ngàn người từ khắp nơi về tham dự trong các buổi lễ cùng ngày.





Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ do Hội Đồng Thành Phố Westminster tổ chức vào lúc 10 giờ sáng với sự tham dự của một số các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông, một số quý vị dân cử, đại diện dân cử và rất đông đồng hương.





Trước đó Ông Thị Trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí cũng đã cho biết trong tuần lễ tưởng niệm tháng Tư đen, Hội Đồng Thành Phố cho treo cờ rủ trên 3 trụ cờ trước Hội Đồng Thành Phố trong đó có lá cờ Việt Nam Cộng Hòa (cờ vàng 3 sọc đỏ). Ngoài ra Hội Đồng Thành Phố cũng đã cho treo cờ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa trên một số con đường trong phạm vi thành phố Westminster.





Hình buổi lễ tưởng niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Tại Tượng Đài Đức Thánh Trần đúng vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật ngày 30 tháng Tư năm 2023 theo thông lệ hằng năm, Liên Ủy ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, do ông Phan Kỳ Nhơn làm Chủ Tịch cùng với Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần. Tập Thể Chiến Sĩ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali đã trang nghiêm tổ chức lễ chào cờ, tưởng niệm ngày Quốc Hận Tháng Tư Đen, tại đây ngoài một số đại diện cộng đồng, hội đoàn các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một số quý vị dân cử, đại diện dân cử tại địa phương còn có rất đông đồng hương và các cơ quan truyền thông tham dự. Lễ chào cờ được trực tiếp truyền thanh và truyền hình trên một số các hệ thống truyền thông địa phương.

Điều hợp chương trình do Chiến Hữu Phan Tấn Ngựu.





Sau phần nghi thức chào cờ và phút mặc niệm, trong phút mặc niệm có phần để tưởng niệm đến các vị tướng lãnh đã vị quốc vong thân trong đó có Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung Tá Nguyễn Văn Long và quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và 58 ngàn quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh tại chiến trường Việt Nam.

Sau đó Niên Trưởng Không Quân Trung Tá Võ Ý lên nói về ý nghĩa của ngày lễ Quốc Hận 30 tháng 4 và những hy sinh lớn lao của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến chống quân cộng sản xâm lược.





Lần lược qua những lời phát biểu của Giáo Sư Nguyễn Thành Giàu đại diện Hội Đồng Liên Tôn, BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Liên Bang Hoa Kỳ, ông Phát Bùi Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam cali, Thị Trưởng Thành Phố Westminster Ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí và các Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, Cựu Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove cô Thu Hà Nguyễn, Nghị Viên Thành Phố Fountain Valley ông Ted Bùi… Những vị nầy đều bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh cao cả của các bậc cha anh trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của Miền Nam Việt Nam.





Như thông lệ nhiều năm, trước đó một tuần Bức Tường Đen trưng bày những hình ảnh tội ác cộng sản đã được Liên Ủy ban Chống Cộng sản và Tay Sai dựng lên dọc theo Đại Lộ Bolsa (Đại Lộ Trần Hưng Đạo) bên cạnh tượng đài Đức Thánh Trần để cho đồng hương xa gần biết về những việc làm vô nhân của cộng sản Việt Nam.

Tối chủ Nhật vào lúc 5 giờ chiều ngày 30 tháng Tư năm 2024 cũng tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, do cựu Nghị Viên Phát Bùi làm Chủ Tịch,Tập Thể Chiến Sĩ Vùng Tây Nam Hoa Kỳ, do Không Quân Bùi Đẹp làm Chủ Tịch, Liện Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California do Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng làm Chủ Tịch,Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam Californa do Anh Faith Du làm Chủ Tịch đồng trưởng ban tổ chức, đã trang trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng Tư, buổi lễ quy tụ rất đông quý niên trưởng, các chiến hữu thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một số quý vị dân cử địa phương, các hội đoàn, đoàn thể trẻ, các hội đồng hương, các em học sinh thế hệ thứ ba, các cơ quan truyền thông và đồng hương, đây là buổi lễ cuối cùng của chuỗi sinh hoạt tưởng niệm quốc hận 30 tháng Tư nên số người tham dự rất đông, mặc dù trong ngày làm việc nhưng tất cả những buổi lễ số đồng hương tham dự đông hơn những năm trước đây. Những người tham dự đều nói lên một cảm nghĩ giống nhau: “30 Tháng Tư xảy ra cách nay gần nữa Thế Kỷ thế mà cứ tưởng chừng như mới đó tự hôm nào, một biến cố tang thương khó quên nhất trong đời.”





Điều hợp chương trình phần đầu buổi lễ do Ca Sĩ Quỳnh Hoa và Kỹ Sư Tạ Trung, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali.

Trước khi vào lễ chính thức một chương trình văn nghệ đấu tranh do các ban hợp ca thuộc các hội đoàn quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trình bày.





Nghi thức lễ khai mạc do Sĩ Quan Nghi Lễ Đinh Quang Truật điều khiển, mở đầu với nghi thức rước Quốc Quân Kỳ vào vị trí hành lễ do toán hầu kỳ Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Cali thực hiện theo lễ nghi quân cách. Trong phút tưởng niệm với kèn truy điệu được thổi lên, mọi người không dấu được niềm xúc động khi tên của những vị Tướng cùng những chiến hữu được đọc lên trong đó có: Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung Tá Nguyễn Văn Long và quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân.





Sau phần nghi thức, ban tổ chức mời các MC: Diệu Quyên, ĐỗTân Khoa, Jolynna Đặng, Jennifer Quế cùng lên điều hợp chương trình buổi lễ.





Tiếp theo diễn văn khai mạc của Ông Phát Bùi, Trưởng ban tổ chức, mở ông cảm ơn sự tham dự của quý vị niên trưởng, quý vị quan khách, quý vị dân cử, quý cơ quan truyền thông, quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các đảng phái chính trị cùng tất cả đồng hương tham dự, Ông tiếp, Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng Tư cũng là dịp để tri ân những sự hy sinh cao cả của các Niên Trưởng, các chiến hữu quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì lý tưởng bảo vệ tổ quốc…”





Sau lời khai mạc, nghi thức đặt vòng hoa tưởng niệm, lần lựợc 25 vòng hoa của các tổ chức hội đoàn, đoàn thể đã được đưa lên đặt chung quanh bàn thờ tổ quốc, sau đó là nghi thức tế lễ cổ truyền, dưới sự điều hợp của Nhân Sĩ Phan Như Hữu.





Tiếp theo lời phát biểu của Niên trưởng Trung Tá Nhảy Dù La Trinh Tường Đại Diện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, Trong lời phát biểu ngắn gọn ông đã nói về biến cố tang thương của ngày 30 tháng Tư và những hy sinh cao cả của quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa…





Sau đó là lời phát biểu của Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ Chiến Hữu Tsu A Cầu và cuối cùng là lời phát biểu của Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Nam California Anh Faith Du.





Tiếp theo là phần thắp nến tưởng niệm, trong lúc nầy những người tham dự lần lược lên thắp nhang tưởng niệm trên bàn thờ tổ quốc có chân dung của những vị Tướng đã vị quốc vong thân.





Xen lẫn chương trình có phần văn nghệ đấu tranh.

Cuối cùng Anh Jolynna Đặng thay mặt Ban tổ chức lên có lời cảm tạ và tuyên bố bế mạc buổi lễ.

Tiếp xúc với một quý niên trưởng cũng như quý vị nhân sĩ trong cộng đồng tất cả những vị nầy đều có một đề nghị là lễ tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng Tư năm 2025 đánh dấu 50 năm nên cùng nhau tổ chức chung một buổi lễ thì tốt hơn là chia ra nhiều buổi lễ khác nhau.