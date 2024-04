Tuyên Bố của Tổ Chức PIVOT Nhân Dịp Tưởng Niệm Ngày 30 Tháng 4

Ngày 30 tháng 4 năm 2024 sắp tới đánh dấu 49 năm Sài Gòn thất thủ. Nhiều nơi đã đặt chương trình tưởng niệm 50 năm vào năm tới. Đây là khoảng thời gian buồn vui lẫn lộn khi chúng ta khóc thương cho quê hương đã mất và đồng thời ăn mừng công trình gầy dựng lại một cuộc sống đầy ý nghĩa ở một đất nước mới. Đó là số phận của những người tị nạn, luôn nuối tiếc nhìn lại quá khứ lẫn hướng đến tương lai trong tràn đầy hy vọng.

Năm mươi năm sau, chúng ta sẽ ôn lại những gì và hy vọng vào những điều gì trong tương lai? Câu trả lời nằm tiềm tàng ở những gì chúng ta cam quyết thực hiện để kỷ niệm 49 năm lưu vong­­––vì năm 2024 là năm bầu cử. Chúng ta biết rằng những người tị nạn Việt Nam—ông bà, cha mẹ, cũng như nhiều người trong chúng ta—đã rời bỏ Việt Nam để tìm kiếm tự do, an bình và cơ hội sinh sống. Nếu đối thủ Cộng Hoà của Tổng Thống Biden thắng cử, chúng ta có nguy cơ mất đi nền dân chủ mà tiền nhân ta đã liều mạng đánh đổi. Nếu Donald Trump chiến thắng, sẽ có thêm nhiều làn sóng phân biệt chủng tộc chống người Á Đông và việc phổ biến súng đạn sẽ đe dọa sự an toàn của gia đình chúng ta. Nếu Trump trở thành tổng thống một lần nữa, con cái chúng ta sẽ phải đối mặt với một thế giới mà các quyền tự do sẽ bị hạn chế và các cơ hội kinh tế và giáo dục bị thu hẹp lại. Một ngày nào đó, hậu duệ của chúng ta có sẽ nhìn lại và đặt lên câu hỏi: tại sao chúng ta không cố gắng hết sức để ngăn chặn điều kinh khủng này?

Thật đáng tự hào khi người Mỹ gốc Việt đã trở thành một phần tử trọn vẹn trong nếp sống Hoa Kỳ. Chúng ta đang đóng góp trên mọi phương diện của xã hội Mỹ, góp tâm sức vào đủ loại công việc. Chúng ta đã bất chấp mọi khó khăn, phải chăng do bản chất khiêm tốn của những con người tị nạn, hay vì chúng ta đã hết sức chăm chỉ và không nề hà né tránh mọi thử thách?

Những người Mỹ gốc Việt cấp tiến liên minh với PIVOT cũng sẽ không trốn tránh thử thách và sẽ tận dụng mọi khả năng để ngăn chặn một tay tội phạm hiện đang hầu toà với 88 tội hình sự trở thành một nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ không đứng bên lề để mong đợi ai khác sẽ thay mình xung phong ngăn chặn một kẻ đã từng rõ ràng tuyên bố rằng hắn sẽ cai trị như một tên tổng thống độc tài nếu đắc cử trở lại. Chúng ta nhất định sẽ không hồi tưởng trong nuối tiếc vì đã để mất quê hương thứ hai này.





Hãy nhấn vào mã số QR để ghi danh cùng chúng tôi tham gia vào cuộc đấu tranh cho một tương lai mà những người tị nạn gốc Việt đã liều mạng đánh đổi. Đó là cách chúng ta có thể tôn vinh và tưởng nhớ tiền nhân.