Hội Cao Niên Á Mỹ đã long trọng Tổ Chức Đại Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương Niên Thứ 4903 (2024)

Westminster (Thanh Huy) – Hội Cao Niên Á Mỹ do Hoa Hậu Lam Châu (CEO) Hội Trưởng đã long trọng tổ chức Đại Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (Năm Thứ 4903) DL.2024 đã diễn ra vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật ngày 21 tháng 4 năm 2024 (Nhằm ngày 13 tháng 3 Âm Lịch Năm Giáp Thìn) tại Saigon Grand Center , 16149 Brookhurst ST,Fountain Valley với sự tham dự của một số quý vị dân cử, đại diện dân cử Thành Phố, Quận Hạt, Tiểu Bang, Liên Bang, quý vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, quý vị mạnh thường quân, các cơ sở thương mại bảo trợ, cùng số đông các cơ quan truyền thông một số các ban văn nghệ và đồng hương tham dự.



Điều hợp chương trình do 4 MC: Diệu Quyên, Nam Lộc, Nguyễn Hoàng Dũng và Đỗ Thanh.

Điều hợp chương trình nghi thức lễ chào cờ do Hải Quân Đinh Quang Truật và toán hầu kỳ do các chiến hữu hải Quân, và toán hậu duệ thực hiện. theo lễ nghi quân cách.



Mở đầu chương trình, lần lược các MC giới thiệu thành phần tham dự,





Tiếp theo MC Kim Khuyến, Trưởng ban văn nghệ buổi lễ lên giới thiệu Hoa Hậu Lam Châu (CEO) Hội Cao Niên Á Mỹ, Trưởng ban tổ chức đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương lên có lời tuyên bố khai mạc.



Sau lời chào mừng, các MC mời qúy vị đại diện Hội Đồng Liên Tôn, qúy thành viên trong Hội Cao Niên Á Mỹ lên niệm hương trước bàn thờ quốc tổ.

Lễ niệm hương

Sau phần niệm hương là phần trình diễn của Vũ Đoàn Việt Cầm qua nhạc cảnh “Biển Đông Dậy Sóng”. Tiếp theo nghi thức tế lễ cổ truyền do chánh tế Lê Xuân Lan và Ban tế lễ Nữ Quan, Nam Quan của Hội thực hiện nghi thức tế lễ, sau 3 hồi chiêng trống, ban tế lễ theo nghi thức cổ truyền trong đó có phần văn tế ghi nhớ công ơn quốc tổ cùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.Sau phần tế lễ, tiếp theo là phần trình diễn võ thuật của các em võ sinh thuộc võ đường Vovinam Nguyễn Thái Học, Chương trình văn nghệ với ban nhạc Moon Flower, mở đầu với nhạc cảnh “Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi” do Kim Khuyến, Hoàng Tuấn và Vũ Đoàn Việt Cầm trình diễn tiếp tục chương trình văn nghệ xuất sắc qua phần đóng góp của: Vũ Đoàn Việt Cầm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Thành Lễ, Hội Bà Rịa, Ban Tù Ca Xuân Điềm và rất nhiều nghệ sĩ trình diễn qua các chương trình với chủ đề về quê hương, và sự hào hùng của dân tộc trải dài theo với thời gian dựng nước, giữ nước.