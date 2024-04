Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ tổ chức Chương Trình Văn Nghệ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 với chủ đề "QUÊ HƯƠNG và TÌNH MẸ"

Westminster (Bình Sa) – Tại Clara Studio 15138 Goldenwest Circle Thành Phố Westminster vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật, 14 tháng Tư năm 2024 Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ do Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng làm Hội trưởng đã tổ chức thành công Chương Trình Văn Nghệ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 với chủ đề "QUÊ HƯƠNG và TÌNH MẸ."





Điều hợp chương trình do Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng và MC Hồng Vân.





Mở đầu với nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do ban hợp ca Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ thực hiện.







Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng tiếp: “49 năm đã trôi qua kể từ khi biến cố đau thương 30 tháng Tư đã đổ ập xuống miền Nam Việt Nam, gây ra bao nhiêu cảnh đau thương, tan tóc​, những cảnh tù đày trong các lao tù cộng sản, những câu chuyện đau thương của những thuyền nhân vượt biển tìm tự do, v.v... Dù 49 năm trôi qua, nhưng trong lòng chúng ta vẫn bồi hồi mỗi khi tháng Tư đen về. Những ký ức khó phai mờ. Những hình ảnh, kỷ niệm về quê hương trong tâm hồn của người Việt tị nạn xa quê hương luôn canh cánh trong lòng. Và trong đó, hình ảnh về người Mẹ đã vất vả, tần tảo,​ hy sinh suốt cuộc đời của mình cho quê hương, cho gia đình trong cuộc chiến và trong những năm tháng sau 30 tháng Tư sẽ mãi mãi là những hình ảnh đáng được chúng ta trân trọng, ghi nhớ và vinh danh. Trong tâm tình đó, để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 và ngày Lễ Hiền Mẫu, CLB Tình Nghệ Sĩ rất hân hạnh chào đón quý vị đến với chương trình văn nghệ với chủ đề Quê Hương và Tình Mẹ ngày hôm nay…” Và sau đó ông giới thiệu MC Hồng Vân, người cùng điều khiển chương trình với Cao Minh Hưng.





Mở đầu chương trình văn nghệ, Ban Hợp Ca Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn nhạc phẩm "Thắp Sáng Việt Nam", một sáng tác của Nhạc Sĩ Anh Bằng và Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng, để chúng ta cùng thắp sáng lên niềm ước vọng cho quê hương Việt Nam sớm có ngày được tự do, dân chủ. nhân quyền. Mong rằng những ngọn lửa đấu tranh từ nơi đây sẽ được tiếp tục chuyển tiếp về đến quê hương Việt Nam.

Tiếp theo MC Thiếu Nhi Evelyn lên giới thiệu ban múa Thiếu Nhi với nhạc phẩm “Việt Nam Ơi, Việt Nam Ơi ” do Nhạc Sĩ Anh Bằng và Cao Minh Hưng sáng tác. Các em thiếu nhi mặc quân phục của các binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trông thật oai hùng dễ thương đã được tán thưởng những tràng pháo tay vang dội để chào đón các em.

Vũ Điệu “Tình Ca Áo Tím”

Ca Sĩ Hồng Vân hát bản “Mẹ Hiền Yêu Dấu”

Chương trình tiếp nối qua những tiết mục như: “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi” của nhạc sĩ Từ Huy do Mai Chi trình bày,Mimi & Ban múa Ban Văn Nghệ CLB TNS: với bản “Bài Tình Ca Áo Tím” thơ Cẩm Nhung, Cao Minh Hưng phổ nhạc, “hoạt cảnh "Bài Tình Ca Áo Tím" do CLB Tình Nghệ Sĩ trình diễn. Chỉ trong 6 phút, màn trình diễn đã đưa khán giả trở lại với Huế thân thương trong những năm tháng thanh bình với hình ảnh chiếc áo dài tím nữ sinh đầy mộng mơ, sau đó đến những đau thương, tang tóc do thảm cảnh Tết Mậu Thân năm 1968 gây ra. Hình ảnh chiếc cầu Tràng Tiền đổ gãy, người thiếu phụ trong chiếc khăn tang nức nở ôm lá cờ vàng ba sọc đỏ vào lòng, v.v…