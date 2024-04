Y Thy Võ Phú ra mắt tác phẩm "Xóm Chài" và "Nhật Ký 6/8 2023" tại Mason District Government Center

Hai tác phẩm trong buổi Ra Mắt Sách của Y Thy Võ Phú.

Hoa Thịnh Đốn – Ngày 14 tháng 4, năm 2024, văn thi sĩ Y Thy Võ Phú có buổi ra mắt tập truyện ngắn "Xóm Chài" và tập thơ "Nhật Ký 6/8 2023" của anh tại Mason District Government Center. Với hơn 150 thân hữu và bạn hữu đã đến tham dự buổi ra mắt sách của văn thi sĩ trẻ trong vùng Hoa Thịnh Đốn. Buổi ra mắt sách trong không khí trang nghiêm, thân mật, và đầy ấp yêu thương được mở đầu qua nghi thức chào cờ. Theo như chúng tôi được biết bài hát quốc ca Hoa Kỳ do chính con trai của tác giả là cháu Lam Sơn Võ thực hiện. Sau phần quốc ca Hoa Kỳ là quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và một phút mặc niệm.

Chương trình ra mắt sách của Y Thy Võ Phú được điều khiển bởi sự khéo léo và duyên dáng của văn thi nhạc họa sĩ Hoàng Vi Kha qua sự giới thiệu tác giả của nhà văn Cung Thị Lan. Y Thy Võ Phú ngoài là nhà văn nhà thơ, anh còn là một nhiếp ảnh gia trong Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Sau phần giới thiệu tác giả là phần trò chuyện tác giả với những câu hỏi duyên dáng và vui nhộn của Hoàng Vi Kha về việc chọn bút hiệu cũng như hai tập sách mà Y Thy Võ Phú ra mắt hôm nay. Tập truyện ngắn "Xóm Chài" viết về những nhân vật trong làng chài mà khi xưa Võ Phú sinh sống ở Nha Trang, Việt Nam. Còn thi tập "Nhật Ký 6/8 2023" là một tập nhật ký mà chính tác giả viết mỗi ngày để ghi lại những chuyện quanh cuộc sống của anh ta. Nhà thơ Trần Quốc Bảo đã viết trong lời dẫn nhập như sau:

Tác phẩm “Nhật Ký 6/8 2023” Y Thy viết theo lối ký sự, chuyện có sao viết vậy, kể cả tình tiết tâm sự, rất chính xác, thành thật, không ảo hóa, phóng đại, không dựng truyện hoặc hư cấu Lời thơ giản dị mộc mạc chân quê, không kiểu cách bay bướm, rất gần với hình thức ca dao Việt Nam."

Chương trình ra mắt sách của Y Thy Võ Phú với phần văn nghệ do âm thanh Hùng DJ đảm nhiệm. Với tiếng đàn Phục Đỗ, tiếng hát Tôn Phụng Hồng (giọng ca đoạt giải nhất "Tiếng Hạc Vàng" do trung tâm Asia trao) với hai bài hát "Không Bao Ngăn Cách" và "Linh Hồn Tượng Đá". Ngoài ra, nhạc sĩ Hoàng Vi Kha với hai bài nhạc phổ thơ lục bát của chính tác giả là bài "Tôi Mơ" do anh Châu Duy đàn và hát và bài "Lời Ru Sáu Tám" được phổ nhạc tặng riêng cho "người em" văn nghệ trong ngày ra mắt sách của Y Thy Võ Phú.

Chương trình ra mắt sách xen kẽ với những diễn giả, nhà văn nhà thơ gửi lời chúc mừng đến Y Thy Võ Phú như nhà văn Lê Thị Nhị, nhà văn Hồng Thủy, nhiếp ảnh gia Joseph Hòa Phạm. Và lời phát biểu của phụ huynh Y Thy Võ Phú.

Buổi lễ ra mắt sách kết thúc vào lúc 4 giờ chiều trong phần ẩm thực phong phú đa dạng với rất nhiều món ăn được hiền thê của chính tác giả là cô Kim Lê nấu.

Theo cá nhân chúng tôi thấy thì đây là buổi ra mắt sách rất thành công không những về sự đông đủ đầy kín khán phòng và còn là sự đầm ấm yêu thương của mọi người dành cho Y Thy Võ Phú đến giờ phút chót quan khách còn lưu luyến với tác giả. Chúng tôi xin chúc mừng Y Thy Võ Phú trong ngày ra mắt sách thành công mỹ mãn.

– Joseph Hòa Phạm

Ảnh: Calvin Lam





Tác giả Y Thy Võ Phú ký sách gửi đến độc giả.





Hội trường & quan khách trong buổi ra mắt sách Y Thy Võ Phú.





Y Thy Võ Phú cùng với Hoàng Vi Kha trong phần "phỏng vấn"

về tác giả và tác phẩm.





Chụp hình lưu niệm cùng gia đình và quan khách sau buổi ra mắt sách.