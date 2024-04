Bạch Ốc, Con Đường Mang Tên Ai?

Báo The New York Times ngày 2 tháng 3 năm nay đưa ra một thống kê để trả lời câu hỏi: Nếu cuộc bầu cử xảy ra ngay lúc này, thì ai là người đặt tên lên con đường vào tòa Bạch Ốc?

Con số thống kê trả lời: Donald Trump với 48%. Con đường sẽ mang tên Trump.





Còn khoảng bảy tháng nữa sẽ đến ngày thực sự bầu phiếu vào đầu tháng 11. Thời gian không dài lắm nhưng đủ để sóng gió thăng trầm. Nếu bạn đọc tò mò hỏi tôi, ai sẽ là người chiến thắng?





Tôi chưa có câu trả lời dứt khoát, nhưng tôi sẽ lý luận với các bạn và dựa lên câu trả lời của câu hỏi then chốt: Đa số người Mỹ hoặc sống ở mỹ đi bầu phiếu, có phải là những kẻ ngây thơ?





Ông Biden và ông Trump, cả hai đều có ưu và khuyết điểm, có kẻ khôn theo phò và có kẻ khờ hùa theo. Nhưng điểm then chốt mà bạn đọc muốn biết, hơn cả ai sẽ thắng, đó là, bạn là người khôn hay kẻ khờ, dù là bạn bỏ phiếu cho ai? Có khi nào bạn tự hỏi, mình khôn hay khờ khi sử dụng lá phiếu? Sự khôn hay khờ này không mắc mớ đến bằng cấp, giàu nghèo, màu da, địa vị, vân vân, mà chỉ mắc mớ đến khả năng lý luận và phẩm chất đạo lý, không phải đạo đức, mà bạn đang có.





Khôn và khờ, giống nhau “kh”, khác nhau “ôn và ờ.”





“Ôn” là suy nghĩ lại, dựa vào những sự kiện, lời nói, câu chuyện quá khứ mà nhận xét hiện tại để đưa đến tầm nhìn tương lai.





“Ờ” là nghe ai nói gì cũng Ờ. Tin tức báo chí truyền hình nói đúng nói sai, không cần suy nghĩ, cứ: Ờ. Chuyện trắng mà người ta nói đen: Ờ. Điều bậy mà ai quen nói hay: Ờ.





“ôn” và “ờ” là hai thái độ đối nghịch, tạo ra khôn và khờ. Theo định luật thông thường, khi mê, bạn dễ khờ hơn khôn, vì vậy, nếu bạn tự cảm thấy mình say mê, thần tượng ông Biden hoặc ông Trump, có nghĩa, có lẽ, bạn đang ở trong trạng thái khờ. Nếu bạn theo dõi và suy luận tin tức chống Biden, chống Trump, phò Biden, cuồng Trump, rồi tự mình xem xét, từ tốn chờ đợi thời gian mở ra những sự kiện, những tuyên bố, những hành động của Biden và của Trump, rồi mới quyết định, chắc chắn bạn đang ở trong trạng thái khôn.





Người xưa nói rằng, khôn ba năm dại một giờ. Hôm nay, cũng có thể viết thêm: dại bốn năm khôn mười lăm phút. Mười lăm phút điền vào lá phiếu. Dĩ nhiên không ai biết. Nhưng bạn biết, cái biết này sẽ ở với bạn lâu dài, tự hào hay xấu hổ chỉ mười lăm phút.





Ôn Cố Tri Tân.





Hàng ngày theo dõi tin tức, chúng ta thấy nhiều thông tin giựt gân về ông Trump hơn ông Biden. Lời tuyên bố và hành vi của Trump thường xuyên gây ra sôi nổi và khó tin. Tuy nhiên, nếu bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ lại, tất nhiên, lý do bên trong là gì?





Phất phơ lá phiếu.





Trước hết, chúng ta nên phân biệt các thành phần ủng hộ ông Biden và ông Trump.





- Thành phần ưa thích cá nhân ông Biden và ông Trump. Trong thành phần này, những người yêu thích ông Trump đã có nhãn hiệu “cuồng Trump.”





- Thành phần ưa thích chính sách của đảng. Họ sẽ bỏ phiếu cho bất kỳ ai đại diện cho đảng. Lá phiếu được sử dụng như bày tỏ lòng trung thành.





- Thành phần ủng hộ vì lợi ích riêng. Nhóm này rất đông đảo vì được hưởng lợi nếu “phe ta” chiến thắng. Ví dụ. nếu ông Trump thắng, những ai độc thân làm lương trên 150 ngàn một năm hoặc gia đình nào có lợi tức hàng năm trên 250 ngàn sẽ được đóng thuế ít lại, vì ông Trump và đảng Cộng Hòa nghiêng về lợi ích của tầng lớp giàu có, nhất là những người có thu nhập bạc triệu. Nhưng, trên thực tế, những người có lợi tức thấp đông đảo hơn. Họ sẽ bị cắt giảm lợi ích xã hội như Medicare. Đóng thuế ngang ngửa với người giàu, thay vì đóng ít hơn. Mỗi đảng khi nắm chính quyền sẽ có những lợi ích riêng cho các tầng lớp khác nhau trong dân chúng. Câu hỏi sẽ là, mỗi người bỏ phiếu vì lợi ích riêng hay vì lợi ích chung? Hay vì phẩm hạnh của đạo lý? Tôi không dùng từ “đạo đức” vì ý nghĩa của cụm từ này đã mất trong sạch, bị lợi dụng, bị giả dạng, và không còn sức mạnh, kém hiệu lực. Phẩm hạnh đạo lý? Đúng. Người Nhật có tinh thần Samurai. Khổng Tử nổi danh bậc thầy nhờ tinh thần Quân tử. Đạo lý của bạn là gì?





- Thành phần sử dụng lá phiếu trong tinh thần cân nhắc, suy xét. Bỏ phiếu không phải vì đảng, vì lợi ích mà vì chọn lựa vị lãnh đạo “tốt nhất” để lèo lái quốc gia. Nhưng cao hơn, bỏ phiếu là một cách chọn lựa nhân phẩm, đo lường trí tuệ của bản thân.





- Thành phần cuối cùng là nhóm người hùa. Họ “ờ”, ờ, ờ, theo người khác. Nhóm này tồn tại rất nhiều trong các dân da màu. Họ thường xuyên bị thuyết phục bởi người khác, thường xuyên thần tượng người này người kia, thường xuyên tranh cãi lý luận nông cạn và hời hợt. Dễ nhận diện vì họ thường xuyên cố gắng thuyết phục người khác giống như họ đã bị thuyết phục.





Dĩ nhiên, còn có thành phần không đi bầu. Họ hiện diện ngoài vòng chính trị.





Bầu cử tổng thống và các đại diện Thương viện, Hạ viện là việc quan yếu, không chỉ là bổn phận, mà còn là khả năng thông minh của người dân. Không cần phải đo IQ mới biết bộ não hoạt động ra sao. Những ai hiểu được ý nghĩa này sẽ cầm chặt lá phiếu, sẽ suy tính, chọn lọc, trước khi đưa vào thùng phiếu hoặc thùng điện tử. Đừng cầm lá phiếu trong trạng thái “ờ”, đừng để lá phiếu phất phơ, bay theo chiều gió.





Lý luận theo đạo lý





1. Chắc hẳn bạn cũng ngạc nhiên, vì sao ông Trump tiếp tục dùng lời lẽ và mạng lưới xã hội tấn công những người liên quan đến các vụ kiện hoặc những ai chống đối ông, mặc dù có lệnh của tòa án ngăn cấm. Thậm chí, gần đây, ông hăm dọa luôn cả con gái của vị thẩm phán đang xử lý vụ kiện của ông. Chắc chắn, ông Trump biết hậu quả tai hại của việc hăm dọa hoặc xách động những thành phần cuồng Trump gây rối, nhưng ông vẫn công khai tuyên bố? Chiến thuật này có khả năng bị tòa trừng phạt, có khả năng làm cho một số người “ở giữa” ngã qua phe phản đối hành vi hạ lưu của “tổng thống tương lai.” Phải chăng ông Trump có hậu ý bí mật khi nỗ lực và tiếp tục kế hoạch gây hấn để dành phần thua lỗ về mình? Hoặc ông nghĩ rằng, luật pháp không dám làm gì ông?

Thực tế, ông Trump tấn công ông Biden bằng cách đưa một video chiếu sau lưng chiếc xe truck một hình ảnh Joe Biden bị trói nằm lăn như tội phạm hoặc bị bắt cóc. Tinh thần Samurai nhìn thấy chắc phải lắt đầu, tính khí cao bồi nhìn rồi quay lưng bỏ đi, lòng dạ quân tử cạn lời, chỉ thở dài. Ai mà nghĩ ra một hành vi tiểu nhân như vậy để thỏa mãn lòng tức giận? Ai mà ủng hộ và quảng bá một hành động xã hội đen như thế? Ai mà ờ ờ cười cười khoái trá ờ ờ?





2. Một câu nói nghe rất vật chất nhưng gần đúng trong nhiều trường hợp: “Túi khôn nằm ở túi tiền.”

Con đường Bạch Ốc rất tốn tiền, hàng triệu triệu lên đế tỷ chi phí. Ngân quỹ tranh cữ là một yếu tố lớn để các nhà phân tích chính trị phán đoán.

Bên Dân Chủ có lợi điểm vì còn hai vị cựu tổng thống được nhiều người yêu mến, ông Clinton và ông Obama, tiếp tay Joe Biden gây quỹ. Trong khi ông Trump đơn độc, cựu tổng thống George W. Bush không đứng cùng phe. Ông Bush ủng hộ nhóm Cộng Hòa truyền thống. Ngay cả cựu phó tổng thống ông Mike Pence cũng phản đối những hành động và lời lẽ gây rối của ông trump.





Bên Biden trội hơn Trump, 32.6 triệu. Điểm quan trọng là những đóng góp nhỏ dưới $200.00 đến từ giới trung lưu hoặc thấp hơn, nói lên sự ủng hộ của giới bình dân. Bên Biden trội hơn 25.94 triệu.





Thêm nữa: Tờ New York Times đưa tin, bên ngoài các nhóm thiên về Đảng Dân chủ đã cam kết hơn một tỷ USD để giúp Tổng thống Joe Biden tái đắc cử, mang lại cho người đương nhiệm một động lực gây quỹ lớn khi cuộc tổng tuyển cử đang sôi sục.





Ngoài việc gây quỹ chung giữa cựu Tổng thống Donald J. Trump với Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, họ thỏa thuận là sẽ chuyển một phần quyên góp vào tài khoản chính trị mà ông sử dụng để thanh toán các hóa đơn pháp lý trước khi bất kỳ khoản tiền nào được chuyển đến đảng này. Có nghĩa, tài khoản dùng tranh cử của Trump, sẽ bị giảm sút. Cho đến giờ phút này, Biden có lợi thế về tài chánh tranh cử hơn Trump.





Bên lề, Ulnterview News đăng tải tin Thẩm phán Tòa án Tư pháp Tối cao Anh Karen Steyn đã ra lệnh cho Donald Trump phải trả 300.000 bảng Anh (382.000 USD) cho một vụ kiện phù phiếm mà ông đưa ra chống lại các tác giả của Steele Dossier ở London. Chồng chất lên: Vào tháng 2 vừa qua, ông Trump được lệnh phải trả 410 triệu USD trong một vụ lừa đảo dân sự. Vào tháng Giêng, ông bị buộc tội phỉ báng E. Jean Carroll và phải trả cho bà 83 triệu USD. Sau đó, vấn đề chống án của bên Trump dẫn đến sự kiện:





“Ông Trump không đủ khả năng bảo đảm khoản trái phiếu trị giá khoảng nửa tỷ đô la. Phải yêu cầu tòa phúc thẩm tạm ngưng phán quyết 464 triệu mà tòa New York đã tuyên án, hoặc giảm thiểu số tiền xuống khoảng 100 triệu.” Mặc dù ông được tòa phúc thẩm giảm số tiền xuống 175 triệu và sẽ đáo hạn vào ngày 4 tháng 4.





Chuyện ông có đóng tiền hay không, không phải là vấn đề đáng suy nghĩ cho ý nghĩa “túi khôn nằm ở túi tiền.” Việc ông Trump không có khả năng bảo đám trái phiếu có thể là mưu mẹo của ông, nhằm mục đích kêu gọi những người cùng phe, cuồng phe, đóng góp nhiều hơn, nhanh hơn. Cũng có thể là đường lối mở cửa cho những người muốn có chức vị trong chính phủ tương lai của Trump được dịp mua ghế.





Nhưng sự kiện có thật là không một ngân hàng nào, không một cơ sở lớn nào, không một tỷ phú nào, không một chính quyền ngoại bang nào như Nga, hoàng tử Saudi, hoặc băng đảng xã hội đen nào, đứng ra giúp ông bảo đảm nửa tỷ trái phiếu, mặc dù họ dư sức, chuyện nhỏ thôi. Tại sao?





Tại vì những túi khôn này nghi ngờ hoặc biết trước phần lớn ông Trump sẽ thất bại. Túi khôn họ có điều nguyên riêng, thống kê riêng, bí mật riêng để quyết định nơi nào đầu tư và họ giàu vì ít khi đầu tư không đúng chỗ, không đúng người.





Tôi chắc rằng các túi khôn sẽ phải nghiêm chỉnh quyết định, liệu ông Trump có bị tội rồi vào tù hay không? So với khả năng trù ẻo, trả thù của ông vì họ không giúp đỡ ông lúc lâm nguy? Nếu thoát được các tội án vì tòa Tối Cao Hoa Kỳ cực lực giúp ông Trump, không cần phẩm hạnh, không màng lịch sử nhuộm đen, thì liệu ông Trump có thắng nổi ông Biden? Họ đã có câu trả lời. Thà không đầu tư hơn là đầu tư lầm. Đây cũng là quy tắc mua bán Stocks. Thà đừng mua hơn là mua lầm.





Còn bạn, lầm hay không lầm?





3. Lịch sử sẽ viết sao đây?





Tính đến tháng 3 năm 2024, cá nhân Donald Trump đã bị buộc tội 88 tội hình sự trong 4 vụ án hình sự. Tổng số này phản ánh các cáo buộc liên quan đến nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020, can thiệp bầu cử ở Georgia, làm sai lệch hồ sơ kinh doanh ở New York và xử lý sai hồ sơ mật sau khi rời nhiệm kỳ tổng thống. Donald Trump là cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị truy tố hình sự.





Cho dù kết quả tuyên phán của tòa tối cao Hoa Kỳ như thế nào, 88 tội này đã ghi vào lịch sử.





Lý luận cho rằng, đây là đòn phép chính trị của đảng Dân Chủ và Joe Biden tạo ra, để hạ bệ Trump. Nếu ờ ờ ờ được, cũng là chuyện lạ.





Những tên tuổi đáng tin cậy trong đảng Cộng Hòa, những tai to mặt lớn đã từng được các bạn khen thưởng, những người đó không theo phe Dân Chủ nhưng họ phản đối Trump. Đôi khi chống đối kịch liệt như Mike Pen, Chris Christie, Dick Cheney, William Barr, Dan Coats, Mark Esper, Nikki Harley, John F. Keelly, John Bolton, Liz Cheney, vân vân, danh sách dài kể không hết. Không lẽ họ cũng khờ khạo rơi vào vòng dụ dỗ của đảng Dân Chủ. Đa số những người này cũng không ủng hộ Biden. Hay là bạn lý luận như thế nào để thuyết phục chúng tôi, những người ôn cố tri tân?





Còn nữa, những lá phiếu độc lập không ủng hộ Biden, nhưng không chọn Trump, họ cũng mắc bẫy của đảng Dân Chủ? Đòn phép chính trị thì bên nào cũng có, nhưng tội phạm mà ông Trum đang đối diện vì hành vì, tư tưởng và lời nói của ông mà gọi là đòn phép thì chắc chắn phải là phép lạ. Lý luận ‘đòn phép” này không có cơ sở. Ờ ờ là không tự chủ được bản thân hoặc lộ diện một trình độ nhận thức cần cải thiện.





Theo tôi, trước sau gì ông Trump cũng phải gánh chịu một ít tội trong 84 tội danh, cho dù tối cao pháp viện có viện dẫn luật pháp, hiến pháp gì để giảm án.





Bạn thấy đó, đi lần lần rồi đến người cuối cùng: Donald Trump. Chuỗi dây lý luận này khó chấm dứt một cách khác, chỉ chấm dứt nặng hay nhẹ, nhiều hay ít.





Những phán quyết tòa cao định tội Trump đó sẽ làm thay đổi tình hình tranh cử hiện nay. Có thể nói, những ai ủng hộ Biden, ủng hộ Trump đều đã ra mặt, đã định trong lòng. Khó mà thay đổi. Cả hai phe đều nỗ lực níu kéo những lá phiếu “ở giữa” đang liêu xiêu. Nhiều lá phiếu này sẽ xìu Trump khi ông thực sự lãnh án.





Trên thế gian này, không có ai có quyền hoặc có đủ khả năng để xác nhận bạn là người khôn hay kẻ khờ. Họ chỉ có thể nhìn từ bên ngoài: bạn đang ôn hay bạn đang ờ. Chỉ có bạn, chính bạn, là người duy nhất phán định bản thân là khôn hay khờ khi sử dụng lá phiếu vào tháng 11 năm nay. Chúc các bạn thông minh và may mắn.





Ngu Yên





Ghi chú:

- List of Republicans who oppose the Donald Trump 2024 presidential campaign. (Danh sách đảng viên Cộng hòa phản đối chiến dịch tranh cử tổng thống Donald Trump 2024). https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Republicans_who_oppose_the_Donald_Trump_2024_presidential_campaign