Đại hội suy tôn Lòng Chúa Thương Xót kỳ 24 Dòng Chúa Cứu Thế Long Beach, California

7:30 sáng Chúa Nhật ngày 7/4/2024, nhà thờ Chúa Cứu Thế, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California tổ chức Đại Hội Suy Tôn lòng Chúa Thương Xót lần thứ 24, chủ đề Thánh Thể- Bí Tích Xót Thương.

Hàng ngàn đồng hương đến nhà thờ từ sáng khi sương mù còn phủ kín chân trời. Những tín đồ thiện nguyện trong ban tiếp tân đến nhà thờ từ sáng sớm để làm bổn phận của mình. Sân khấu rộng lớn, hoa lá rực trời, các linh mục trẻ đứng trước cửa chào đón đồng hương từ khắp nơi về đây tham dự thánh lễ. Truyền thông, báo chí, truyền hình đến đây cũng rất sớm.

Linh mục Giám Phụ Tỉnh Đaminh Nguyễn Phi Long làm lễ khai mạc.

Chủ tế thánh lễ và thuyết giảng: Giám Mục Vincent Marc Trudeau, D.D, giám mục phụ tá tổng giáo phận Los Angelé, đặc trách mục vụ vùng Petro, diễn giả gồm có linh mục GPT Đa Minh Nguyễn Phi Long đến từ Houston, Texas, linh mục Phaolo Nguyễn Tất Hải, linh mục Anthony Đào Quang Chính và linh mục Mathew Nguyễn Khắc Hy.

Thánh lễ bắt đầu lúc 7:30 sáng.





Ca đoàn hát ca nhập lễ: "Ca ngợi lòng Chúa Thương Xót".

Lúc 9 giờ sáng, linh mục Giám Phụ Tỉnh Đaminh Nguyễn Phi Long giảng thuyết: "Đức Trinh Nữ Maria- Người Nữ Thánh Thể".

Tiếp theo, linh mục Anthony Đào Quang Chính với đề tài: "Phục hưng thánh thể trong đời sống giáo xứ". Giáo sư linh mục Anthony Đào Quang Chính với bằng tiến sĩ giáo dục, nói về đề tài giáo dục, sống động, gần với con người. Linh mục Anthony: "Chúng ta giữ đạo tốt, nhưng sống đạo chưa tốt, hiểu về đạo càng yếu nữa. Tôi nhìn về phương diện giáo dục, nhìn về phục hưng Thánh Thể năm nay. Chúng ta có thể phục hưng Thánh Thể trong giáo xứ mình tốt đẹp hơn, thành công hơn nếu mình biết phục hưng Thánh Thể ngay chính bản thân mình."

Cuối phần thuyết giảng có câu đố với giải thưởng một chậu hoa lily. Nếu người nào trả lời đúng sẽ được thưởng chậu hoa lily đang nở hoa, hoa trắng xóa như tuyết.

Linh mục Anthony Đào Quang Chính, nguyên là giám đốc di dân mục vụ của hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đang là cha chánh xứ của nhà thờ St. Catherine of Alexandra, cũng là hạt trưởng của hạt Helmet gồm có 10 nhà thờ ở San Bernardino County, California. Ngài thường xuyên được mời giảng đạo trên các chương trình truyền hình Việt Nam phát hình nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ.





Rất đông giáo dân tham dự đại hội, có những người bệnh, ngồi trên xe lăn.

Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn linh mục Anthony Đào Quang Chính.

Kiều Mỹ Duyên: Xin cha cho biết cảm nghĩ của cha tại đại hội Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót.

Linh mục Anthony Đào Quang Chính: Kính chào chị Kiều Mỹ Duyên, kính chào quý khán thính giả. Tôi thấy đây là một dịp rất tốt để mọi người thứ nhất nhìn lại đời sống của mình, trong Công giáo gọi là liên hệ mình với Chúa, thứ nhì xem lại chính mình, xem mình có hiểu gì về Bí Tích Thánh Thể, về Thánh lễ hay không? Cảm nhận của riêng tôi, người Công giáo rất tốt khi đi nhà thờ, nhưng hiểu về Thánh Kinh, hiểu về Thánh lễ, hiểu sự liên hệ giữa Thánh Kinh và Thánh lễ, giữa Thánh Kinh với xã hội thì còn chưa được rõ lắm. Tôi mơ ước sau những buổi nói chuyện như ngày hôm nay, mọi người sẽ thấy mình gần gũi với Chúa hơn, gần gũi với Thánh Thể hơn, và Thánh lễ chính là Thánh Kinh mình đang sống. Sống đạo không chỉ sống trong nhà thờ, là cái gì xa xôi, cao siêu quá, mà sống đạo là sống ngay thế giới xung quanh mình, với những người xung quanh mình. Mình yêu thương những người xung quanh mình, yêu thương Chúa. Tôi thấy rằng những dịp như thế này rất là tốt để cho mọi người nhìn tới cách nào đó mình sống một cách dễ dàng và thật sự, mình hiểu được rằng Chúa không làm gì khó khăn quá! Mình sống đạo là mình sống với những gì xung quanh chúng ta mà thôi.

Kiều Mỹ Duyên: Cha giảng 45 phút, quý đồng hương say mê, lắng nghe lời cha, không một tiếng động. Cha giảng về giáo dục, do cha có bằng tiến sĩ giáo dục, lời giảng của cha có sự thu hút đặc biệt đối với đồng hương ngồi nghe.

Linh mục Anthony Đào Quang Chính: Tất cả các linh mục, các nữ tu và các người dạy giáo lý đều là những nhà giáo dục hết. Tôi nhìn về khía cạnh giáo dục thay vì hoàn toàn về thần học để chúng ta thấy tốt hơn, chứ không phải thần học là một cái gì cao siêu mà chỉ có một số người, như các cha hiểu mà thôi, các sơ hiểu mà thôi, hay những Đức Thánh hiểu mà thôi. Không có đâu, Đức Thánh cũng là chúng ta đây. Tôi muốn qua cái nhìn giáo dục để chúng ta thấy mọi người chúng ta lớn, bé, già, trẻ đều có thể hiểu được. Chúng ta biết đời sống của mình, xã hội mình đang sống, thế giới mình đang sống, bên cạnh những khó khăn, về phương diện giáo dục, mình làm thế nào cho cuộc sống tốt hơn và tốt hơn nữa, chứ không phải đọc sao nghe vậy. Trong Công giáo, xin lỗi, người ta hay đùa như thế này: Bổn phận người Công giáo là "To praise, obey and to pay" (Cầu nguyện, vâng lời và đóng tiền mà không cần hỏi vì lý do gì cả!). Tôi thấy điều đó không còn thích hợp đời sống bây giờ nữa. Mà chính người Công giáo phải là những người lãnh đạo bằng cách là mình góp sức vào, nhưng mình lãnh đạo được chỉ khi mình biết. Mình không phải là công dân hạng nhì, mà chính mình cùng với các linh mục, các tu sĩ nam nữ, làm thành một cộng đoàn dân Chúa.

Kiều Mỹ Duyên: Khi linh mục thuyết giảng, hàng ngàn người xem, lên TV hay Youtube, online được hàng triệu người xem. Linh mục có lời gì tốt đẹp nhất muốn gửi đến tất cả quý khán thính giả xem thánh lễ hôm nay, trong đó có cả những người không phải là Thiên Chúa giáo, như Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo.

Linh mục Anthony Đào Quang Chính: Trong Công giáo gọi đó là "đại kết", trong giáo dục gọi là tất cả chúng ta đều có thể xây dựng một xã hội tốt đẹp. Người Việt Nam chúng ta đưa tôn giáo ra tạo sự xa lạ. Tôn giáo thay vì đưa mọi người gần với Chúa hơn, thì lại đưa tôn giáo ra làm mọi người xa cách hơn. Tôi nghĩ là Thượng Đế, hay Thiên Chúa ở trên Trời nghe chuyện như vậy thì buồn lắm! Cho nên làm sao cho dù mình là Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Hòa Hảo, Cao Đài, chúng ta đều có bổn phận sống tốt lành và giúp cho người khác. Đó là điều quan trọng nhất. Làm sao mình vượt qua biên giới của tôn giáo, vượt qua biên giới của đạo này, đạo kia. Dù tôi là đạo gì, tất cả chúng ta đều là con của Thiên Chúa. Tất cả mọi tôn giáo đều dạy chúng ta ăn ngay, ở lành, sống cho tốt đẹp, sống cho bình an. Đó là giấc mơ của tôi. Khi nguồn sức mạnh của Công giáo là Thánh lễ, khi Thánh lễ hợp nhất với Chúa rồi, nhưng không phải hiệp nhất với Chúa rồi, mình trở nên tách biệt với những tôn giáo khác, tách biệt với xã hội, tách biệt với nhóm này, nhóm kia, ..., mà mình thấy rằng là mình được Chúa dạy đem tin mừng đến cho người khác ra sao?

Trong sách thánh thư Mathew 25, Chúa nói: "Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy." Chúa đâu có nói vì ta là người Công giáo, các con làm thế này, thế kia cho ta, ta là người Tin lành, các con làm thế này, thế kia cho ta, ta là Phật giáo, các con làm thế này thế kia cho ta. Chúa chỉ nói là ta đói, ta khát, ta trần truồng, ta rách rưới, ta ở trong lao tù, ta ở trong nhà thương, ... Khi chúng ta giúp cho nhưng người trong hoàn cảnh như vậy, thì dù mình là tôn giáo gì đi nữa, mình đang làm theo thánh ý Chúa, như là con cái của Chúa.

12 giờ trưa, mọi người ăn trưa và thưởng thức văn nghệ. Có sự góp mặt của các ca sĩ: Thiên Tôn, Kim Thúy, Lam Anh, Huy Tuấn , Minh Khoa.

Chương trình tiếp tục lúc 1 giờ trưa với sự giảng thuyết về "Thánh thể- nguồn mạch và sức sống của hội thánh" của linh mục Mathew Nguyễn Khắc Hy. Linh mục Anthony Đào Quang Chính giảng thuyết về "Phục hưng Thánh Thể trong đời sống giáo xứ" lúc 1:35 đến 2:20. Sau đó, là giờ khấn lòng Chúa Thương Xót.

Lúc 3 giờ trưa, Thánh lễ đại trào do Đức Cha Marc V. Trudeau, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Los Angeles, chủ tế và giảng thuyết.

Từ 4:45 đến 6:30 chiều, chầu Thánh Thể , Hát Ca ngợi, Hôn Kính Thánh Tích và Cầu Nguyện Chữa Lành.

Ý nghĩa của Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót: vào năm 1931, Chúa hiện ra với thánh nữ Faustina trong một thị kiến. Thánh nữ nhìn thấy Chúa Giêsu mặc một chiếc áo trắng với cánh tay phải giơ lên như đang chúc lành. Tay trái của Ngài đụng vào áo nơi trái tim, nơi mà hai ánh sáng chiếu tỏa ra, một tia màu đỏ và một tia màu trắng lạt. Thánh nữ nhìn không chớp mắt thẳng vào Chúa trong thinh lặng, linh hồn thánh nữ tràn ngập lòng kính sợ, nhưng cũng tràn đầy niềm vui khôn tả. Chúa Giêsu nói với thánh nữ:

- Hãy vẽ một bức ảnh theo mẫu thức mà con nhìn thấy, kèm theo giòng chữ: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Cha mong ước bức ảnh này được tôn kính, trước hết, tại nguyện đường của con, sau đó, ở khắp nơi trên thế giới.

Cha mong ước ngày Chúa Nhật thứ nhất sau Lễ Phục Sinh là ngày Lễ Kính Lòng Thương Xót.

Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn linh mục Nguyễn Tất Hải:

Kiều Mỹ Duyên: Xin Cha cho biết cảm nghĩ của Cha về đại hội Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót hôm nay?

Linh mục Nguyễn Tất Hải: Các giáo dân từ khắp nơi đến tham dự đại hội làm cho tất cả chúng tôi rất cảm động. Chúng ta đã trãi qua cơn đại dịch, vì thế con người chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Khi tổ chức đại hội trở lại từ năm 2022, lúc đầu chúng tôi không nghĩ rằng sẽ có nhiều người đến. Trước đây khi tổ chức đại hội ở đại học Caltech Long Beach có 5,000 người tham dự. Sau đó vì dịch, không nghĩ sẽ có thể tổ chức đại hội được nữa. Tuy nhiên, khi tổ chức ở nhà dòng, nhiều người vẫn đến. Trước hết họ đến vì lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, vì lòng thương xót của Chúa và đồng thời cũng là lòng yêu mến đối với nhà dòng Chúa Cứu Thế. Đây là niềm vui, đem lại sự khích lệ cho các anh em. Nhà dòng vẫn tiếp tục tổ chức đại hội Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót. Nhà dòng Chúa Cứu Thế đi tiên phong trong vấn đề cổ võ suy tôn lòng Chúa thương xót kể từ năm 2001. Thật sự Thiên Chúa yêu thương nhà dòng rất nhiều. Mọi người tiếp tục đến, ngay cả những người đau yếu, ngồi trên xe lăn mặc dù ở đây không rộng rãi như ở Caltech Long Beach. Đó là niềm vui cho tất cả mọi người hiện diện, đặc biệt đối với nhà dòng.

Đại hội Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót lần 24 ngày 7/4/2024 tại Đền Lòng Chúa Thương Xót, Long Beach kết thúc tốt đẹp. Mọi người ra về trong lòng thanh thản, sống lời chúa: "Con vẫn tín thác vào tình thương xót Chúa, bởi vì Chúa là Đấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Chúa mà bị thất vọng".

Chúa xót thương nhân loại, chịu đóng đinh để cứu rỗi con của Ngài. Mong chúng ta xót thương mọi người chung quanh, hãy sống yêu thương và tha thứ.

– Kiều Mỹ Duyên