EMS Họp Báo Giới Thiệu Các Tổ Chức Cộng Đồng Nhận Giải Thưởng James Irvine Foundation Năm 2024

SAN FRANCISCO, California (VB) – Vào trưa ngày Thứ Ba 26 tháng 3 2024, tổ chức Phục Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (Ethnic Media Services -EMS) đã có buổi họp báo qua zoom với giới truyền thông cộng đồng sắc tộc. Chủ đề của buổi họp báo là nhằm vinh danh những nhà lãnh đạo tổ chức cộng đồng vừa vinh dự nhận giải thưởng James Irvine Foundation Leadership Award năm 2024. Những tổ chức được công nhận vì những đóng góp trong việc giải quyết những vấn đề lớn của California hiện nay.



James Irvine Foundation https://www.irvine.org/ là một tổ chức tư nhân, độc lập, được thành lập vào năm 1937. Mục tiêu quan trọng nhất của tổ chức này là hướng tới một California nơi tất cả người lao động có thu nhập thấp đều có khả năng thăng tiến về mặt kinh tế. Tổ chức đã cung cấp khoản tài trợ $180.3 triệu trong năm 2023 cho các tổ chức hoạt động cộng đồng ở California.

Hàng năm, James Irvine Foundation trao giải thưởng cho những nhà lãnh đạo đưa ra những giải pháp hiệu quả cho những thách thức ảnh hưởng đến hàng triệu người dân California. Giải thưởng chứng minh rằng những sự thay đổi cần thiết đều có khả năng thực hiện được bất chấp vấn đề khó khăn đến cỡ nào.



Các diễn giả chính trong buổi họp báo:

- Héctor Camacho Jr. và Elizabeth Baham của Reach University, trong lĩnh vực phát triển đội ngũ giáo viên.

- Brian Poth và Nick Vargas của The Source LGBT + Center, trong lĩnh vực quyền của người đồng tính.

- Manjusha Kulkarni của AAPI Equity Alliance, trong lĩnh vực quyền của người gốc Á.

- Michele Siqueiros của Campaign for College Opportunity, trong lĩnh vực bình đẳng giáo dục.

- Blanca Meléndrez và Amina Sheik Mohamed của UC San Diego ACTRI Center for Community Health, trong lĩnh vực quyền của người nhập cư.

- Cindy Downing, đại diện The James Irvine Foundation



Trong phần trình bày của mình về Reach University, Héctor Camacho Jr. và Elizabeth Baham cho biết California đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng giáo viên, đang tuyển dụng thêm 10,000 giáo viên, trong khi 20% thầy cô giáo dự định rời đi trong ba năm tới. Nhiều trường hiện phải sử dụng những giáo viên tạm thời.

Đối với bà Elizabeth, phải đến khi học đại học bà mới được dạy bởi một giáo sư người da đen như bà. Từ đó, bà nghĩ đến việc tạo điều kiện cho mọi sắc tộc đều có thể tham gia vào đội ngũ giáo viên. Năm 2015, bà tham gia Reach University, một tổ chức giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở California bằng cách hợp tác với các trường học để đào tạo giáo viên bằng những phương pháp linh động hơn.

Héctor Camacho Jr. thời còn trẻ từng thích nghề đi dạy, nhưng không biết làm sao để trả tiền học. Sau 9 năm và với hơn $100,000 tiền nợ sinh viên, cuối cùng ông cũng trở thành một giáo viên. Từ đó, ông quyết tâm hỗ trợ những người đi sau có cùng nguyện vọng vượt qua những rào cản tương tự. Ông tham gia Reach University vào năm 2022. Cùng với bà Elizabeth, ông Hector mở rộng phạm vi hoạt động của tổ chức trên toàn tiểu bang. Reach University nhận nguồn tài trợ của liên bang để duy trì các chương trình đào tạo giáo viên có giá cả phải chăng. Với chương trình đào tạo linh động, Reach University hướng tới đào tạo một đội ngũ giáo viên phản ánh sự đa dạng sắc tộc tại các trường học California.



Brian Poth và Nick Vargas của The Source LGBT + Center kể lại câu chuyện của chính bản thân mình. Họ là những người đồng tính, lớn lên ở thị trấn nông thôn Visalia miền Trung California; nhưng cả hai đều cảm thấy mình không được xã hội chấp nhận. Họ phải bỏ xứ ra đi, tìm đến sống ở những thành phố lớn như San Francisco để không bị kỳ thị.

Cũng từ kinh nghiệm của cá nhân, Poth và Vargas quyết định hợp tác để giúp đỡ cộng đồng LGBT+ ở khu vực bảo thủ miền Trung California. Mục tiêu của họ là những người đồng tính tại đây phải được đối xử công bằng, vẫn có thể sống tại nơi mình lớn lên. Họ thành lập Trung Tâm LGBT+ The Source vào năm 2016, hiện nay là trung tâm LGBT lớn nhất ở khu vực miền Trung giữa Sacramento và Los Angeles. Trung tâm đã cung cấp dịch vụ cho hơn 24,000 người đồng tính chỉ riêng trong năm 2023; với hơn 30 chương trình trong đó có phòng ngừa và hỗ trợ HIV, các chương trình về văn hóa, cộng đồng…



Bà Manjusha Kulkarni của AAPI Equity Alliance kể lại câu chuyện của chính mình về lịch sử kỳ thị người gốc Á tại Mỹ. Cha mẹ của Manjusha Kulkarni, hai bác sĩ gốc Ấn Độ sống ở Alabama, đã từ Ấn Độ sang Mỹ sinh sống khi bà mới hai tuổi. Khi còn là một thiếu nữ, Kulkarni đã chứng kiến mẹ mình nộp đơn kiện tập thể, chống lại chính quyền tiểu bang về các chính sách phân biệt đối xử đối với các bác sĩ không phải người da trắng.

Kinh nghiệm này đã gieo mầm cho những hoạt động tích cực của Kulkarni nhằm chống lại tệ nạn kỳ thị sắc tộc. Bà theo đuổi ngành luật về quyền công dân. Bà bắt đầu trở thành lãnh đạo AAPI Equity Alliance từ năm 2017. Đây là một tổ chức liên minh gồm hơn 40 tổ chức, phục vụ 1.6 triệu người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương ở Los Angeles và các vùng phụ cận; giúp cư dân gốc Á đối mặt với sự phân biệt đối xử, cũng như hỗ trợ về sức khỏe tâm thần, thúc đẩy thay đổi chính sách và pháp lý.

Bà cũng là người đồng sáng lập của Stop AAPI Hate, một liên minh quốc gia thu thập dữ liệu và chống lại nạn phân biệt chủng tộc nhắm vào người Mỹ gốc Á. Bà nhắc lại tệ nạn kỳ thị người gốc Á tăng mạnh trong thời ông Donald Trump là tổng thống Hoa Kỳ. Bà cũng nhắc lại những lời lẽ kỳ thị mới đây của ông Trump, thí dụ như “di dân không phải là người”, hay “di dân đang đầu độc dòng máu của người Mỹ”… Bà cho rằng nếu ông Trump trở thành tổng thống vào cuối năm nay sẽ là một thảm họa đối với những cộng đồng di dân. Bà kêu gọi cử tri gốc Á hãy bảo vệ chính mình bằng lá phiếu cử tri.



Trong phần phát biểu của mình, bà Michele Siqueiros cho biết Campaign for College Opportunity chú trọng vào vấn đề bình đẳng trong giáo dục. Hồi còn nhỏ, bà chứng kiến người mẹ của mình là một người nhập cư làm nghề thợ may, phải vật lộn với những khó khăn về kinh tế. Là người đầu tiên trong gia đình vào đại học, bà nhận ra rằng mình kiếm được nhiều tiền hơn cả cha mẹ mình cộng lại. Từ đó, bà tham gia vào nhiều hoạt động để khuyến khích người dân thuộc mọi thành phần sắc tộc cố gắng học để có được mảnh bằng cử nhân.

Trong 20 năm hoạt động với Campaign for College Opportunity, bà Michele đã ủng hộ các chính sách tạo điều kiện dễ dàng cho người dân Mỹ tốt nghiệp đại học. California sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu khoảng 1.65 triệu người đi làm có bằng đại học vào năm 2030; do đó vai trò của tổ chức trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tổ chức đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ cộng đồng người gốc Latin, người da đen, người Mỹ bản địa... để nâng cao tỉ lệ người dân tốt nghiệp đại học trong cộng đồng.



Blanca Meléndrez và Amina Sheik Mohamed của UC San Diego ACTRI Center For Community Health cho biết Quận Hạt San Diego là nơi sinh sống của rất nhiều người nhập cư và tị nạn từ gần 115 quốc gia. Tuy nhiên, những cộng đồng này đang phải đối mặt với sự chênh lệch đáng kể trong việc tiếp cận các cơ hội chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, nhà ở, giáo dục, việc làm… Tại Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng của UC San Diego, Blanca và Amina trong vai trò lãnh đạo đã thúc đẩy những thay đổi, tạo điều kiện dễ dàng cho những cộng đồng di dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Tổ chức còn giúp đỡ cho khoảng 50,000 gia đình người nhập cư về vấn đề thực phẩm. Có nhiều gia đình di dân cha mẹ dù có việc làm toàn thời gian, nhưng vẫn không đủ để nuôi con, cho nên vẫn cần sự giúp đỡ. Vào năm 2017, Amina sáng lập tổ chức Refugee Health Unit nhằm hỗ trợ y tế cho các gia đình di dân. Tổ chức này cần có được sự hỗ trợ của cộng đồng cư dân địa phương để tiếp tục các dịch vụ giúp đỡ di dân của mình.



Bà Cindy Downing đại diện cho The James Irvine Foundation cảm ơn những cá nhân và tổ chức nhận giải thưởng trong năm nay, vì những cống hiến quí báu để phục vụ cho các cộng đồng cư dân California.



Một thông điệp chung được các diễn giả gởi đến mọi người dân Hoa Kỳ: năm nay là năm bầu cử. Nhiều giá trị truyền thống của quốc gia đang bị đe dọa, trong đó có nạn thù ghét di dân, kỳ thị sắc tộc, kỳ thị giới tính... Mỗi người dân, đặc biệt là giới trẻ hãy tận dụng lá phiếu của mình để bảo vệ nền dân chủ và những giá trị tốt đẹp của nước Mỹ trong tương lai. (VB)