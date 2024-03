Vì Sao Nhiều Dân Biểu Và Nghị Sĩ Cộng Hòa Rũ Áo Ra Đi?

Vào cuối tháng 4, Cộng Hòa sẽ chỉ còn giữ 217 ghế ở Hạ Viện so với 213 ghế trong tay Dân Chủ. Cơ cấu hiện tại của Hạ viện khiến Đảng Cộng Hòa gần như không còn chỗ dựa để giải quyết những sự vắng mặt không thể tránh khỏi do bệnh tật, du lịch chậm trễ, đám cưới, đám tang và những sự kiện không lường trước được có thể khiến các thành viên của họ không thể bỏ phiếu.

Các nhà lập pháp đã chán ngấy Quốc Hội thứ 118, mặc dù mới đi được hơn nửa chặng đường. Hạ Viện hiện tại bắt đầu bằng cuộc tranh cãi kéo dài 15 vòng để bầu chủ tịch. Năm đầu kết thúc với việc Đảng Cộng Hòa ở New York trục xuất thành công George Santos (Cộng Hòa, New York), và với việc đảng Cộng Hòa bỏ phiếu tiến hành cuộc điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden, một chuyện ruồi bu. Giữa hai thời điểm là những cuộc tranh chấp về trần nợ và việc chính phủ đóng cửa. Sau khi McCarthy đưa ra một cuộc bỏ phiếu để cứu đất nước khỏi tình trạng đóng cửa, Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa, Florida) đã lãnh đạo một nhóm gồm 8 dân biểu cực hữu lật đổ ông ta khỏi quyền lực, gây ra một cuộc chiến toàn diện từ những đảng viên Cộng Hòa đầy tham vọng để kế nhiệm ông ta. Sau cùng, một dân biểu ít được biết đến Mike Johnson (Cộng Hòa, Louisiana), đã giành chiến thắng nhưng phải đối mặt với nhiều vấn đề tương tự như người tiền nhiệm của ông.

