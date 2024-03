Nga Treo Cờ Rũ Quốc Tang, 4 Can Phạm Bị Buộc Tội Khủng Bố

Hoa và nến tưởng niệm được đặt bên ngoài Hí viện Tòa Thị Chính Crocus, ngoại ô Moscow. (Nguồn:YouTube)

Nga treo cờ rũ quốc tang một ngày, và kết án 4 can phạm được cho là những kẻ khủng bố đã xả súng bắn chết hàng trăm người tại một buổi hòa nhạc ở ngoại ô Moscow; đây là vụ tấn công nguy hiểm nhất ở Nga trong hai thập niên qua, theo Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Chủ Nhật (24/3) là ngày quốc tang sau khi thề sẽ trừng phạt tất cả những kẻ đứng sau vụ tấn công khiến 137 người chết, trong đó có 3 trẻ em, và khiến 182 người khác bị thương.

Hơn 100 người vẫn còn nằm trong bệnh viện, một số người đang trong tình trạng nguy kịch. Đoạn clip cho thấy Putin đang u sầu thắp nến trong nhà thờ tại dinh thự ở ngoại ô Moscow để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong vụ khủng bố.

Người dân đã đặt hoa tại Hí viện Tòa Thị Chính Crocus, hí viện có 6,200 chỗ ngồi ở ngoại ô Moscow. Ngay trước khi ban nhạc rock thời Liên Xô Picnic biểu diễn bản hit “Afraid of Nothing,” 4 kẻ có vũ trang xông vào và bắt đầu xả súng vào mọi người.

Nhà Nước Hồi Giáo (Islamic State) đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng Putin chưa công khai đề cập nhóm phiến quân Hồi giáo này, mà chỉ cho rằng những kẻ tấn công đã cố gắng trốn sang Ukraine. Putin nói rằng một số người ở “phía Ukraine” đã giúp đỡ những kẻ khủng bố trốn sang bên kia biên giới.

Ukraine đã phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ tấn công.

Hôm Chủ Nhật (24/3), Tòa án Quận Basmanny của Moscow đã buộc tội 4 can phạm với các hành vi khủng bố liên quan đến vụ tấn công, bao gồm Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni và Muhammadsobir Fayzov, theo kênh Telegram chính thức của tòa án.

4 can phạm được truyền thông Nga xác định là công dân của nước cộng hòa Tajikistan thuộc Liên Xô cũ sống ở Nga, và sẽ bị giam giữ trong thời gian chờ xét xử cho đến ngày 22/5. Ba trong số bốn người đã thừa nhận tất cả các cáo buộc.

Vụ việc hôm thứ Sáu (22/3) là vụ tấn công đẫm máu nhất trên lãnh thổ Nga từ lúc trường học Beslan bị bao vây năm 2004, khi các phần tử Hồi giáo cực đoan đã bắt giữ hơn 1,000 người làm con tin. Trong vụ đó, hơn 300 người đã chết, có hơn một nửa là trẻ em.

Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội Đồng An Ninh Nga, cho biết Nga sẽ truy lùng những kẻ đứng sau vụ xả súng chết người này, bất kể đó là ai và đến từ đâu. Trước đây, ông từng đề cập đến sự cần thiết của “lấy mạng trả mạng,” và một số nhà lập pháp đã bắt đầu thảo luận về việc liệu có nên tái áp dụng án tử hình hay không.

Trên khắp Moscow, các biển quảng cáo đều đồng loạt hiển thị hình một ngọn nến cùng dòng chữ “Chúng ta tiếc thương.” Nhiều quốc gia trên thế giới cũng bày tỏ sự kinh hoàng trước vụ tấn công và gửi lời chia buồn tới người dân Nga.

Putin cho biết 11 người đã bị bắt giữ, trong đó có 4 can phạm. Chúng đã trốn khỏi hí viện và tìm đường tới vùng Bryansk, cách Moscow khoảng 340 km về phía tây nam. Tổng thống Nga cho hay: “Chúng cố gắng lẩn trốn và chạy về phía Ukraine. Theo dữ liệu sơ bộ, phía Ukraine có kẻ chuẩn bị sẵn đường cho chúng vượt biên sang bên đó.”

Cơ quan An Ninh Liên Bang Nga (FSB) cho biết các tay súng có đường dây liên lạc ở Ukraine, và đã bị bắt gần biên giới.

Nhà Nước Hồi Giáo (IS), nhóm phiến quân từng tìm cách kiểm soát các vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria, tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một tuyên bố trên Telegram từ cơ quan Amaq. Tối thứ Bảy (23/3), IS đã công bố trên kênh Telegram đoạn phim về vụ tấn công.

Trong đoạn clip được đăng bởi các phương tiện truyền thông Nga và các kênh Telegram có quan hệ mật thiết với Điện Kremlin, một trong những can phạm cho biết hắn đã được trả tiền để thực hiện vụ tấn công. Khi được hỏi lý do tại sao, hắn đáp: “Vì tiền.” Can phạm khai hắn được hứa hẹn sẽ nhận được nửa triệu rúp (hơn 5,000 MK).

Tòa Bạch Ốc cho biết vào đầu tháng này, chính phủ Hoa Kỳ đã chia sẻ thông tin với Nga về một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch ở Moscow, và đưa ra khuyến cáo công khai cho công dân Hoa Kỳ ở Nga vào ngày 7 tháng 3. Tòa Bạch Ốc cũng cho biết IS là bên duy nhất chịu trách nhiệm về vụ tấn công hí viện.

Phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ Adrienne Watson nói: “Ukraine không hề có liên quan gì đến vụ này.”