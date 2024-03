Sẵn Sàng Cho Hai Mùa Xuân & Hè! PECHANGA Resort Casino Loan Báo Mở Cửa Ốc Đảo Hồ Tắm Rộng 4.5 Acre Vào Ngày 11 Tháng Ba, Đón Tiếp Mùa Vui Đùa Trong Nước

-- Khách thỏa chí vẫy vùng tại Quần Thể Hồ Tắm The Cove của Pechanga có diện tích rộng bằng 5 Sân Football --

Vừa đúng thời điểm mọi người nghỉ kỳ Spring Break vào Tháng Ba này, một trong những quần thể hồ tắm phong thái resort rộng nhất tại một trong những cơ sở resort/casino lớn nhất trong nước sẽ mở cửa đón tiếp mùa vui đùa trong nước vào Thứ Hai, 11 Tháng Ba. Năm nay, khách vui chơi hồ tắm mọi nơi đều sẽ có thể tới tận hưởng môi trường như-một-ốc-đảo của The Cove, với diện tích rộng bằng năm sân football. Ban Quản Lý khu The Cove của Pechanga Resort Casino thực hiện thẻ dùng trong ngày cho những vị khách không-thuê-phòng-khách sạn và để những vị này được thuê 'lều - cabana' cùng 'giường nằm - daybed'. Và đối với những vị khách có phòng ở khách sạn Pechanga hay Temecula Creek Inn, hoặc đậu xe ở khu Pechanga RV thì cũng vậy. Giá thẻ dùng trong ngày là $50 cộng thuế cho những vị không thuê phòng. Có thể mua thẻ ở khu 'check in' của The Cove. Cả khách có-thuê cùng không-thuê phòng khách sạn đều có thể đặt thuê trước 'lều - cabana' cùng 'giường nằm - daybed' bằng cách gọi số (888) 732-4264. Giá thuê 'lều - cabana' cùng 'giường nằm - daybed' khác nhau tùy ngày trong tuần và tùy vào có hay không.

Quần thể hồ tắm The Cove rộng 4.5 acre của Pechanga Resort Casino có diện tích bằng với năm sân football Mỹ. Khách có thể tận dụng bốn hồ tắm, hai Spa, hai cầu trượt nước ngoằn ngoèo, 27 'lều - cabana', sáu 'giường nằm - daybed' rộng quá khổ đặt ngay ven bờ hồ tắm chính, một quán bar bơi-tới-được với 18 ghế ngồi dưới mặt nước cùng những 'thềm hồ cạn trong hồ - Baja Ledge'.

Hồ tắm chính rộng 7,500 sqft có quán bar bơi-tới-được, nơi các bartender pha chế những ly rượu tươi mát nhất, ngọt ngào tuyệt vời nhất bên hồ. Hồ tắm chính của The Cove dành cho khách 21 tuổi trở lên. Khu gia đình có sáu 'lều - cabana' chung quanh và hai cầu trượt nước ngoằn ngoèo đổ nước vào vùng nước sâu của hồ tắm rộng 4,358 sqft này.

Rất nhiều vị khách vui vẻ biểu lộ sự hứng thú của mình với thực đơn các món ăn thức uống của The Cove. Có những ly cocktail đặc biệt, cùng các món nhiều người đã thử qua rồi thấy quả là yêu thích tại hai quầy bar của The Cove –một ở khu lounge và một là quán bar bơi-tới-được– cũng như từ các nhân viên phục vụ có mặt khắp chỗ trong khu vực. Những món ăn bên-hồ-tắm được yêu chuộng gồm burger, khoai tây chiên, 'nachos', cánh gà, rau trộn, sandwich, và lẽ dĩ nhiên là không thể thiếu các món cà-rem ngon hết biết.

Nếu mô tả bằng con số thì:





- Diện tích của The Cove là 4.5 acre. Nghĩa là rộng bằng 5 sân football gộp lại.

- 4 hồ tắm. Hồ tắm chính dành cho người 21 trở lên và là hồ lớn nhất với diện tích 7,500 sqft. Hồ tắm gia đình rộng 4,358 sqft.

- 2 cầu trượt nước ngoằn ngoèo ở hồ tắm gia đình

- 18 ghế ngồi dưới mặt nước tại quán bar bơi-tới-được ở hồ tắm chính

- 27 'lều - cabana' & 6 'giường nằm - daybed'

Kể từ khi khai trương vào năm 2019, The Cove đã rõ ràng là một địa điểm như-một-ốc-đảo quen thuộc vô cùng được ưa chuộng cho khách mừng sinh nhật, mở 'tiệc tặng quà cô dâu - bridal shower', và dĩ nhiên cũng cho những ai chỉ đơn giản muốn hưởng thụ mặt trời Nam Cali một cách điệu nghệ. Tìm một miếng gì để ăn hay một ly gì uống cho đã khát ở The Cove thì quá dễ dàng thuận tiện, với những nhân viện phục vụ các 'Lều - Cabana' luôn sẵn sàng gần bên, cũng như dịch vụ phục vụ bên hồ tắm ngay tại 'ghế ngả lưng - lounger' của quý vị hay ở quầy món ăn nằm ngay trong khu quần thể hồ tắm.

Bên trong quần thể The Cove, khách cũng sẽ tìm thấy nhiều 'hố đốt lửa - fire pit' tối tân, lý tưởng để ngồi cạnh nhâm nhi nước giải khát, các 'ngăn tủ đựng đồ - locker' cho nam/nữ giới và những phòng thay quần áo, nhà hàng Coveside Grill nằm ngay cạnh, những 'lều - cabana' sang trọng phục vụ món ăn thức uống theo ý riêng của khách, và một thảm cỏ xanh mịn màng rộng 26,140 sqft cho các chương trình hoạt động riêng tư.

Những thông tin quan trọng khác:



- Khách thuê phòng khách sạn Pechanga dùng The Cove – miễn phí

- Thẻ dùng trong ngày cho Khách Không-thuê-phòng khách sạn – $50

- Khách thuê chỗ Pechanga RV và phòng khách sạn Temecula Creek Inn dùng The Cove – thẻ dùng trong ngày $30

- Tiền thuê 'lều - cabana' & 'giường nằm - daybed' – giá tùy ở ngày trong tuần hay cuối tuần, và tùy vào có hay không.

Muốn biết thêm thông tin về The Cove, xin vào thăm www.pechanga.com/indulge/the-cove hay gọi 951-770-8457.

Về Pechanga Resort Casino