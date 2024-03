EMS Họp Báo Giới Thiệu Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Đặt Cọc Cho Những Người Mua Nhà Lần Đầu

Trang mạng CalHFA



SAN FRANCISCO, California (VB) – Vào trưa ngày Thứ Ba 12 tháng 3 2024, tổ chức Phục Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (Ethnic Media Services -EMS), kết hợp với California Black Media đã có buổi họp báo qua zoom với giới truyền thông cộng đồng sắc tộc. Chủ đề của buổi họp báo là giới thiệu chương trình hỗ trợ tiền đặt cọc mua nhà dành cho những người mua nhà lần đầu tiên của Cơ Quan Tài Chính Nhà Ở California (CalHFA).



Các diễn giả chính trong buổi họp báo:

Eric Johnson, phụ trách thông tin của phòng Truyền Thông và Tiếp Thị, CalHFA.

Maeve Elise Brown, Sáng Lập Viên & Giám Đốc Điều Hành, Housing and Economic Rights Advocates (HERA)

Ria Cotton-Landry, chủ nhân của công ty địa ốc Ria Cotton Realty



Việc sở hữu một ngôi nhà thường là bước cơ bản để hầu hết các gia đình xây dựng một nguồn tài chính mang tính kế thừa thực sự, tạo ra sự thịnh vượng cho các thế hệ tiếp nối. Sở hữu một ngôi nhà không chỉ là một nguồn tài chính; nó còn mang lại cho gia đình sự ổn định, một cơ hội tốt hơn cho các vấn đề sức khỏe và giáo dục.



Để hỗ trợ nhiều gia đình trong việc theo đuổi giấc mơ sở hữu ngôi nhà cho các thế hệ, Cơ Quan Tài Chính Nhà Ở California (CalHFA) đang khởi động California Dream For All Shared Appreciation Loan Program, một chương trình hỗ trợ tài chính mua nhà dành cho các cư dân California hội đủ điều kiện. Mục tiêu cụ thể của chương trình là hỗ trợ tiền đặt cọc cho những người mua nhà thế hệ đầu tiên, đa số thuộc các cộng đồng da màu cần được sự hỗ trợ.

Số liệu từ cơ quan điều tra dân số Hoa Kỳ cho thấy vào năm 2022, tỉ lệ người da đen ở Mỹ sở hữu nhà là 45%, so với con số 74.4% của người da trắng.



Thống kê cho thấy người da đen có chi phí trả nợ tiền nhà chiếm 66% thu nhập, trong khi người da trắng là 58%. Khi đi mua nhà, người da đen có điểm tín dụng trung bình là 695, so với người da trắng là 751. Điều này cho thấy cộng đồng người gốc Phi nói riêng và da màu nói chung có cơ hội sở hữu nhà thấp hơn nhiều so với người da trắng.



Trong phần trình bày của mình, ông Eric Johnson cho biết CalHFA thực hiện chương trình này để hỗ trợ cho những người mới mua nhà lần đầu, và là thế hệ đầu tiên trong gia đình đi mua nhà. Có rất nhiều người thuộc diện này có công việc tốt, thu nhập ổn định, nhưng vẫn không thể mua nhà được ở California vì không có tiền đặt cọc. Đa số họ thuộc cộng đồng gốc Phi, Latin.



Thông tin về chương trình có đầy đủ trên trang web https://www.calhfa.ca.gov/dream/ . Một vài điểm chính cần lưu ý như sau:

- Điểm nổi bật nhất của chương trình là cho mượn lên tới 20% cho khoản trả trước khi mua nhà, nhưng không vượt quá 150,000 USD.

- Chừng nào thì người được cho mượn sẽ trả lại tiền? Đó là khi căn nhà được bán đi hoặc sang nhượng cho người khác. Người mượn sẽ trả lại toàn bộ số tiền mượn, cộng thêm 20% giá trị tăng thêm của căn nhà giữa thời điểm bán và thời điểm mua.

- Người mua nhà đủ điều kiện phải nộp đơn để xin được nhận voucher (tiền đặt cọc). Việc bốc thăm ngẫu nhiên sẽ chọn ra những người đăng ký có may mắn được nhận voucher, chứ không phải là ưu tiên cho người nộp đơn trước.





1- Điều kiện để được tham gia chương trình:

- Một người vay phải là người mua nhà thế hệ đầu tiên.

- Tất cả người vay phải là người mua nhà lần đầu.

- Người vay phải là cư dân California.

- Thu nhập của người vay phải nằm trong giới hạn thu nhập của CalHFA đối với khu vực mua nhà. Thí dụ, cho năm 2024, giới hạn thu nhập cho người mua nhà ở Los Angeles là $155,000, ở Quận Cam là $202,000; ở San Diego là $185,000; Quận Santa Clara là $287,000…





2- Sau khi biết là mình đã hội đủ điều kiện, bước tiếp theo đối với những người muốn tham gia chương trình là:

- Làm việc với một công ty cho vay được CalHFA chuẩn thuận để cung cấp chương trình Dream For All.

- Làm việc với công ty cho vay để xác định những gì cần làm để có được thư chấp thuận trước (lender pre-appoved letter). Lá thư này là điều kiện cần thiết để đăng ký chương trình rút thăm nhận voucher vào Tháng Tư.

- Tham gia khóa học Dream For All (kéo dài 1 giờ). Khóa học này được tổ chức online và miễn phí. Hãy vào trang web www.calhfadreamforall.com để ghi danh và tìm hiểu thêm chi tiết.





3- Thu thập chứng từ cần thiết để đăng ký tham gia chương trình:

- Thư chấp thuận trước của người cho vay chương trình DFA.

- Giấy tờ cá nhân: passport, bằng lái xe, ID do chính phủ cấp, ID quân đội, thẻ thường trú nhân…

- Bằng chứng về địa chỉ cư trú hiện tại: ID chính phủ, hóa đơn điện nước, hóa đơn điện thoại, hóa đơn bảo hiểm…



Có thể xem video dưới đây để tìm hiểu các bước cần chuẩn bị:

https://www.youtube.com/watch?v=KLOrMmTP6FQ

Thời hạn bắt đầu nhận đơn đăng ký là trong Tháng Tư; việc bắt đầu rút thăm ngẫu nhiên sẽ diễn ra sau khi thời hạn nhận đơn kết thúc. CalHFA khuyên những người hội đủ điều kiện nên bắt đầu xúc tiến các bước chuẩn bị ngay bây giờ để kịp thời gian. (VB)