Lớp Hội Họa “Circle Và Draw All You Can”.

Chào mừng quý vị yêu nghệ thuật và sáng tạo! Tôi, nghệ sĩ giảng dạy Hiep Nguyen, rất hứng khởi thông báo về chuỗi các lớp hội họa đặc biệt - chương trình Hội Họa Circle và Draw All You Can. Hãy tham gia cùng chúng tôi mỗi Thứ Tư, tuần 2 va 4 hàng tháng, từ 2:30 chiều đến 4:00 chiều tại Trung Tâm Cộng Đồng Clever Care, 9600 Bolsa Avenue, Suite D, Westminster.Những buổi học này không chỉ là về đường nét và màu sắc, mà còn mở ra một hành trình đáng yêu với câu chuyện, tạo ra những kí ức bền vững và xây dựng mối quan hệ ý nghĩa. Hãy đưa gia đình của bạn đến trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt này, nơi không chỉ học về nghệ thuật mà còn kết nối qua sự sáng tạo và khám phá về biểu đạt nghệ thuật.Nhờ đối tác và nhà tài trợ tuyệt vời của chúng tôi, Hội đồng Cho Người Già SoCal, những lớp học này mở cửa miễn phí cho công chúng. Hãy tham gia để trải nghiệm một không gian nghệ thuật đẹp cho gia đình, nơi tiếng cười, màu sắc và câu chuyện hòa quyện một cách kỳ diệu.