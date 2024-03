Tháng Ba ở Sky River với Những Hoạt Động Khuyến Mãi Hào Hứng Tuyệt Vời: Tưng Bừng Khai Trương Humidor - Khu Lounge Đi Đầu Uống Rượu Mạnh và Hút Xì-Gà Và Những Cuộc Xổ Số Hên trúng Một Xe Porsche Macan & Jeep Wagoneer

Sky River Casino hãnh diện thông báo tưng bừng khai trương The Humidor, một khu Lounge uống rượu mạnh và hút xì-gà cho những tay sành điệu trong vùng Sacramento. Khu hưởng thụ thanh lịch này là niềm tự hào mới nhất của sòng bài, hiện đã phô trương tới 18 'bar', nhà hàng và 'lounge' thượng đẳng gồm SR Prime Steakhouse, 32 Brews Street, Dragon Beaux, và khu ẩm thực sinh động The Market.





The Humidor sẽ là nơi thường xuyên thoải mái lui tới cho những ai mà lẽ sống là hưởng thụ những thứ thanh lịch nhất trong đời, với một bộ sưu tầm trên 50 loại rượu mạnh ngon, hiếm luôn được tìm kiếm và đã được tỉ mỉ chọn lựa. Danh sách bộ sưu tầm gồm những nhãn hiệu tên tuổi như Macallan, Pappy Van Winkle Family, WhistlePig, và Louis XIII, mà khách hàng có thể nhấm nháp trong một khung cảnh thật sang trọng, thật tiện nghi.





Cạnh đó, Sky River Casino sẽ vô cùng hào hứng tổ chức những chương trình khuyến mãi đầy kích thích trong Tháng Ba, bảo đảm biếu tặng hai xe hơi! Chương trình khuyến mãi "Bài Bàn Biếu Tặng Xe Porsche Đặc Biệt" mời quý khách tận hưởng không khí sống động của thế giới bài bàn mà cơ may là trúng một xe Porsche Macan đời 2024! Hay là quý vị sẽ có thể "Tung Hoành Dã Ngoại" với một chiếc Jeep Wagoneer đời 2024 mới, mà chỉ cần Kéo Máy hay Chơi Bài Bàn với Thẻ Sky River Rewards Card của mình. Quý vị có thể kiếm vé số trong suốt tháng rồi đến dự cuộc xổ Biếu Tặng Xe Porsche vào ngày Thứ Sáu 29 Tháng Ba và cuộc Xổ ra Xe Jeep Wagoneer vào ngày Thứ Bảy 30 Tháng Ba.





Cộng thêm vào sự hấp dẫn của các cống hiến của Sky River Casino sẽ là 'Quầy Bữa Sáng - The Breakfast Counter', bây giờ sẽ cống hiến mọi điểm tiện nghi của một bữa sáng vào mọi lúc trong ngày. Tọa lạc trong Khu The Market, địa điểm ăn uống phong thái 'nhà hàng kiểu diner' này sẽ phục vụ khách hàng vào mọi lúc trong ngày nhiều chọn lựa ăn sáng khác nhau gồm bữa Million Dollar Stack phong phú, bữa Three Pointer dồi dào, và bữa Chicken Fried Steak phổ thông nhiều người ưa thích. Đi kèm những món ăn này, còn có thật nhiều những ly nước ngon tuyệt sẽ làm tăng thêm cảm nghiệm ăn uống của quý khách, từ các tên hiệu cà-phê đầy hương vị tới những loại nước uống thoang thoảng chất cồn 'mimosa' tươi mát và Bloody Mary.