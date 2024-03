Trường Đại Học Santa Ana được vinh danh

Thông cáo báo chí

(Santa Ana, Calif.) – Trong năm thứ hai liên tiếp, Đại Học Santa Ana (SAC) được trang web giáo dục đại học Intelligent.com vinh danh là một trong những Trường Đại Học Cộng Đồng Tốt Nhất ở California năm 2024 về phẩm chất học tập, tỷ lệ tốt nghiệp, chi phí và nguồn hỗ trợ sinh viên.

Intelligent.com đã đánh giá các trường về học phí, tỷ lệ nhập học, tỷ lệ duy trì và tốt nghiệp, giảng viên và danh tiếng, cũng như các nguồn hỗ trợ sinh viên được cung cấp, sau đó xếp hạng từng trường theo thang điểm từ 0 đến 100. SAC xếp hạng thứ 38 trong số các trường đại học cộng đồng ở California với số điểm 78,21.

Tiến sĩ Annebelle Nery, hiệu trưởng của SAC cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi được công nhận một lần nữa cho sự cống hiến không ngừng của giảng viên, nhân viên và sinh viên của chúng tôi. Đại Học Santa Ana cam kết cung cấp cho sinh viên các chương trình phẩm chất cao đáp ứng nhu cầu học tập và tài chánh của họ để giúp họ thành công và kiếm được mức lương đủ sống.”

SAC cung cấp các chương trình và dịch vụ lấy sinh viên làm trung tâm cho tất cả sinh viên, bao gồm hỗ trợ tài chánh, Trung Tâm Sức Khỏe Thể Chất & Tinh Thần, Trung Tâm Thrive Center, chương trình danh dự và các khóa học danh dự, và chương trình MESA (Toán, Kỹ thuật, Khoa học & Thành tựu),... SAC cũng đang phát triển các chương trình và nguồn hỗ trợ mới cho sinh viên để đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp hiện nay.

Trong học kỳ mùa thu 2025, SAC sẽ khởi động một chương trình Nghiên cứu Phụ Tá Pháp Lý cấp cử nhân, đây sẽ là chương trình đầu tiên thuộc loại này tại bất kỳ trường công nào ở California, theo bà Kim Smith, đồng trưởng Bộ Phận Nghiên Cứu Pháp Lý của SAC. Chương trình mới được thiết kế cho những sinh viên đã có bằng liên kết về Nghiên cứu Phụ Tá Pháp Lý từ một trường được Luật Sư Đoàn Hoa Kỳ (ABA) phê chuẩn, bao gồm chương trình đào tạo phụ tá pháp lý lâu năm của SAC hiện đang cung cấp các chương trình liên kết về nghệ thuật và các chứng chỉ.

SAC cũng đang đạt đến tầm cao mới với chương trình Điều Dưỡng Được Chứng Nhận – Registered Nursing - RN), gần đây đã nhận được "phê chuẩn liên tục" từ Hội Đồng Điều Dưỡng Được Chứng Nhận California (California Board of Registered Nursing - BRN) cùng với "sự chứng nhận liên tục" từ Ủy Ban Chứng Nhận Giáo Dục Điều Dưỡng (Accreditation Commission for Education in Nursing - ACEN). Sự chứng nhận và phê chuẩn có thời hạn tám năm. Với chi phí tương đối thấp của chương trình RN, khoa thường xuyên tiếp nhận hơn 600 người đăng ký mỗi học kỳ và tuyển sinh 60 sinh viên RN mỗi mùa Thu và 40 sinh viên RN mỗi mùa Xuân.