EMS Họp Báo Giới Thiệu Các Khóa Học Chăm Sóc Người Già Được Trả Tiền Của CalGrows

Trang web tiếng Việt của CalGrows.com



SAN FRANCISCO, California (VB) – Vào trưa ngày Thứ Năm 7 tháng 3 2024, tổ chức Phục Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (Ethnic Media Services -EMS), kết hợp với California Department of Aging ( CDA- Bộ Phụ Trách Vấn Đề Lão Hóa) đã có buổi họp báo qua zoom với giới truyền thông cộng đồng sắc tộc. Chủ đề của buổi họp báo là giới thiệu những khóa học cả trên mạng và tại lớp của CalGrows dành cho những người chăm sóc (caregivers) về cách chăm sóc sức khỏe cho người cao niên.



Những khóa học của CalGrows được thực hiện với 9 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Những người chăm sóc có lãnh lương, nếu hội đủ điều kiện có khả năng nhận được đến $6,000 tiền trợ cấp sau khi hoàn tất khóa đào tạo. Các khóa học sẽ kết thúc vào ngày 30/08/2024. Vì vậy, CDA mong các cơ quan truyền thông sắc tộc thông báo tin tức này đến cộng đồng, để những người chăm sóc biết thông tin ghi danh tham gia.



Các diễn giả chính trong buổi họp báo:

- Bà Renita Polk, California Department of Aging.

- Dr. VJ Periyakoil, Giám Đốc của Viện Nghiên Cứu Về Lão Hóa Đại Học Stanford, of Stanford AGE Research Center; Giám Đốc Giáo Dục Đào Tạo Chăm Sóc Giảm Đau (palliative care) của Trường Y Đại Học Stanford.

- Bà Anni Chung, CEO, tổ chức Self-Help for the Elderly (SHE). Tổ chức này chuyên chăm sóc sức khỏe toàn diện cho khoảng 40,000 người cao niên mỗi năm ở khu vực Bắc California, đa số là người nhập cư gốc Á.



Dân số bị lão hóa là một vấn đề lớn của Hoa Kỳ cũng như của California. Dân số trên 60 tuổi của California được dự đoán sẽ tăng nhanh hơn bất kỳ nhóm tuổi nào khác. Đến năm 2030, ước tính 10.8 triệu người dân California sẽ là người cao tuổi, chiếm hơn 1/4 dân số của tiểu bang. Để chăm sóc cho lượng người cao niên này cần khoảng trên 2 triệu người chăm sóc. Đây là một cơ hội việc làm lớn hiện nay và trong tương lai.

Người chăm sóc và nhân viên chăm sóc sức khỏe cho người cao niên tại nhà của California chủ yếu là người da màu và phụ nữ. Họ đóng vai trò trụ cột của hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người cao niên của California.



CalGrows là một chương trình của CDA, cung cấp những khóa học trực tuyến và tại lớp, miễn phí dành cho cả những người chăm sóc được trả lương cũng như không trả lương. Mục đích của các khóa học này nhằm trang bị những kỹ năng thiết thực, có giá trị cho người chăm sóc; đồng thời mở rộng đường thăng tiến nghề nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.



Các chương trình đào tạo trên mạng được thực hiện trên trang web của CalGrows https://www.calgrows.org/caregiver-trainings. Có thể lên trang mạng này tìm các khóa học, chọn theo ngôn ngữ mà mình muốn học. Các khóa học chỉ được thực hiện cho đến ngày 30 tháng 8 2024.

Những điều kiện để tham gia các khóa học của CalGrows:

- Là những người chăm sóc không có bằng cấp (unlicensed cargiver); những hộ lý chăm sóc tại nhà được chứng nhận (HCA); cũng như những trợ lý điều dưỡng được chứng nhận (CNA).

- Sống và đang hành nghề chăm sóc tại California.

- Làm việc tại nhà hoặc trong cộng đồng.

- Cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người lớn tuổi và người khuyết tật

- Là người chăm sóc được trả lương bởi người thuê không thuộc IHSS.

- Là người chăm sóc không lương cho người thân hoặc gia đình



Lưu ý rằng hầu hết những cung cấp dịch vụ thuộc IHSS sẽ không đủ điều kiện tham gia CalGrows, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Những người hiện đang chăm sóc người trong gia đình và người thân không được trả lương có đủ điều kiện tham gia các khóa học và huấn luyện, nhưng không được trả tiền.



Những người chăm sóc sau đây có cơ hội được trả tiền (tối đa $6,000) khi tham dự các học của CalGrows:

- Được tuyển dụng làm nhân viên chăm sóc trực tiếp (DCW- direct care worker) được trả lương trong 60 ngày qua. Ví dụ về DCW: người trợ lý chăm sóc tại nhà (home care aide), điều phối viên chăm sóc hoặc người quản lý chăm sóc, chuyên gia chăm sóc dimentia, người trợ giúp chăm sóc cá nhân không thuộc IHSS…

- Làm việc tại nhà hay trong cộng đồng.

- Phải chăm sóc cho người lớn tuổi và người khuyết tật

- Phải được tuyển dụng bởi một chủ lao động không thuộc IHSS.

- Cư trú tại California.



Trong buổi hội thảo, bà Renita Polk đánh giá cao vai trò của những người chăm sóc tại California trong tình hình dân số đang lão hóa nhanh chóng như hiện nay. Bà khuyến khích những người đang hành nghề chăm sóc nếu hội đủ điều kiện nên tham gia các khóa học miễn phí này để nâng cao kiến thức tay nghề, cũng như có cơ hội được trả tiền cho việc tham gia các khóa học.



Trong phần trình bày của mình, Dr. Periyakoil cho rằng công việc chăm sóc người cao niên sẽ chiếm một tỉ lệ quan trọng trong hệ thống chăm sóc y tế sức khỏe của California trong những năm tới. Tham gia các khóa học này là cơ hội để kiếm việc, đồng thời là cơ hội để thăng tiến đối với những người chăm sóc hiện tại. Hoàn thành những khóa học có chứng nhận này là bước đầu để có thể học lên những nghề được trả lương cao hơn như y tá.



Bà Anni Chung cho biết SHE là một tổ chức cộng đồng phục vụ cho người cao niên, hầu hết là người Mỹ nhập cư gốc Á chỉ biết tiếng mẹ đẻ. SHE bắt đầu hoạt động từ năm 1966, đến nay đang chăm sóc hơn 40,000 người cao niên ở các Quận Hạt San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Alameda, Contra Costa. Bản thân bà đã từng làm việc như một người chăm sóc cho người thân tại nhà, trong thời gian đầu không có nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Do vậy bà biết rằng những khóa học của CalGrows sẽ vô cùng hữu ích, có giá trị cho đội ngũ nhân viên chăm sóc của SHE, đặc biệt khi nó được thực hiện với nhiều ngôn ngữ gốc Á như Hoa, Hàn, Việt. Công việc chăm sóc người cao niên tại nhà là một công việc rất phù hợp cho những người mới nhập cư gốc Á, hiện có nhu cầu ngày càng cao trong các cộng đồng sắc tộc.



Để biết thêm chi tiết về các khóa học, xin tham khảo tại trang mạng https://www.calgrows.org/ . Người gốc Việt có thể chọn ngôn ngữ Vietnamese để đọc. (VB)