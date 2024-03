California khởi xướng cuộc vận động mới “Take on Alzheimer’s”

SACRAMENTO – Hôm nay, Bộ Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, hay CDPH) đã khởi xướng cuộc vận động Take on Alzheimer’s , là cuộc vận động học hỏi và nhận thức nhằm tới tất cả người dân California để nâng cao trí não khỏe mạnh, cung cấp kiến thức về sự khác nhau giữa tuổi già và suy giảm trí nhớ, và cải thiện trò chuyện với người thân và bác sĩ chăm sóc.