LHQ Sẽ Kiểm Tra, Đánh Giá Con Đường Vận Chuyển Viện Trợ Tới Phía Bắc Gaza

Hoa Kỳ cũng đang tiến hành các đợt thả viện trợ từ trên không cho người dân ở Gaza. (Nguồn:YouTube)

Một viên chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết cơ quan sẽ xem xét khả năng sử dụng con đường quân sự của Israel để vận chuyển viện trợ đến hàng trăm ngàn thường dân ở phía bắc Gaza, theo Reuters.

Trước đó, Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo rằng ít nhất 576,000 người ở Gaza – một phần tư dân số – đang phải đối mặt với nạn đói. Jamie McGoldrick, điều phối viên viện trợ của Liên Hiệp Quốc cho khu vực Gaza, cho biết LHQ đã nỗ lực trong nhiều tuần nhằm thuyết phục Israel để sử dụng đường ven biên giới Gaza, và Israel đã rất hợp tác.

McGoldrick nói với các phóng viên: “Kể từ vụ việc tuần trước, tôi nghĩ Israel đã quá hiểu rõ những khó khăn trong việc cung cấp viện trợ,” và nói thêm rằng LHQ đã ghi nhận “sự hợp tác nhiều hơn từ Israel sau sự kiện đau lòng đó.” (Thứ Năm tuần trước, hơn 100 người đã thiệt mạng trong đêm chờ nhận viện trợ ở gần Thành phố Gaza.)

Hiện nay, viện trợ có thể đến Gaza từ phía nam thông qua hai cửa khẩu là Rafah từ Ai Cập và Kerem Shalom từ Israel. McGoldrick cho hay kế hoạch là để các đoàn xe viện trợ được kiểm tra tại những cửa khẩu này, sau đó được hộ tống đi qua lãnh thổ Israel theo một con đường quân sự dẫn đến làng Beeri, một ngôi làng biên giới Israel.

Ông nói: “Sau khi vào bên trong Gaza, chúng tôi sẽ được phép tự đi tiếp,” và cho biết thêm rằng LHQ sẽ đánh giá về tuyến đường mới để kiểm tra tình trạng các con đường trong Gaza, đảm bảo không có bom mìn chưa nổ và xác định các điểm phân phối phù hợp cho hàng viện trợ.

McGoldrick cho biết việc sử dụng con đường quân sự của Israel giúp viện trợ di chuyển một cách hiệu quả và an toàn hơn, tránh được các con đường quá tải và tình hình không an toàn, đặc biệt là sau khi Chương Trình Lương Thực Thế Giới của LHQ (WFP) vào ngày 20/2 đã tạm dừng việc vận chuyển đến phía bắc Gaza vì lo ngại về an toàn.

Theo McGoldrick, các lựa chọn viện trợ khác, bao gồm cảng Ashdod của Israel và các chuyến thả viện trợ từ trên không của Hoa Kỳ và Jordan, cũng khá “hữu ích nhưng chưa đủ để đáp ứng những nhu cầu quan trọng, chỉ có thể thực hiện được thông qua vận tải đường bộ.”

Cơ quan cứu trợ Palestine của Liên Hiệp Quốc (UNRWA) cho biết trong tháng 2, trung bình có gần 97 xe tải có thể vào Gaza mỗi ngày, so với khoảng 150 xe/ngày trong tháng 1 – và thấp hơn nhiều so với mục tiêu 500 xe/ngày.

Hôm thứ Tư, phát ngôn viên Chính phủ Israel Eylon Levy cho biết không có giới hạn nào về số lượng viện trợ có thể vào Gaza, đồng thời kêu gọi: “Cứ gởi viện trợ, chúng tôi sẽ nhận được.”

Ông cho biết Israel đang “thực hiện các chiến lược mới cùng với các công ty tư nhân bên trong Dải Gaza để chuyển viện trợ đến những người cần giúp đỡ,” và rằng hôm thứ Tư, hơn mười xe tải chở thực phẩm đã di chuyển đến phía bắc Gaza nhờ có sự phối hợp của Israel.