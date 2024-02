Câu Hỏi Và Trả Lời Của Trung Tâm Quốc Gia Châu Á Thái Bình Dương Về Người Cao Niên (Napca)

Trong chuyên mục của tháng này, chúng tôi muốn chia sẻ những điểm mới về phúc lợi xã hội vào năm 2024. Nếu quý vị có thêm câu hỏi về Medicare, Medicaid, Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế theo Đạo Luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, Phúc lợi Hưu Trí An Sinh Xã hội, Thu Nhập An Sinh Bổ Sung hoặc tiêm chủng ngừa COVID/Cúm, có 3 cách quý vị có thể liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay:





Gọi: (Tiếng Anh) 1-800-336-2722, (Tiếng Quan Thoại) 1-800-683-742, (Tiếng Quảng Đông) 1-800-582-4218,

(Tiếng Hàn) 1-800-582-4259, (Tiếng Việt) 1-800-582-4336

Email: AskNAPCA@napca.org

Gửi qua thư: NAPCA Senior Assistance Center, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101

<Q1> Tôi cần bao nhiêu thu nhập để nhận được 1 tín chỉ làm việc An Sinh Xã Hội vào năm 2024? Tôi có phải làm việc cả năm để kiếm được tín chỉ không?

Tín dụng được dựa trên thu nhập của quý vị trong năm. Mỗi năm số tiền thu nhập cần thiết để kiếm được một tín chỉ tăng nhẹ khi mức lương trung bình tăng lên. Vào năm 2024, quý vị kiếm được 1 khoản tín dụng An Sinh Xã Hội và Medicare cho mỗi $1,730 thu nhập được bảo hiểm. Quý vị phải kiếm được $6,920 để nhận được tối đa 4 tín chỉ trong năm. Quý vị có thể làm việc cả năm để kiếm được 4 tín chỉ hoặc quý vị có thể kiếm đủ cả 4 tín chỉ trong thời gian ngắn hơn nhiều. Quý vị phải kiếm được một số tín chỉ nhất định để đủ điều kiện nhận trợ cấp An Sinh Xã Hội. Không ai cần nhiều hơn 40 tín chỉ để nhận bất kỳ phúc lợi An Sinh Xã Hội.

<Q2> Tôi đã nghỉ hưu và đang nhận Hưu trí An sinh Xã hội. Tôi vẫn có thể nộp đơn xin Medicaid và SSI chứ? Tôi nghe nói có giới hạn về thu nhập và tài sản. Tôi sở hữu một ngôi nhà và một chiếc xe hơi. Tôi cũng có bảo hiểm nhân thọ.

Quý vị có thể nhận SSI hoặc Medicaid nếu quý vị đủ điều kiện dựa trên ngưỡng thu nhập và tài sản của mỗi tiểu bang. Một căn nhà và một chiếc ô tô được miễn trừ, nhưng một số bảo hiểm nhân thọ được tính là tài sản. Số tiền liên bang tối đa hàng tháng cho SSI vào năm 2024 là $943 cho một cá nhân hoặc $1,415 cho một cặp vợ chồng. Một số tiểu bang có thể cung cấp SSP (State Supplementary Payment) ngoài tiêu chuẩn liên bang. Ví dụ: nếu quý vị sống ở California và không có thu nhập, khoản thanh toán tối đa hàng tháng sẽ là $1,182 cho một cá nhân hoặc $2,022 cho một cặp vợ chồng. Nếu thu nhập của quý vị tăng lên, số tiền SSI của quý vị sẽ giảm. Lưu ý rằng SSA có một quy tắc đặc biệt để tính thu nhập. Cách chính xác nhất để biết quý vị có đủ điều kiện hay không là nộp đơn và nhận kết quả đủ điều kiện thông qua Cơ Quan An Sinh Xã hội. Vui lòng gọi đến chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.

<Q3> Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền mà vẫn nhận được trợ cấp vào năm 2024?

Quý vị có thể nhận trợ cấp hưu trí hoặc phúc lợi cho người sống sót của An Sinh Xã Hội và làm việc cùng một lúc. Tuy nhiên, có giới hạn về số tiền quý vị có thể kiếm được mà vẫn nhận được đầy đủ lợi ích.

Nếu quý vị chưa đủ tuổi nghỉ hưu trong cả năm, SSA sẽ khấu trừ $1 từ khoản thanh toán phúc lợi của quý vị cho mỗi $2 quý vị kiếm được vượt quá giới hạn hàng năm ($22,320 cho năm 2024).

Vào năm quý vị đủ tuổi nghỉ hưu đầy đủ: Tính đến tháng trước khi quý vị đủ tuổi nghỉ hưu đầy đủ, SSA khấu trừ $1 tiền trợ cấp cho mỗi $3 quý vị kiếm được trên một giới hạn khác ($59,520 cho năm 2024). Bắt đầu từ tháng quý vị đủ tuổi nghỉ hưu, thu nhập của quý vị không còn làm giảm phúc lợi của quý vị nữa, bất kể quý vị kiếm được bao nhiêu. SSA sẽ tính toán lại số tiền trợ cấp của quý vị để cấp cho quý vị khoản tín dụng cho những tháng SSA giảm hoặc giữ lại trợ cấp do thu nhập vượt mức của quý vị.



<Q4> Tôi đọc được tin tức rằng gần đây số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng. Liệu vắc-xin mới nhất có còn hiệu quả trong việc bảo vệ chúng ta không?

Hoạt động của COVID-19 hiện đang ở mức cao. JN.1 hiện là biến thể lưu hành rộng rãi nhất ở Mỹ và toàn cầu và có thể làm tăng cường sự lây lan của COVID-19 vào mùa đông này. Số ca nhiễm, nhập viện và tử vong vì COVID-19 đã gia tăng trong những tuần gần đây. Số ca nhập viện đạt 32,861 trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 1 năm 2024. Trong cùng thời gian đó, số ca tử vong tăng 10.3%, trong đó số ca tử vong do COVID-19 chiếm 4.3% tổng số ca tử vong ở Mỹ.





Các loại vắc xin ngừa COVID-19 hiện tại dự kiến sẽ tăng cường khả năng bảo vệ chống lại JN.1.





Tính đến ngày 13 tháng 1 năm 2024, chỉ có 21.5% người trưởng thành cho biết đã nhận được vắc xin ngừa COVID-19 cập nhật. Chỉ 40.9% người lớn từ 65 tuổi trở lên cho biết đã tiêm vắc-xin này, điều này đáng lo ngại vì họ có nguy cơ nhập viện hoặc tử vong do COVID-19 cao hơn.





Hãy chắc chắn rằng quý vị có loại vắc xin mới nhất kể từ cuối tháng 9 năm 2023. Nếu vắc xin cuối cùng của quý vị là giữa tháng 9 hoặc sớm hơn, hãy tiêm vắc xin. Vẫn chưa quá muộn.

Trung Tâm Quốc Gia Châu Á Thái Bình Dương về Người Cao Niên (NAPCA) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cải thiện chất lượng cuộc sống của người lớn tuổi AANHPI và gia đình họ. Chúng tôi vận hành Trung Tâm Hỗ Trợ Người Cao Niên NAPCA dành cho Người Lớn Tuổi và Người Chăm Sóc và có sẵn bằng 5 ngôn ngữ khác nhau.