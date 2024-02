Hội Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An Nam California Họp Mặt Tân Xuân Giáp Thìn 2024

Garden Grove, (Thanh Huy) – Hằng năm cứ vào dịp Tết Nguyên Đán các Thầy, Cô và cựu học sinh Bưởi Chu Văn An Nam California đều tổ chức họp mặt mừng Xuân, kỷ niệm ngày sinh của Thầy Chu Văn An.



Tiệc mừng Tân Xuân Giáp Thìn 2024 của Hội Bưởi-Chu Văn An được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bẩy ngày 17 tháng 02 năm 2024 tại nhà hàng Diamond Seafood số 1 (trên đường Lampson-và góc Beach)



Tham dự tiệc mừng xuân ngoài một số quý Thầy, Cô, các cựu học sinh còn quý vị quan khách, quý vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể bạn, một số các cơ quan truyền thông… Điều hợp chương trình có MC. Hồng Vân, Hương Thơ và Phạm Gia Đại.

Hội trưởng mặc áo đỏ và một số thành viên trong ban chấp hành chào mừng quan khách

Mở đầu chương trình đoàn Lân “Song Lân” biểu diễn những màn múa xuất sắc để chào mừng quan khách, quý thầy cô và các cựu học sinh. Tiếp theo nghi thức chào quốc kỳ và phút mặc niệm, Sau đó phần tế lễ cổ truyền do cụ Phan Như Hữu nguyên trưởng ban tế lễ Hội Đền Hùng Hải Ngoại, ông Hội Trưởng và một số các thành viên trong Ban Chấp Hành trong y phục cổ truyền lên trước bàn thờ có chân dung Thầy Chu Văn An để làm lễ dâng hương theo nghi thức cổ truyền do cụ Phan Như Hữu hướng dẫn, trong lúc nầy 3 hồi chiêng trống nổi lên, tiếp theo là phần tuyên đọc văn tế, mở đầu văn tế có đoạn: Kính thưa thầy vạn thế sư Chu Văn An, nhân ngày họp mặt tân niên Xuân Giáp Thìn 17 tháng 2 năm 2024. Chúng con gồm những cựu Giáo Sư cựu học sinh trường Trung Học Chu Văn An Sài Gòn, thuộc hội Bưởi Chu Văn An cùng thân hữu các trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa và đồng hương tỵ nạn cộng sản. Cúi đầu kính cẩn dâng hương, hoa, phẩm vật tôn kính đọc bài văn tế.