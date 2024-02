Vệ Tinh Nặng 5,000 Pound ​​Sắp Rơi Xuống Trái Đất

Vệ tinh quan sát Trái Đất ERS-2 của Cơ Quan Không Gian Châu Âu (ESA) dự kiến ​​​​sẽ rơi xuống Trái Đất vào thứ Tư (21/2), và bốc cháy phần lớn các mảnh vỡ ngay trong bầu khí quyển. (Nguồn:YouTube)

Một vệ tinh của Cơ Quan Không Gian Châu Âu (ESA) dự kiến ​​sẽ rơi xuống Trái Đất vào sáng thứ Tư, và rất có khả năng sẽ bốc cháy trong bầu khí quyển, theo CNN.

Văn Phòng Rác Thải Không Gian (Space Debris Office) của ESA, cùng với mạng lưới giám sát quốc tế, đang giám sát và theo dõi vệ tinh quan sát Trái Đất ERS-2, được dự đoán sẽ rơi trở lại Trái Đất vào lúc 11:32 sáng thứ Tư theo giờ ET, với sai số kéo dài khoảng 4.5 giờ. Cơ quan ESA cũng đang cung cấp thông tin cập nhật trực tiếp trên trang web của mình.

Theo một tuyên bố từ ESA: “Bởi vì việc quay trở lại của vệ tinh là ‘tự nhiên’ nên không thể thực hiện các thao tác điều khiển, do đó không thể biết chính xác vị trí và thời điểm vệ tinh sẽ rơi vào bầu khí quyển và bốc cháy.”

Thời gian quay trở lại chính xác của vệ tinh vẫn chưa rõ ràng, do không thể đoán trước hoạt động của Mặt Trời, yếu tố có thể làm thay đổi mật độ khí quyển Trái Đất và cách khí quyển tác động lên vệ tinh. Mặt Trời đang dần đến đỉnh điểm của chu kỳ 11 năm, hoạt động của Mặt Trời đã và đang tăng lên. Dự kiến Mặt Trời sẽ đạt cao điểm vào cuối năm nay.

Hoạt động Mặt Trời tăng lên đã ảnh hưởng đến việc tăng tốc quá trình rơi của vệ tinh Aeolus của ESA vào tháng 7 năm 2023. Theo cơ quan, vệ tinh ERS-2 có khối lượng ước tính là 5,057 pound (khoảng 2,294 kg) sau khi cạn kiệt nhiên liệu, tương tự với trọng lượng của các mảnh rác không gian khác thường rơi trở lại bầu khí quyển Trái Đất.

Ở độ cao khoảng 50 dặm (80 km) phía trên bề mặt Trái Đất, vệ tinh dự kiến sẽ vỡ ra và phần lớn các mảnh vỡ, và hầu hết sẽ bốc cháy sạch sẽ trong bầu khí quyển. Một số mảnh vỡ có thể rơi xuống tới bề mặt Trái Đất, nhưng sẽ không chứa bất kỳ chất độc hại nào và khả năng cao là sẽ rơi xuống biển.

Vệ tinh quan sát Trái Đất ERS-2 được phóng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 4 năm 1995, và đây là vệ tinh tinh vi nhất thuộc loại này được Châu Âu phát triển và phóng vào thời điểm đó.

Cùng với ERS-1, ERS-2 đã thu thập dữ liệu quý giá trị về các chỏm băng vùng cực, đại dương và bề mặt đất liền của Trái Đất, đồng thời quan sát các thảm họa như lũ lụt và động đất ở những vùng sâu vùng xa. Theo ESA, dữ liệu do ERS-2 thu thập vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Vào năm 2011, cơ quan đã quyết định chấm dứt hoạt động của ERS-2 và cho vệ tinh rời khỏi quỹ đạo để rơi xuống Trái Đất, thay vì ở lại trong dòng rác không gian đang quay quanh hành tinh.

Vệ tinh đã thực hiện 66 thao tác rời khỏi quỹ đạo vào tháng 7 và tháng 8 năm 2011 trước khi chính thức kết thúc sứ mệnh vào ngày 11 tháng 9 cùng năm. Các thao tác đã giảm độ cao và đốt cháy phần nhiên liệu còn lại, khiến ERS-2 đi theo quỹ đạo xoắn ốc từ từ đến gần Trái Đất hơn và quay trở lại bầu khí quyển trong vòng 15 năm.

Theo ESA, khả năng có ai đó bị thương do rác vũ trụ rơi trúng mỗi năm là dưới 1/100 tỷ, thấp hơn khoảng 1.5 triệu lần so với nguy cơ chết tại nhà do tai nạn.