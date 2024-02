Chương trình Điều dưỡng được chứng nhận của Đại học Santa Ana đồng thời được chứng nhận, phê chuẩn

(Santa Ana, Calif.) Đại học Santa Ana (SAC) gần đây đã thông báo rằng chương trình Điều Dưỡng Được Chứng Nhận - RN (Registered Nursing - RN) của mình đã nhận được "phê chuẩn liên tục" từ Hội Đồng Điều Dưỡng Được Chứng Nhận California (California Board of Registered Nursing - BRN) cùng với "sự chứng nhận liên tục" từ Ủy Ban Chứng Nhận Giáo Dục Điều Dưỡng (Accreditation Commission for Education in Nursing - ACEN). Sự chứng nhận và phê chuẩn có thời hạn tám năm.

Tiến sĩ Annebelle Nery, hiệu trưởng của SAC cho biết: “Đối với chương trình RN nổi bật của chúng tôi tại Đại Học Santa Ana, việc đồng thời hoàn thành quá trình chứng nhận và phê chuẩn và đạt được những chỉ định này mà không có thêm đề nghị hoặc không tuân hành nào thật là điều xuất sắc. Điều này khẳng định rằng các sinh viên điều dưỡng gương mẫu của chúng tôi đang nhận được nền giáo dục phẩm chất cao nhất và đào tạo toàn diện nhất tại Đại Học Santa Ana."

Bà Mary Steckler, giám đốc Điều Dưỡng và khoa phó Khoa học Y tế của SAC giải thích rằng các quy trình BRN và ACEN diễn ra đồng thời vào thời điểm có nhu cầu cao về điều dưỡng.

"Các cơ sở không thể có đủ y tá, kể từ đại dịch COVID", Bà Steckler cho biết thêm rằng cường độ làm việc trong đại dịch dẫn đến sự kiệt sức và nghỉ hưu sớm đối với nhiều người trong lĩnh vực này, làm tăng nhu cầu về các y tá mới được đào tạo.

Cho dù sinh viên tốt nghiệp RN của SAC làm việc ngay trong ngành điều dưỡng hay theo đuổi chương trình đào tạo bổ sung để lấy bằng cử nhân khoa học về Điều Dưỡng (bachelor of science in Nursing- BSN), bà Steckler cho rằng họ đang tìm kiếm cơ hội việc làm trong lĩnh vực có nhu cầu cao. Bà cho biết sinh viên tốt nghiệp SAC đang làm việc tại hơn 25 bệnh viện địa phương, bao gồm một số bệnh viện như UC Irvine Medical Center, Providence St. Joseph Hospital Orange, Providence Mission Hospital Laguna Beach, Hoag Hospital Irvine, và Fountain Valley Hospital.

Việc chứng nhận và phê chuẩn mới được đưa ra khi chương trình 200 sinh viên Điều Dưỡng Được Chứng Nhận đã chuyển đến Tòa nhà Khoa học Y tế mới rộng 55.563 foot vuông. Tòa nhà mới này được tài trợ một phần bởi dự luật Q cùng với các quỹ khác của tiểu bang và địa phương. Cơ sở mới là nơi có các chương trình cho các lĩnh vực y tế liên kết (allied health), bao gồm Chuyên Viên Kỹ Thuật Y Khoa Khẩn Cấp (Emergency Medical Technician - EMT), Trị Liệu Nghề Nghiệp, Phụ Tá Y Tế, Kỹ Thuật Dược và các chương trình Điều Dưỡng của SAC.

Bà Steckler cho biết sinh viên RN sẽ được hưởng lợi từ các phòng mô phỏng mở rộng trong tòa nhà mới, nơi sẽ cung cấp chương trình đào tạo chăm sóc sức khỏe kỹ thuật cao mới nhất.

Nhờ chi phí tương đối thấp của chương trình RN của SAC, khoa thường xuyên tiếp nhận hơn 600 người đăng ký mỗi học kỳ, tuyển sinh 60 sinh viên RN mỗi mùa Thu và 40 sinh viên RN mỗi mùa Xuân. Vào năm 2023, chi phí cho bằng RN hai năm của SAC là khoảng $6.000, so với $60.000 trở lên tại một trường đại học tư thục, bà Steckler phát biểu.

"Sinh viên của chúng tôi tại Đại học Santa Ana thực sự đánh giá cao việc học tập của mình và muốn đền đáp lại cho cộng đồng," bà Steckler nói thêm, nhấn mạnh rằng các chương trình RN của trường đại học cộng đồng là rất quan trọng để đảm bảo sự đa dạng và hòa nhập trong lĩnh vực điều dưỡng. "Khi các tổ chức tư nhân yêu cầu sinh viên phải trả học phí cao để lấy bằng điều dưỡng, họ đang loại trừ các cộng đồng đa dạng ra khỏi lực lượng lao động."

Để biết thêm thông tin về chương trình Điều Dưỡng Được Chứng Nhận tại Đại Học Santa Ana, hãy truy cập Trang Web của Chương Trình SAC RN . Thời gian nộp đơn xin nhập học vào mùa Thu 2024 là ngày 1-15 tháng 2, 2024, và thời gian nộp đơn xin nhập học vào mùa Xuân 2025 cho chương trình RN là ngày 1-15 tháng 9, 2024. Các bạn có thể liên lạc với bộ phận Điều Dưỡng của SAC theo số (714) 564-6825 hoặc truy cập sac.edu/nursing.

Để tìm hiểu thêm về Đại Học Santa Ana, xin vui lòng truy cập www.sac.edu . Các câu hỏi về thông báo này có thể được gửi đến Dalilah Davaloz nhân viên thông tin công cộng qua davaloz_dalilah@sac.edu

Giới thiệu về Santa Ana College:

Santa Ana College (SAC), được thành lập vào năm 1915, phục vụ hơn 54.600 sinh viên hàng năm cho các lớp tín chỉ và không theo tín chỉ. Hiện tại, sinh viên SAC có thể làm việc để hoàn thành bằng cấp liên kết, chuyển tiếp đại học, đào tạo nghề /lực lượng lao động hoặc lấy bằng cử nhân về nghề nghiệp chuyên môn. Vào năm 2025, trường sẽ cấp bằng cử nhân thứ hai về ngành pháp lý. Là một phần của Santa Ana College, Trường Giáo Dục Tiếp Liên đặt tại Trung tâm Giáo dục Centennial cung cấp các lớp học miễn phí cho toàn cộng đồng cho người lớn ở mọi lứa tuổi và nền tảng học vấn. Santa Ana College là một trường đại học từng đạt giải thưởng và gần đây đã được xếp hạng là một trong những trường đại học hai năm hàng đầu của quốc gia trao bằng liên kết cho sinh viên Latinh và châu Á và được Intelligent.com vinh danh là một trong những trường đại học cộng đồng tốt nhất ở California. Trường cũng được công nhận trên toàn tiểu bang cho các chương trình đào tạo lực lượng lao động toàn diện cho y tá, nhân viên cứu hỏa, thực thi pháp luật và nhân viên y tế.

Thông báo cộng đồng