Hamas Phản Hồi Về Đề Nghị Ngừng Bắn Ở Gaza

Bụi mịn (PM 2.5) tại Hà Nội đã cao hơn 11 lần so với mức an toàn. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội tệ đến mức hơn 100 chuyến bay phải chuyển hướng hoặc hoãn cất hay hạ cánh vì khói bụi dày đặc bao trùm thủ đô của Việt Nam (1), gây mất an toàn do tầm nhìn kém...