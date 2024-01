Thỏa thuận phát triển Disneyland đầu tư 1,9 tỷ vào khu giải trí.

Ăn Tết Nguyên Đán, Pechanga Resort Casino biếu tặng $200,000 giải thưỏng EasyPlay và tiền mặt vào các ngày Thứ Sáu 2, 9, 16 & 23 Tháng Hai. Hội viên Pechanga Club có thể kéo máy hay chơi bài bàn trong thời gian 2pm - 10pm trong những ngày này để kiếm những lượng vé xổ số khác biệt để có cơ may trúng lớn. Vé của sáu mươi người trúng sẽ được xổ ra để nhận $250, $500, hay $750 EasyPlay vào lúc 10pm. Vé một người trúng may mắn sẽ được xổ ra để trúng giải độc đắc tiền mặt $25,000. Xin quý vị hãy tới để cảm nghiệm sự hào hứng kích thích của cơ may được trúng nhiều lần.