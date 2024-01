NASA Kết Thúc Sứ Mệnh Của Trực Thăng Robot Ingenuity Trên Sao Hỏa

Hôm thứ Năm (25/1), NASA cho biết trực thăng robot Ingenuity đã không thể bay được nữa, kết thúc sứ mệnh của nó trên Sao Hỏa. (Nguồn:YouTube)

NASA cho biết trực thăng robot khám phá Sao Hỏa Ingenuity đã ngừng hoạt động vĩnh viễn sau 72 chuyến bay trong ba năm, kết thúc một sứ mệnh mang tính lịch sử, theo Reuters.

Các viên chức NASA cho biết số phận của Ingenuity đã được định đoạt khi những hình ảnh gởi về Trái Đất sau chuyến bay thứ 72 và cũng là chuyến bay cuối cùng của nó vào ngày 18 tháng 1 cho thấy một trong hai cánh quạt đã bị gãy.

“Thật buồn vui lẫn lộn khi tôi phải thông báo rằng Ingenuity, ‘chiếc trực thăng nhỏ đã thực hiện chuyến bay cuối cùng trên Sao Hỏa,” Quản trị viên NASA Bill Nelson cho biết trong một clip đăng trên mạng xã hội.

Theo kế hoạch ban đầu, sứ mệnh này dự kiến chỉ kéo dài 30 ngày với khoảng 5 chuyến bay ngắn. Nhưng nó đã vượt xa sự mong đợi của các kỹ sư đã thiết kế và chế tạo trực thăng tại Phòng Thí Nghiệm Sức Đẩy Phản Lực Của NASA (JPL) gần Los Angeles.

Ingenuity đã bay qua địa hình Sao Hỏa nhiều hơn 14 lần so với kế hoạch ban đầu, ghi lại thời gian bay hơn 2 giờ 8 phút và đi qua quãng đường 10.5 dặm (17 km) sau tổng cộng 72 chuyến bay. Độ cao tối đa của nó được đo là 78.7 feet (24 mét).

Ingenuity được gắn vào bụng tàu thăm dò Perseverance của NASA, hạ cánh xuống bề mặt Sao Hỏa ba năm trước ở khu vực Miệng Núi Lửa Jezero. Chuyến bay có nhiệm vụ chủ yếu là thu thập các mẫu đất đá trên bề mặt để mang về Trái Đất.

Khi chiếc trực thăng nặng 4 pound (1.8 kg) thực hiện lần cất cánh và hạ cánh lần đầu tiên trên Sao Hỏa vào ngày 19/4/2021 – kéo dài trong 39 giây – nó đã được ca ngợi là một kỳ tích nổi bật của ngành hàng không vũ trụ.

NASA đã so sánh thành tựu của Ingenuity tại Miệng Núi Lửa Jezero với chuyến bay lịch sử của anh em nhà Wright gần Kitty Hawk, Bắc Carolina, vào tháng 12/1903.

Chiếc trực thăng có hình dạng như chiếc hộp có bốn chân, được trang bị một cái dù và có hai cánh quạt. Nó được thiết kế để bay trong bầu khí quyển mỏng của Sao Hỏa, vốn đòi hỏi nhiều năng lượng hơn so với các loại thiết bị tương tự trên Trái Đất.

Ingenuity sẽ trải qua những ngày cuối cùng ở trạng thái không hoạt động, nhưng vẫn phát ra các dữ liệu định kỳ trước khi mất liên lạc với tàu thăm dò khi Perseverance di chuyển xa hơn.

Tuy nhiên, các viên chức của NASA vẫn tôn vinh những thành công của Ingenuity như mở đường cho một phương thức khám phá mới trên Sao Hỏa và các hành tinh khác trong Thái Dương Hệ, chẳng hạn như mặt trăng Titan của Sao Thổ. Một tàu cánh quạt có tên Dragonfly đang được phát triển để khám phá nơi này.

Việc chế tạo một chiếc trực thăng để bay trên Sao Hỏa đặt ra những thách thức lớn về mặt kỹ thuật. Mặc dù Sao Hỏa có trọng lực ít hơn nhiều so với Trái Đất, bầu khí quyển của nó chỉ dày 1%, khiến việc tạo ra được lực nâng khí động học trở nên đặc biệt khó khăn. Do đó, Ingenuity đã được trang bị các cánh quạt lớn hơn và quay nhanh hơn nhiều so với mức cần thiết cho một chiếc trực thăng tương tự trên Trái Đất. Phương tiện này cũng phải chịu được cái lạnh khắc nghiệt, với nhiệt độ ban đêm xuống thấp tới 130 độ dưới 0 độ F (âm 90 độ C).

NASA cho biết các kỹ sư sẽ tiến hành các bài kiểm tra cuối cùng đối với Ingenuity và tải xuống toàn bộ những hình ảnh còn lại từ máy tính của nó.