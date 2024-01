Tưởng nhớ Kent Kraus, ông thầy thực tập phỏng vấn thi quốc tịch của người Việt

ông Kenton Vincent Kraus (Kent Kraus) phỏng vấn người ghi danh thực tập



Huntington Beach (VB) - Vào sáng Thứ Bảy 20 tháng 1 2024, cho dù trời mưa như trút nước, nhiều người vẫn có mặt ở nhà nguyện Heritage Dilday thành phố Huntington Beach, để dự lễ tưởng niệm ông Kenton Vincent Kraus (Kent Kraus), một nhà hoạt động xã hội tích cực ở Quận Cam. Ông qua đời vào ngày 18 tháng 11 2023, hưởng thọ 70 tuổi. Nhiều người Việt ở khu vực Little Saigon xem ông như là một ân nhân, một người thầy trong chương trình thực tập phỏng vấn thi quốc tịch, được tổ chức ở văn phòng Việt Báo trong suốt ba năm qua.





Chương trình này bắt đầu từ năm 2021 bởi Dân Biểu Harley Rouda, và được tiếp nối bởi những thành viên Dân Chủ khác ở Quận Cam. Mục đích của chương trình là giúp các cư dân gốc Việt có dịp làm quen với cuộc phỏng vấn thi quốc tịch của Sở Di Trú. Có bốn người Mỹ phụ trách các buổi thực tập phỏng vấn các cư dân; họ đều là những người đã về hưu, tình nguyện làm việc xã hội. Trong số đó, Kent Kraus là thành viên tích cực nhất.









Những người cộng sự, những người học trò gốc Việt vẫn nhớ đến hình ảnh của một ông thầy người Mỹ có dáng người đẫy đà, nụ cười hiền lành, chầm chậm bước lên những bậc cầu thang, ngồi vào chiếc bàn nhỏ trong văn phòng Việt Báo, rồi bắt đầu phỏng vấn những người ghi danh thực tập. Ộng kiên nhẫn lập lại các câu hỏi nhiều lần, cố gắng nói chậm để giúp học viên hiểu nghĩa, làm quen với cách phát âm tiếng Anh chính xác. Ông luôn tìm cách khuyến khích, động viên tinh thần học viên có trình độ tiếng Anh còn giới hạn. Các buổi thực tập thường được tổ chức một tháng hay hai tuần một lần. Nhưng riêng với ông Kent thì khác. Hễ có học viên nào sắp đến ngày thi, muốn được thực tập phỏng vấn thêm là ông nhận lời ngay. Một người xin phỏng vấn ông cũng đến giúp. Ngày thường hay cuối tuần ông cũng sẵn sàng, miễn là ông không kẹt thời gian cho những công việc khác. Quan sát ông dành hàng giờ đồng hồ kiên nhẫn giúp những người Việt lớn tuổi, nghe và nói tiếng Anh không rành, những người đồng sự mới thấy tinh thần phục vụ, vị tha của ông lớn đến dường nào.

Nhiều người Việt sau khi thi đậu tìm đến để cảm ơn Kent. Họ nói rằng nhờ thực tập với ông mà tự tin hơn rất nhiều khi đi phỏng vấn thực sự. Để đáp lại, Kent nói rằng niềm vui lớn nhất của mình là khi nghe báo tin có một học viên vừa thi đậu quốc tịch. Ông khuyên những công dân Mỹ mới này hãy ghi danh đi bầu, thực hiện quyền lợi cao quí của một công dân Mỹ. Ông nhắn họ nên bầu cho những ứng cử viên có thể đem lại ích lợi cho bản thân mình, cho cộng đồng của mình. Và nhớ bầu cho những người tử tế.





Hàng trăm người Việt đã từng được ông giúp đỡ. Nhưng ông không chỉ giúp cho cộng đồng gốc Việt, mà còn làm điều tương tự cho các cộng đồng sắc tộc khác. Ngoài chương trình thực tập phỏng vấn thi quốc tịch, ông còn tham gia vào nhiều hoạt động xã hội, tôn giáo, từ thiện khác nhau. Ông giúp đỡ người vô gia cư. Ông là một thành viên tích cực của Holy Spirit Catholic Church; The Knights of Columbus. Ông là thành viên lâu năm của Democratic Club of West Orange County và OC Huddle.





Tại buổi lễ tưởng niệm, con cháu trong gia đình, bạn bè, hàng xóm đã chia sẻ những ký ức tốt đẹp về Kent Kraus. Nhiều người không cầm được nước mắt khi nhớ đến những kỷ niệm tốt đẹp về ông. Kent là một người chồng lý tưởng, một người cha gương mẫu, một người ông vui tính, một người hàng xóm tốt bụng. Ông là một con chiên ngoan đạo. Ông có một tấm lòng nhân ái thể hiện qua lời nói và hành động. Và có lẽ hiển nhiên nhất, ông là một con người thể hiện được lòng tử tế, một giá trị đang bị thử thách trong xã hội Mỹ ngày nay.





Martin Luther King từng nói rằng sự vĩ đại được đo bằng sự phục vụ. Nếu hiểu theo nghĩa đó, Kent Kraus là một con người vĩ đại cho dù chỉ là một công dân bình dị trong cuộc sống. Những người như ông chắc hẳn sẽ được về an nghỉ bình an nơi Nước Chúa. Dù đã đi xa, ông vẫn luôn ở trong tim của những người thân, cũng như một số người Việt đã từng được ông phục vụ.