Cảm ơn người Thượng

Chính luận

Viện Pasteur Paris – một cơ quan nghiên cứu y khoa nổi tiếng thế giới – thường xuyên thông báo cho công chúng biết những thông tin liên quan tới sức khỏe, y tế. Trong lá thư thông tin của quý 2 năm nay, Viện Pasteur tập trung vào những hy vọng xuất phát từ các thành tựu mới đây của phương pháp miễn dịch (immuno-thérapie) nhằm trị bệnh ung thư. Tuy nhiên, thông tin của lá thư này lại cho thấy có những điểm tương đồng đầy bất ngờ với một căn bệnh cũng vô cùng nan giải và hiểm độc: chế độ chính trị độc tài toàn trị do Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng nên từ năm 1945.

Theo Viện Pasteur, về nguồn gốc, tế bào ung thư chính là tế bào hiền lành của cơ thể nhưng do một yếu tố nào đó đã tác động, như các biến đổi về gen, yếu tố bệnh tật, chấn thương, khiến cho tế bào hiền lành trở nên ác – hung hãn với chính cơ thể. Thường lệ, khi một tế bào trở thành ác tính – tức nó đã trở thành một vật thể lạ với cơ thể - sẽ nhanh chóng bị hệ thống miễn dịch nhận diện và loại bỏ. Đó là trường hợp may mắn, và chúng ta vẫn an toàn. Song, trong trường hợp người mắc ung thư, tế bào ác không bị loại mà còn tiếp tục sinh trưởng, nhân lên gấp bội để hình thành các khối u ác tính. Một trong những cách thức sinh trưởng đáng chú ý của tế bào ác là nó có khả năng lèo lái các cơ chế cần thiết, các nguồn sống của cơ thể, của các tế bào hiền lành sang hướng có lợi cho nó. Ngoài ra, tế bào ác (khối u ác) còn có khả năng biến đổi môi trường trong cũng như ngoài sao cho trở thành thân thiện, phục vụ cho lợi ích của nó ; ví dụ : tế bào ác biết huy động và biến đổi các tế bào khác của cơ thể phục vụ cho các nhu cầu sinh tồn, xây dựng, khuyếch trương tổ chức và phòng vệ của nó; thậm chí tế bào ác còn tạo được ra nhiều loại tế bào khác nhau có vẻ ngoài rất bình thường để tung hỏa mù làm mệt mỏi/đánh lừa hệ thống miễn dịch.

Nhìn vào sự xuất hiện, sinh trưởng và tồn tại của chế độ cộng sản ở Việt Nam, chúng ta không thể phủ nhận đã có sự tương đồng với những thông tin tóm lược vừa nói về bệnh ung thư của con người. Thoạt kỳ thủy, những người như Hồ, Giáp, Đồng, Chinh, Duẩn, đều là những con dân Việt Nam bình thường nhưng do tác động của ngoại cảnh (gia đình, xã hội, chủ thuyết, tham vọng chính trị…) họ đã trở nên những phần tử ác tính với dân tộc qua cách áp đặt chế độ cộng sản lên nước ta. Rất có thể biến cố mẹ mất sớm, cha bị bãi chức, sự túng thiếu và nỗi tuyệt vọng không thể trở thành quan chức phục vụ nước Pháp đã là những tác nhân đẩy thanh niên Nguyễn Tất Thành chạy theo Quốc Tế III để trở thành một Hồ Chí Minh đứng đầu một đảng, một chế độ xảo độc nhất trong lịch sử Việt Nam.

Sự sinh trưởng, bảo tồn và phòng vệ của chế độ cộng sản Việt Nam cũng có những đặc điểm y hệt các tế bào ung thư : từ tay trắng, chế độ này đã không từ một thủ đoạn nào để lèo lái, huy động các nguồn lực (con người, tiền bạc, uy danh,…) cho các nhu cầu của nó (trước mắt và lâu dài) dưới các khẩu hiệu, hình thức rất mực hiền lành, cao cả: « độc lập, tự do », « kháng chiến cứu quốc », « tuần lễ vàng », « công trái, trái phiếu yêu nước », « dân cày có ruộng », « thống nhất đất nước », « quỹ tự nguyện », v.v. Chế độ này cũng rất giảo hoạt tạo dựng môi trường trong ngoài sao cho có lợi nhất cho sự sống còn của nó : lúc suy tôn Liên Xô, Trung Quốc là anh cả, là thiên đường, coi Anh, Pháp, Mỹ là đế quốc đầu sỏ/kẻ thù không đội trời chung, lúc lại tuyên bố sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước ; nâng cấp ngoại giao với cả các quốc gia cựu thù. Trong nước, đảng cộng sản Việt Nam còn tạo ra một hệ thống tổ chức, đoàn thể xã hội trá hình như của dân để bòn rút tiền của và che đậy sự cai trị độc tài, điển hình là Quốc Hội, Tòa Án-Viện Kiểm Sát, Mặt Trận Tổ Quốc giống hệt các khối u ác tính tạo ra hệ thống các tế bào giả hiền lành để dẫn máu về nuôi sống nó và tránh bị hệ thống miễn dịch tấn công.

Có hai điểm tương đồng đặc biệt giữa hai thực thể này. Thứ nhất, chúng ta không thể đối thoại được với các tế bào bệnh; còn Đảng Cộng Sản Việt Nam, tổ chức này không chỉ luôn luôn bác bỏ mọi lời mời đối thoại mà còn luôn coi mọi cá nhân, tổ chức của người Việt Nam có ý kiến khác biệt là thù địch và dùng mọi cách để triệt hạ. Thứ hai, cũng giống tế bào ung thư, ĐCSVN tìm mọi cách để xâm nhập (di căn), kiểm soát mọi tổ chức nhằm hủy hoại, gây tê liệt hết những sức mạnh, tiềm năng quý giá của dân tộc, của con người như lòng yêu nước, nghĩa khí, chính trực.

Tuy nhiên, giữa khối ung thư và ĐCSVN lại có hai điểm hoàn toàn tương phản:

Điểm thứ nhất, để tồn tại, ĐCSVN sẵn sàng tiếp tay cho quân cướp nước, nhượng chủ quyền đất nước cho ngoại bang như công hàm Hồ Chí Minh-Phạm Văn Đồng 1958 ; Hiệp ước bí mật Thành Đô 1990, v.v. - Nghiên cứu cho tới nay không cho thấy tế bào ác có khả năng hay có ý muốn thông đồng với tế bào/cơ quan ngoài cơ thể để giết cơ thể chúng ta.

Điểm thứ hai, khối u ung thư sẽ phát triển/di căn cho tới khi chúng ta chết và khối ung thư cũng chết theo - Các quan chức lớn của ĐCSVN cũng tận lực đục khoét, bòn rút tài nguyên, công quĩ của dân bất chấp hủy hoại môi trường, bất chấp đe dọa sinh tồn dân tộc, song, tất cả họ đã dự liệu nơi sinh sống mới cho bản thân và gia đình ở các nước tư bản-dân chủ văn minh nhất.

Về hướng chữa trị ung thư theo phương pháp immuno, Viện Pasteur cho biết từ 20 năm qua đã có nhiều bước tiến lớn, như giới khoa học đã tạo được từng loại kháng thể riêng cho một số ung thư rồi gắn kháng thể này lên một loại tế bào miễn dịch để tấn công tế bào ác. Tuy nhiên, Viện Pasteur nhấn mạnh rằng mọi phương pháp chữa trị ung thư, kể cả immuno, đều có các hạn chế ; mỗi phương pháp đều có ưu điểm riêng, do đó liệu pháp tốt nhất là sự phối hợp giữa các phương pháp hiện có: Hóa trị liệu, phẫu thuật cắt bỏ, tia xạ, miễn dịch, tấn công đích (thérapies ciblées).

Trong khi đó, trước căn bệnh hiểm độc hơn ung thư, suốt mấy chục năm qua, dân Việt Nam gần như chỉ dùng phương pháp xoa bóp khối u, trông chờ khối u tự biến mất: viết thư thỉnh cầu/ kiến nghị ; lên mạng chỉ trích, đòi hỏi và trông đợi. Ngay cả những vụ phản kháng có tính bạo động như Thái Bình, Tiên Lãng, Đồng Tâm, chủ kiến chính yếu của những người chủ xướng vẫn là trông chờ, tin tưởng hoặc tin tưởng tuyệt đối vào «Đảng, Nhà nước » -- một tổ chức chính trị ác tính khổng lồ. Chúng ta gần như chưa bao giờ dám nghĩ, dám nói tới các liệu pháp chữa trị khác, như phẫu thuật cắt bỏ, tia xạ, hóa trị để diệt trừ căn bệnh cho Nước.

Nhưng, báo chí của ĐCSVN gần đây đã loan tin : vào rạng sáng ngày 11 tháng Sáu 2023 một số người Thượng đã tấn công trụ sở chính quyền tại xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, Đắc Lắc, giết chết hai lãnh đạo cao nhất của xã. Những thông tin này, nếu đúng sự thật, đồng nghĩa với việc những người Thượng đã không dùng những cách chữa trị vô hiệu của người Kinh. Họ đã bất ngờ phẫu thuật loại bỏ thành công hai tế bào ác tính chủ chốt của một khối u cộng sản cấp xã : bí thư, chủ tịch. Sự cắt bỏ chớp nhoáng này đã gây rúng động toàn bộ khối u ác tính cộng sản đầu não tại Hà Nội.

Mai hậu, nếu đất nước Việt Nam vẫn còn và trở nên thịnh vượng, nhân bản vì thoát được chế độ hiện hành chắc chắn là phải nhờ vào một liệu pháp phối hợp giống như trong chữa trị ung thư. Khi đó, mọi con dân nước Việt sẽ phải nhớ tới những người Thượng đã có hành động quả cảm hôm nay.

Tuy nhiên, sau vụ cắt bỏ xảy ra, đã có nhiều người, trong đó có cả « nhà đấu tranh », « nhà nghiên cứu », lên tiếng chỉ trích, qui kết những người Thượng quả cảm bằng những tiếng thậm xấu. Song, theo thiển ý của người viết, trước viễn cảnh vô cùng u tối của dân tộc, chúng ta nên thận trọng để không mắc lại căn bệnh độc quyền chân lí, độc quyền chủ thuyết đấu tranh nhằm cứu nước thoát khỏi họa cộng sản.



– Phạm Hồng Sơn