Tưởng niệm 50 năm trận hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974-19/1/2024 – Nỗi đau của dân tộ Việt Nam

Dâng hương tưởng niệm đài Chiến Sĩ Hoàng Sa, thành phố Westminster, CA.



Ngày 19-1-1974 nhằm ngày 27 Tháng Chạp cuối năm Quí Sửu, người dân Miền Nam Việt Nam chuẩn bị đón Tết Giáp Dần thì Trung Cộng đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa.

Tin buồn này làm bầu không khí mừng Xuân trở nên ảm đạm. Nhiều cuộc biểu tình của người dân ở các tỉnh Miền Trung như Quảng Nam, Sài Gòn lên án hành động xâm lăng của Trung Cộng. Riêng nhà cầm quyền Bắc Việt thì im lặng vì thần phục Bắc Kinh. Lúc đó các cuộc tấn công của quân đội Cộng Sản Bắc Việt vào Miền Nam Tự Do cũng trở nên ác liệt, khiến chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải lo đối phó.

Ôn lại lịch sử thì vào năm 1972, Tổng thống Hoa Kỳ là Nixon sang Tàu bắt tay Chủ tịch Mao Trạch Đông để liên kết chống thế lực của Liên Xô rất mạnh thời đó. Sau thỏa hiệp này, thì Hoa Kỳ làm ngơ để cho Trung Cộng đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa.

Bây giờ nghĩ lại thì thấy rằng đây là một tính toán chiến lược sai lầm của Hoa Kỳ vì quần đảo Hoàng Sa có một vị trí quan trọng ở vùng Biển Đông và họ không ngờ rằng bây giờ Trung Cộng đã lớn mạnh trở thành cường địch với Hoa Kỳ. Trung Cộng xây dựng cơ sở quân sự ở quần đảo Hoàng Sa để chờ thời cơ đánh chiếm luôn quần đảo Trường Sa mà nuốt trọn Biển Đông.

Trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19-1-1974, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu anh dũng nhưng thế lực của Trung Cộng quá mạnh nên chiến hạm Nhật Tảo bị bắn chìm, Hạm trưởng Thiếu tá Ngụy Văn Thà cùng 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa hi sinh.

Trong cuộc chiến tranh Việt Nam năm xưa giữa Miền Bắc Cộng Sản dưới chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Miền Nam Tự Do với chính thể Việt Nam Cộng Hòa; thì Miền Bắc do khối Cộng Sản với Trung Cộng và Nga Xô giúp đỡ; Miền Nam do Mỹ và các nước đồng minh giúp đỡ.

Phía Miền Bắc lúc nào cũng tuyên truyền gọi Miền Nam là Mỹ Ngụy nhưng trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 thì hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng. Đây là chính nghĩa dân tộc sáng ngời của Miền Nam trong khi đó thì Miền Bắc im lặng như là đồng lõa và ươn hèn trước hành động xâm lăng của đế quốc đàn anh Phương Bắc.

Một điều đặc biệt nữa là anh hùng Ngụy Văn Thà họ Ngụy. Người yêu nước thì không thể nào gọi là Ngụy (nghĩa là gian trá ). Sự kiện hải chiến Hoàng Sa đã đánh tan lập luận gian trá của Miền Bắc Cộng Sản khi tuyên truyền chống lại Miền Nam Tự Do.

30 tháng 4 năm 1975 thì Sài Gòn thất thủ, nước Việt Nam Cộng Hòa không còn; nỗi đau mất quần đảo Hoàng Sa cũng nhạt nhòa theo vận số Miền Nam. Nhưng nỗi đau này trở lại nhức nhối cho dân tộc Việt Nam đang sinh sống trên mảnh đất hình chữ S, trải dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau dưới chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Quần đảo Hoàng Sa cách đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi 200 hải lý, hiện nay ngư dân Việt Nam ở các tỉnh miền Trung không thể ra khơi đánh cá vì từ Hoàng Sa trải rộng ra thì vùng biển này thuộc Trung Cộng. Chưa hết, Trung Cộng sẽ dần dần nhảy từ đảo này sang đảo kế cận rồi dần dần chiếm trọn các đảo ở vùng Biển Đông.

Những năm trước, tại Hà Nội cũng có một vài quan chức và báo chí nhắc tới trận hải chiến Hoàng Sa và một số người dân làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ hải quân hi sinh trong trận chiến biển đảo với Trung Cộng.

Nhưng năm nay dù là kỷ niệm 50 năm mất quần đảo Hoàng Sa vào tay đế quốc Phương Bắc nhưng báo chí trong nước hoàn toàn im lặng, cũng giống như năm 1974 Hà Nội im lặng. Rõ ràng là thế lực và ảnh hưởng của Trung Cộng quá mạnh tại Việt Nam.

Ngẫm nghĩ lại thì cuối cùng Trung Cộng là kẻ hưởng lợi vì họ đang chiếm quần đảo Hoàng Sa, chiếm một số đảo của quần đảo Trường Sa và trong tương lai sẽ chiếm trọn Biển Đông.

Dù quần đảo Hoàng Sa đã mất, thời gian có thể phôi pha nhiều thứ nhưng những tác phẩm thi ca về trận hải chiến năm xưa vẫn lưu lại.

Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster, Nam Cali, một di sản văn hóa lịch sử của Cộng đồng Việt Nam, có thêm Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Hoàng Sa ghi tên 74 chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hi sinh ngày 19-1-1974.

Nhân tưởng niệm 50 Năm Trận Hải Chiến Hoàng Sa, xin ghi lại lời ca của bài hát Ngụy Văn Thà Lời Thề Chiếm Lại Hoàng Sa, sáng tác Trần Chí Phúc.

Tôi viết tên anh Ngụy Văn Thà, cùng bao chiến sĩ đã hi sinh. Oai dũng năm xưa liều thân giữ đảo, những người con tổ quốc, trận tử chiến Hoàng Sa. Tôi viết tên anh, tôi viết tên các anh. Hoàng Sa Hoàng Sa là của Việt Nam. Hoàng Sa Hoàng Sa quần đảo quê ta, từ ngày giặc chiếm, Biển Đông phong ba, tàu lạ cướp giết ngư dân đau thương. Hoàng Sa Hoàng Sa là bản hùng ca, Hoàng Sa Hoàng Sa lời thề còn vang, người người còn nhớ niềm đau quê hương, Tàu Cộng xâm lăng quần đảo thân yêu. Năm tháng trôi qua vẫn ghi lòng, lời thề cương quyết giữ non sông, sóng nước mênh mông còn ghi dấu vết, người chiến sĩ Hải quân, trận tử chiến năm xưa. Hoàng Sa Hoàng Sa là của Việt Nam, vang vang lời thề, chiếm lại Hoàng Sa.

– Trần Củng Sơn