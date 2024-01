Phim The Last Wife (Người Vợ Cuối Cùng) của đạo diễn Victor Vũ là phim Việt đầu tiên được chính thức công chiếu tại các rạp multiplex ở Cộng hòa Séc.

Huntington Beach, California (ngày 09 tháng 01 năm 2024) – Phim The Last Wife (Người Vợ Cuối Cùng) của đạo diễn Victor Vũ, một trong 6 bộ phim thành công nhất của phòng vé Việt Nam năm 2023, sẽ là phim Việt đầu tiên ra mắt tại các rạp multiplex ở Cộng hòa Séc khi khởi chiếu tại quốc gia châu Âu này vào ngày 18 tháng 1. Victor Vũ được nhiều người đánh giá là đạo diễn đương đại với nhiều tác phẩm điện ảnh nhất Việt Nam với 17 tác phẩm điện ảnh xuyên 20 năm trong ngành. Bộ phim được công ty 3388 Films phát hành dưới tựa đề Poslední manželka (Người Vợ Cuối Cùng) tại Cộng hòa Séc. 3388 Films có trụ sở ở Bắc Mỹ và cũng đã phát hành thành công bộ phim này tại Mỹ và Canada vào tháng 12 năm ngoái. Hiện phim vẫn còn đang công chiếu tại Bắc Mỹ.





The Last Wife (Người Vợ Cuối Cùng) là bộ phim cổ trang đầy kịch tính được dàn dựng công phu với lối kể chuyện mang hơi hướng hiện đại đầy mới mẻ nói về sự chia cắt trong xã hội phong kiến triều Nguyễn hà khắc ở Việt Nam vào thế kỷ 19, và khao khát mãnh liệt của người phụ nữ muốn thoát khỏi số phận do xã hội định đoạt trong thời phong kiến. Bộ phim là một tuyệt phẩm điện ảnh ca ngợi sự mạnh mẽ của người phụ nữ Việt Nam. Với những thước phim tột cùng mãn nhãn, The Last Wife (Người Vợ Cuối Cùng) đã đoạt giải Họa sĩ Thiết kế Mỹ thuật Xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2023 (Bông Sen Vàng).





Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ, "Khi nghe "cổ trang" mọi người thường nghĩ đến lịch sử hoặc võ hiệp. Tuy nhiên, Victor được truyền cảm hứng nhiều nhất từ thể loại này là yếu tố văn hóa Việt. Lần này, Victor Vũ muốn kể một câu chuyện tình cảm, tâm lý dựa trên bối cảnh Việt Nam thời xưa nhưng vẫn gần gũi với người xem thời nay".



Sinh ra và lớn lên ở Nam California, Victor Vũ được nhiều người đánh giá là đạo diễn đương đại với nhiều tác phẩm điện ảnh nhất Việt Nam. Phim của ông nhiều lần đạt thành tích hiếm có - thành công vang dội cả về mặt phê bình lẫn doanh thu. Dreamy Eyes (Mắt Biếc) và Yellow Flowers on the Green Grass (Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh) là hai bộ phim đại diện cho Việt Nam tham gia vòng sơ tuyển ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của giải Oscar, lần thứ 93 và 89. Dreamy Eyes (Mắt Biếc), Vengeful Heart (Quả Tim Máu), Yellow Flowers on the Green Grass (Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh), và The Last Wife (Người Vợ Cuối Cùng) nằm trong số những phim đạt doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam.

3388 Films là nhà phát hành độc quyền phim The Last Wife (Người Vợ Cuối Cùng) tại các rạp ở Bắc Mỹ và Châu Âu. Ông Thiên A. Phạm của công ty 3388 Films chia sẻ: “Đây là thời điểm đặc biệt đối với chúng tôi với tư cách là nhà phát hành để tạo ra các con đường phát hành mới cho các bộ phim độc lập và quốc tế, tăng cường sự hiện diện toàn cầu để phim có thể tiếp cận được lượng khán giả rộng lớn hơn. Đấy chắc chắn không phải là con đường dễ dàng mà 3388 Films đang đi; con đường này gập ghềnh và đầy thử thách, nhưng chúng tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro vì các nhà làm phim độc lập và quốc tế, đồng thời sẽ tiếp tục nỗ lực khám phá và tạo ra các con đường phát hành mới cho những bộ phim này.”

Với hai diễn viên Kaity Nguyễn và Thuận Nguyễn thủ vai chính cùng có sự góp mặt của NSƯT Quang Thắng, NSƯT Kim Oanh, Đinh Ngọc Diệp, Anh Dũng, Quốc Huy, bộ phim The Last Wife (Người Vợ Cuối Cùng) do Victor Vũ làm đạo diễn, Lotte Entertainment, TFilm Entertainment và November Films sản xuất. Phim sẽ được chiếu tại các rạp chọn lọc ở Cộng hòa Séc bắt đầu từ ngày 18 tháng 01 năm 2024.

Để biết thêm thông tin: www.3388Films.com/TheLastWife

