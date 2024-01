Tổng kết các chính biến quan trọng trong năm 2023

Số việc làm bị cắt giảm ở Hoa Kỳ đứng ở mức 34.817 trong tháng 11, giảm 24% so với tháng trước, theo Challenger, Grey & Christmas Inc. công bố trong một báo cáo công bố hôm thứ Năm. Trên cơ sở hàng năm, con số này đã giảm 20% so với 43.651 lượt cắt giảm được đăng ký trong cùng tháng một năm trước. Vào năm 2023, con số này đạt 721.677, tăng 98% so với mức cắt giảm 363.824 được công bố vào năm 2022.