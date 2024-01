Tại Sao Số Trường Hợp Lên Cơn Đau Tim Lại Tăng Cao Từ Giáng Sinh Đến Năm Mới?

Những ngày nghỉ lễ có thể là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm, nhưng cũng có thể là một trong những thời điểm căng thẳng nhất – đặc biệt là đối với các bịnh về tim mạch. (Nguồn: pixabay.com)

Bên cạnh việc đi du lịch, thời gian quây quần bên gia đình và những lễ hội tưng bừng, mùa lễ cũng có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bịnh tim, đột quỵ và nhịp tim không đều. Theo một nghiên cứu được trình bày tại British Cardiovascular Society đầu năm nay, kỳ nghỉ lễ năm nay có thể còn nguy hiểm hơn bình thường vì Giáng sinh rơi vào thứ Hai. Nghiên cứu mới phát hiện rằng nguy cơ lên cơn đau tim vào thứ Hai cao hơn so với các ngày khác trong tuần.

Sự gia tăng các vấn đề liên quan đến tim được cho là kết quả của nhiều yếu tố, bao gồm việc uống rượu bia nhiều hơn, căng thẳng nhiều hơn và những thay đổi trong ăn uống, chẳng hạn như ăn mặn hơn bình thường. Sau đây là những lý do tại sao những ngày nghỉ lễ đặc biệt gây căng thẳng cho tim, và những gì có thể làm để giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ và rối loạn nhịp tim.

Tác động của rượu, bia

Hội chứng “trái tim ngày lễ” đề cập đến sự gia tăng nhịp tim không đều, được gọi là rung tâm nhĩ, xảy ra bởi việc bất chợt uống quá nhiều rượu, bia. Theo Nick Ruthmann, bác sĩ tim mạch tại Cleveland Clinic, rượu được cho là có thể làm gián đoạn các tế bào của tim, gây ra các xung điện bất thường khiến các buồng tim ngừng đập đồng bộ. Điều này lại buộc trái tim phải đập nhanh hơn để bù đắp cho phần hiệu suất bị giảm sút. Hiệu suất của tim giảm sút có thể khiến máu ứ đọng trong các buồng tim, hình thành các cục máu đông, chúng có thể di chuyển khắp cơ thể dẫn đến đột quỵ.

Điều nguy hiểm của chứng rung tâm nhĩ là nếu nó diễn ra quá lâu, có thể gây ra tổn thương vĩnh viễn.

Shaline Rao, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện NYU Langone - Long Island, cho biết: “Bị rung tâm nhĩ càng lâu thì càng có nguy cơ bị đột quỵ hoặc bị suy tim do nhịp tim quá nhanh. Nếu phát hiện sớm thì vẫn có nhiều cơ hội để ngăn chặn, đảo ngược.”

Dấu hiệu của rung tâm nhĩ

Đối với một số người, tình trạng rung tâm nhĩ dẫn đến các triệu chứng đáng chú ý, chẳng hạn như tim đập nhanh, nhịp tim mạnh hoặc bị hụt nhịp, hoặc có thể bị choáng váng chóng mặt. Một số người khác thì lại có thể không nhận thấy có điều gì đó bất thường. Trong những tình huống này, sẽ hữu ích nếu có một thiết bị đeo, chẳng hạn như Fitbit hoặc Apple Watch, bởi vì chúng có thể phát hiện nhịp tim không đều. Những người có nguy cơ mắc chứng rung tâm nhĩ cao hơn bao gồm người cao niên trên 65 tuổi hoặc có người thân trong gia đình từng mắc bệnh này.

Ngoài mối liên quan giữa rung tâm nhĩ và uống rượu bia, một số yếu tố khác cũng có thể góp phần gây ra tình trạng này. Các yếu tố nguy cơ liên quan đến dịp lễ bao gồm căng thẳng gia tăng, lượng muối trong chế độ dinh dưỡng tăng lên, những thay đổi lớn trong hoạt động thể chất, ngủ kém hoặc quên uống thuốc đúng cử. Rung tâm nhĩ cũng có thể phát triển sau một cơn đau tim.

Đau tim đặc biệt nguy hiểm trong mùa lễ

Ngoài sự gia tăng chứng rung tâm nhĩ – có liên quan đến nguy cơ đột quỵ cao hơn – những ngày nghỉ mùa đông cũng có liên quan đến nguy cơ lên cơn đau tim cao hơn 15%, trong đó nguy cơ bị đau tim vào đêm Giáng sinh cao hơn 37%.

Ruthmann cho biết: “Trường hợp chết vì đau tim trong khoảng thời gian từ Giáng sinh đến Năm mới nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong năm.”

Một số nguyên nhân làm tăng rủi ro lên cơn đau tim trong mùa lễ có liên quan đến việc nguy cơ bị chứng rung tâm nhĩ cao hơn. Cơn đau tim xảy ra khi có tắc nghẽn làm giảm lưu lượng máu đến tim, có thể làm tổn thương hoặc phá hủy một phần cơ tim. Tổn thương này cũng có thể dẫn tới nhịp tim không đều, chẳng hạn như chứng rung tâm nhĩ. Trong khi đó, các yếu tố rủi ro tương tự liên quan đến việc bị mắc chứng rung tâm nhĩ cũng liên quan đến nguy cơ bị lên cơn đau tim. Sadeer Al-Kindi, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Houston Methodist, cho biết: “Chúng có liên quan chặt chẽ với nhau.”

Tỷ lệ chết vì lên cơn đau tim cao nhất là vào ngày 25 tháng 12, tiếp theo là ngày 26 tháng 12 và ngày 1 tháng 1. Ngoài các yếu tố rủi ro liên quan đến mùa lễ, mọi người cũng thường ngại đi khám bệnh trong những ngày nghỉ lễ. Tuy nhiên, việc chần chừ có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Dấu hiệu cảnh báo

Theo Hiệp Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, một số dấu hiệu cảnh báo quan trọng của cơn đau tim là đau ngực, đau hoặc khó chịu ở phần trên cơ thể như cánh tay, lưng, cổ, hàm hoặc bụng, hoặc khó thở.

Các triệu chứng khác có thể bao gồm buồn nôn, cảm giác chóng mặt hoặc đổ mồ hôi lạnh. Quan trọng là phải nhận ra rằng các cơn đau tim có thể có dấu hiệu khác nhau ở phụ nữ, có nhiều phụ nữ báo cáo các triệu chứng như khó thở, buồn nôn hoặc đau lưng hoặc đau hàm.

Các triệu chứng của rung tâm nhĩ có thể bao gồm tim đập nhanh, nhịp tim không đều, lúc nhẹ lúc mạnh, đổ mồ hôi, chóng mặt hoặc suy nhược, ngất xỉu, khó thở, dễ mệt mỏi khi tập thể dục hoặc đau ngực. Một số bệnh nhân có thể không gặp các triệu chứng này. Đối với cả hai tình trạng, cần phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức, quý vị có thể gọi 9-1-1 hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất.

Làm thế nào để có một trái tim khỏe trong mùa lễ

Để giảm nguy cơ bị các vấn đề về tim mạch liên quan đến mùa lễ, cần tập trung ưu tiên các thói quen lành mạnh, chẳng hạn như ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và duy trì thói quen tập thể dục. Đối với những người đang đi du lịch, quý vị cần nhớ mang theo đầy đủ thuốc men, bao gồm cả các liều dự phòng để ứng phó với mọi trường hợp khẩn cấp hoặc chậm trễ có thể xảy ra. (VB)