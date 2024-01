Chương Trình Văn Nghệ “Paris By Night – Xuân Vui Ca”

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, kính mời quý vị đến tham dự buổi văn nghệ đón xuân do Paris by Night tổ chức vào ngày Chủ Nhật 18 tháng 2, 2024 qua hai suất lúc 2:30 chiều và 7:30 tối trên sân khấu rạp Pechanga Casino.

Chúng ta đang ở ngưỡng cửa mùa Xuân mới. Mùa của vạn vật bừng tỉnh sau giấc đông miên và cây cối chuẩn bị đón xuân với các chồi nụ biếc. Mọi người chúng ta đều cảm thấy nguồn sống mới lại quay về chảy mạnh trong tâm hồn mình. Xuân là sức mạnh tạo sinh lực cho muôn loài. Xuân là lúc chúng ta nở nụ cười, dang tay chào đón năm mới, gửi lời chúc tụng nhau, nhìn nhau bằng những ánh mắt tràn đầy niềm vui. Xuân năm nay là Xuân Giáp Thìn. Năm con rồng là năm mọi người Việt tin là một năm tốt cho mọi điều. Paris by Night rất hân hạnh cống hiến quý vị một chương trình văn nghệ tuyệt vời với chủ đề “Xuân Vui Ca”. Vui ca để đón mừng xuân mới, vui ca để niềm vui lan toả khắp nơi, vui ca để cho lòng phơi phới khi trời đất và muôn loài bước vào chu kỳ năm mới. Chương trình lần này sẽ do hai MC duyên dáng và hài hước Hoài Tâm và Hồng Đào dẫn đưa khán giả từ nhạc phẩm kích động này đến ca khúc yêu đời khác. Thành phần ca sĩ chọn lọc cho chương trình chắc chắn sẽ khiến khán thính giả say mê theo dõi từ tiết mục này sang tiết mục khác. Quý vị sẽ lại tái ngộ cùng các nam nữ nghệ sĩ được hâm mộ và yêu thương từ lâu nay và sẽ cảm thấy mình cũng muốn hoà lời ca với các nhạc phẩm trình bày trên sân khấu. Phần hoà âm và đệm nhạc sẽ do ban nhạc điêu luyện The Brothers Band phụ trách.

Thúy Nga – 14882 Moran Street, Westminster CA 92683, điện thoại: (714) 894-5811 hoặc online tại: info@thuyngashop.com

Lưu ý: Vé đã mua xin miễn hoàn trả hoặc đổi lại.

Địa chỉ: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592.

Các chương trình ca nhạc tổ chức tại Pechanga Theater cống hiến khán thính giả không khí văn nghệ ấm cúng và thân mật. Với 1200 chỗ ngồi trong rạp, mọi chương trình ca nhạc đều có hệ thống âm thanh thính phòng tối tân, ghế ngồi êm ái, và tầm nhìn cận cảnh từ mọi góc ngồi trong rạp.