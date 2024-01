Liên Trường Trung Học Việt Nam Tiệc Tất Niên, Gây Quỹ Giúp Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa

Tham dự buổi tiệc tất niên Liên Trường ngoài quý vị quan khách, một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể còn có cựu học sinh các trường Trung Học thời VNCH: Gia Long, Trưng Vương, Petrus Ký, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền (Saigon), Phan Thanh Giản – Đoàn Thị Điểm (Cần Thơ), Quốc Học – Đồng Khánh (Huế), Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), Châu Văn Tiếp (Phước Tuy), Nguyễn Hoàng (Quảng Trị) và Liên Trường Pleiku đã phối hợp tổ chức.



Điều hợp chương trình do cựu học sinh Lâm Mỹ Hoàng Anh.



Tiếp theo Nguyễn Trãi. Mai Đông Thành lên giới thiệu ban hợp ca Liên Trường trình bày hai nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng” của Phạm Đình Chương và “Chiến Sĩ Vô Danh” của Phạm Duy. Sau đó, Mai Đông Thành (cựu Chủ Tịch Liên Trường luân phiên) giới thiệu tân Chủ Tịch Liên Trường: Trưng Vương Mai Khanh Lê Ngọc Phú. Tân Chủ Tịch mời các thành viên Ban Chấp Hành lên sân khấu gồm: Phó Chủ Tịch luân phiên: Lâm Mỹ Hoàng Anh – Tổng Thư Ký Mai Đông Thành (Nguyễn Trãi), Phó Tổng Thư Ký Tôn Thất Bảo (Quốc Học), Thủ Quỹ Lý Thanh Nhàn (Gia Long, PTG), Phụ tá Thủ Quỹ Đỗ Thanh Hương (Gia Long). Ngoài Ban Chấp Hành còn có các thành viên phụ trách các phần hành khác: Phạm Thanh Mai (GL), Đỗ Kim Thiện (CVA), Nguyễn Mộng Tâm (TV), Nguyễn Thái Bình (NT), Bạch Tuyết (Châu Văn Tiếp), Đặng Thị Cần (LVD), Nguyễn Minh Trì (QH), Quỳnh Hoa (NH, QH), Nguyễn Ngọc Yến (Tân Bình NTH) và Dương Phương Hoa (LVD).



Tân Chủ Tịch, TV Mai Khanh Lê Ngọc Phú sau lời chào mừng và cám ơn quý Thầy Cô, quý quan khách, Ban Chấp Hành các trường, các cơ quan truyền thông báo chí và thân hữu tham dự. Bà cho biết rất vui mừng được các anh chị em trong Liên Trường bầu chọn làm Chủ Tịch luân phiên. Với trọng trách mới này cô sẽ cố gắng và mong được các thành viên Ban Chấp Hành tích cực cộng tác để làm tròn nhiệm vụ được giao.

-“Nhóm Tơ Vàng” trình diễn đàn Guitar với các nhạc phẩm “Tiếng Sáo Thiên Thai” của Phạm Duy và “Đón Xuân” của Phạm Đình Chương

Chương trình bước qua phần ẩm thực và văn nghệ do Regina Pacis Bích Phượng phụ trách. Mở đầu ban Guitar “Nhóm Tơ Vàng” do Nhạc Sĩ Võ Tá Hân thành lập lên trình diễn đàn Guitar với các nhạc phẩm “Tiếng Sáo Thiên Thai” của Phạm Duy và “Đón Xuân” của Phạm Đình Chương. Tiếp nối, Ban Hợp Xướng Trưng Vương Nam Cali gồm các TV Giáng Tuyết, Kim Phượng, Minh Hải, Mai Khanh, Tuyết Anh, Diễm Khanh, Quỳnh Vân, Minh Châu, Kỳ Dung, Ánh Thu, Nguyễn Kim Oanh, Bội Tú, Phương Thảo, Kỳ Hạnh, Thy Vượng trình bày nhạc phẩm Đất Lành do nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác (vì lý do đặc biệt ca trưởng Như An không thể có mặt để điều khiển Ban Hợp Xướng). Phi công Tom Võ đơn ca nhạc phẩm “Một Chuyến Bay Đêm” sáng tác của Song Ngọc và Hoài Linh.